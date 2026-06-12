Fan Replacement Scheme: दिल्ली में BSES ने फैन रिप्लेसमेंट स्कीम चलाई है. इस स्कीम के तहत आपको अपने घर के पुराने पंखे देने पर नया 5 स्टार BLDC पंखा मिलेगा. हालांकि, ये बिल्कुल फ्री नहीं मिलने वाला है, लेकिन डिस्काउंट काफी ज्यादा है. अगर आप BSES (राजधानी और यमुना) के लाभार्थी हैं तो आपको एक पंखे पर 89 फीसदी तक की छूट मिलेगी.

नॉर्मल पंखे से कैसे अलग है BLDC पंखा?

BLDC फैन टेक्नोलॉजी एनर्जी एफिशिएंट है और बिजली के बिल को कम करने में मदद करता है. ब्रशलेस डायरेक्ट करंट मोटर डायरेक्ट-करंट बिजली पर काम करता है और इंडक्शन मोटर में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेट के बजाय, BLDC मोटर में परमानेंट मैग्नेट होते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेट की तुलना में परमानेंट मैग्नेट में कम हीट लॉस होता है और कम एनर्जी खर्च होती है. ये पावर में उतार-चढ़ाव और कम वोल्टेज पर भी काम करती है.

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कौन उठा सकते हैं लाभ?

सभी BRPL घरेलू ग्राहक इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं. अगर आपका कोई भी बिजली बिल बाकी नहीं है तो आप आसानी से इस योजना में रजिस्टर कर सकते हैं. इस स्कीम के तहत आप 3 पंखों के लिए आवेदन कर सकते हैं.

कौन-कौन से पंखे मिलेंगे?

फैन रिप्लेसमेंट स्कीम में आपको यहां बताए फैन के मॉडल मिलेंगे-

Halonix Technologies Private Ltd,

Atomberg Technologies Private Limited,

Kent RO System Pvt Ltd and

Adhunik Switchgears Private Limited.

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कैसे करें अप्लाई?

अगर आपको फैन रिप्लेसमेंट स्कीम के लिए अप्लाई करना है तो आप BRPL या फिर BYPL की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. यहां आपको स्कीम्स में जाकर फैन रिप्लेसमेंट स्कीम पर क्लिक करना है और वहां रजिस्ट्रेशन करना है. रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको नाम, सीए नंबर, इमेल, मोबाइल नंबर भरना है. फिर आपके नंबर पर आए ओटीपी को भरकर रजिस्ट्रेशन पूरा कर लेना है.

ये प्रोसेस यहीं खत्म नहीं होता है. आपको अब वापस से लॉग इन करना है और फिर दूसरा कोई मोबाइल नंबर रजिस्टर करना है. फिर अपने पुराने पंखे का टाइप, मॉडल कब भरकर जरूरी कागज जमा करना है. इसके बाद आप आपका प्रोसेस पूरा हो जाएगा और आप चेक कर पाएंगे कि आपको नया पंखा कबतक मिलेगा.