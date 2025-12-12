रेलवे के लिए घना कोहरा बना मुसीबत, पंजाब रूट की 22 ट्रेनें की गई कैंसिल, देखें लिस्ट

Railway Cancelled Trains List: हर दिन देश में करोड़ों लोग ट्रेन से सफर करते हैं और रेलवे इतनी बड़ी भीड़ को संभालने के लिए हजारों ट्रेनें चलाता है. लेकिन सर्दियों में कोहरा इस व्यवस्था को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है. इस बार भी हालात कुछ ऐसे ही हैं. घनी धुंध ने पंजाब रूट पर यात्रियों की परेशानी बढ़ा दी है.

कोहरे की वजह से 22 ट्रेनें फरवरी के आखिर से लेकर मार्च के पहले हफ्ते तक रद्द कर दी गई हैं. असर इतना है कि सुबह नौ बजे तक सिर्फ शताब्दी और शान पंजाब एक्सप्रेस जैसी चुनिंदा ट्रेनें ही पहुंच पा रही हैं. बाकी समय स्टेशन लगभग खाली दिखता है. जिन यात्रियों की ट्रेनें देर से चल रही हैं, वे सर्कुलेटिंग एरिया में बैठकर धूप का इंतजार करते नजर आते हैं.

इन ट्रेनों ने बढ़ाई परेशानी

ठंड और कोहरे का असर अब यात्रियों के लिए मुश्किल खड़ी करता जा रहा है. सर्दियों की दस्तक होते ही ट्रेनें लेट और कैंसिल होने लगी हैं. हालात यह हैं कि बीते बुधवार को ज्यादातर ट्रेनें घंटों की देरी से पहुंचीं और कुछ तो कैंसिल रहने की वजह से लोग पूरे दिन फंसे रहे. अमृतसर क्लोन स्पेशल सवा पांच घंटे लेट आई, आम्रपाली एक्सप्रेस साढ़े चार घंटे पीछे रही और हावड़ा अमृतसर मेल भी करीब चार घंटे देरी से पहुंची.

इसके साथ ही सचखंड, लोहित और सरयू यमुना जैसी कई महत्वपूर्ण ट्रेनें ढाई से साढ़े तीन घंटे तक पीछे रहीं. कई सुपरफास्ट ट्रेनों ने भी वक्त पर चलने में दम तोड़ दिया और यात्रियों को स्टेशनों पर लंबा इंतजार करना पड़ा. ऊपर से जलियांवाला बाग, हिसार अमृतसर, देहरादून और जम्मू मेल जैसी ट्रेनों के कैंसिल रहने से लोगों की परेशानियां और बढ़ गईं.

कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट

ट्रेन नंबर 12207-12208 गरीब रथ एक्सप्रेस 24 फरवरी तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 14606-14605 योग नगरी जम्मूतवी एक्सप्रेस 22 फरवरी तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 14615-14616 लाल कुआं–अमृतसर एक्सप्रेस 28 जनवरी तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 14617-14618 जनसेवा एक्सप्रेस 2 मार्च तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 14503-14504 कालका–श्री माता वैष्णो देवी एक्सप्रेस 28 फरवरी तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 14505-14506 नंगल डैम एक्सप्रेस 28 फरवरी तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 14541-14542 अमृतसर–चंडीगढ़ एक्सप्रेस 28 फरवरी तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 19611-19614 अमृतसर–अजमेर एक्सप्रेस 1 मार्च तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 12317-12318 अकाल तख्त एक्सप्रेस 24 फरवरी तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 12357-12358 दुर्ग्याणा एक्सप्रेस 28 फरवरी तक कैंसिल

ट्रेन नंबर 14681-14682 जालंधर इंटरसिटी एक्सप्रेस 1 मार्च तक कैंसिल

