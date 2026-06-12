एक्सप्लोरर
बेटी की पढ़ाई और भविष्य की चिंता खत्म, राजस्थान सरकार दे रही 50 हजार, जानें कैसे करें आवेदन
Rajasthan Government Scheme: राजस्थान सरकार अपने राज्य की बच्चियों के बेहतर भविष्य के लिए एक योजना चला रही है, जिसके तहत उन्हें 50,000 रूपए की राशि दी जाएगी. जानिए इस योजना के बारे में पूरी डिटेल.
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
यूटिलिटी
बेटी की पढ़ाई और भविष्य की चिंता खत्म, राजस्थान सरकार दे रही 50 हजार, जानें कैसे करें आवेदन
यूटिलिटी
Fan Replacement Scheme: पुराना पंखा लाएं और नया ले जाएं, दिल्ली वालों के लिए आई नई स्कीम, जानें कैसे करना है अप्लाई
यूटिलिटी
PM Surya Ghar Yojana: सोलर पैनल लगवाने का शानदार मौका, सरकार दे रही लाख रुपये से ज्यादा की मदद
यूटिलिटी
ट्रैक की ऊंचाई बढ़ी, नाले में लगे फ्लोटिंग कैमरे, मानसून के लिए रेलवे का महा-प्लान तैयार
Advertisement
यूटिलिटी
7 Photos
Inverter AC Vs Non-Inverter AC: सही एसी चुनें और बचाएं बिजली बिल, नहीं तो पड़ सकता है भारी
यूटिलिटी
7 Photos
Tatkal Ticket Booking: एजेंटों के हाथ कैसे लग जाता है तत्काल टिकट? जानें वो सीक्रेट ट्रिक जो कोई नहीं बताता
Advertisement