बेटी की पढ़ाई और भविष्य की चिंता खत्म, राजस्थान सरकार दे रही 50 हजार, जानें कैसे करें आवेदन

Rajasthan Government Scheme: बेटियों के भविष्य को देखते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रही है, इसलिए अधिक योजनाएं चला रही हैं जिससे बेटियों की मदद हो सके. इसी में से एक योजना राजस्थान सरकार ने भी चलाई है जिसमें उनकी पढ़ाई और शादी का खर्च उठाया जाएगा.

राजस्थान सरकार की ओर से चलाई गई इस योजना का नाम "मुख्यमंत्री राजश्री योजना" है. इस योजना का सीधा मकसद सिर्फ इतना है कि यह योजना बच्चियों के जन्म से लेकर उनकी शिक्षा तक का सारा खर्च उठाएगी. इस योजना का मकसद राज्य में भ्रूण हत्या को रोकना है, इसके साथ ही बेटियों को शिक्षा प्राप्त करवाना भी है.

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कब शुरू हुई थी ये योजना?

ये योजना राजस्थान सरकार की तरफ से साल 2016 में शुरू की गई थी. यह योजना बेटियों के पैदा होने के समय से लेकर 12वीं कक्षा पास होने तक 50 हजार रुपये सीधे उनके अकाउंट में भेज रही है जिससे उनकी मदद हो सके. यह रकम बेटी के नाम से खुले खाते में भेजे जाते हैं.

किस समय और कितना पैसा मिलेगा?

इस योजना के लिए अगर आपकी बेटी पात्र है तो किस्तों में पैसे दिए जाएंगे. बेटी के जन्म के समय पहली किस्त में 2500 रुपये दिए जाएंगे.

उसके बाद एक साल की उम्र होने पर दूसरी किस्त 2500 रुपये मिलेगी.

तीसरी किस्त स्कूल में एडमिशन पर 4000 रुपये दी जाएगी.

चौथी किस्त 6वीं कक्षा में जाने के बाद 5000 रुपये मिलेगी.

उसके बाद अगर बेटी का एडमिशन 10वीं कक्षा में होता है तो पांचवीं किस्त 11000 रुपये की दी जाएगी.

आखिरी किस्त 12वीं कक्षा पास होने पर 25000 रुपये उसके खाते में सीधे भेजी जाएगी.

कैसो करें अप्लाई?

इस योजना में अप्लाई करने के लिए बच्ची के दस्तावेजों में उसका जन्म प्रमाण पत्र या आधार कार्ड लग सकता है. मां और बच्ची के स्वास्थ्य कार्ड और स्कूल में प्रवेश का प्रमाण पत्र होना जरूरी है. अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

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