हिंदी न्यूज़यूटिलिटीट्रेन कितनी देर लेट हो तो मिलता है पूरा रिफंड? टिकट कैंसिलेशन के नियम यहां समझें

ट्रेन कितनी देर लेट हो तो मिलता है पूरा रिफंड? टिकट कैंसिलेशन के नियम यहां समझें

Railway Refund Rules: ट्रेन लेट हो जाए तो क्या पूरा पैसा वापस मिलता है? टिकट कैंसिलेशन को लेकर रेलवे के क्या नियम हैं, सफर से पहले यह जानना आपके बहुत काम आ सकता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 25 Jan 2026 05:25 PM (IST)
Railway Refund Rules: ट्रेन लेट होना भारतीय रेल में आम बात है. कभी मौसम की वजह से कभी तकनीकी स्टाफिंग की वजह से ट्रेन निर्धारित समय पर नहीं पहुंचती. ऐसे में यात्रियों के मन में एक ही सवाल उठता है. अगर ट्रेन देर हो जाए तो क्या मेरा टिकट रिफंड होगा? या मुझे कोई मुआवजा मिलेगा? भारतीय रेल ने सालों से इस बात को लेकर अलग-अलग नियम बनाए हैं.

जिससे यात्रियों को सही राहत दी जा सके. कई लोगों के मन में सवाल आता है कि ट्रेन कितने घंटे देर होने पर पूरा रिफंड मिलता है? कौन-कौन से टिकट के लिए यह लागू होता है और किन हालात में रिफंड नहीं मिलता. अगर आप अक्सर ट्रेन से सफर करते हैं. तो यह जानकारी आपके काम आएगी.

ट्रेन कितनी लेट होने पर रिफंड की कितनी की सुविधा?

भारतीय रेल के नियमों के हिसाब से अगर आपकी ट्रेन काफी देर से चलती है, तो रिफंड और कंपनसेशन की व्यवस्था अलग-अलग कैटेगरी में होती है. सबसे पहले ध्यान दें कि ट्रेन कितने घंटे लेट हुई है. आम तौर पर 3 घंटे या उससे ज्यादा लेट होने पर यात्री को पूरी टिकट रकम वापस मिल सकती है. 

बशर्ते टिकट कैंसिल करने का समय नियम के अंदर हो. यह नियम खास तौर पर उन टिकटों पर लागू होता है जो टिकट बुकिंग के कुछ घंटे पहले या ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से पहले कैंसिल किए गए हों. यानी अगर आपकी ट्रेन 3 घंटे या ज्यादा लेट होती है और आपने समय रहते कैंसिल कर दिया. तो पूरा पैसा वापस मिल सकता है.

इन नियमों का रखें ध्यान

पूरे रिफंड के लिए कुछ जरूरी शर्तें भी हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए. पहला यह सुविधा ई-टिकट और काउंटर टिकट दोनों पर लागू हो सकती है. लेकिन टिकट कैंसिलेशन समय के भीतर ही होना चाहिए. अगर आप ट्रेन की रफ्तार बढ़ने का इंतजार करते रहे और तय समय के बाद टिकट कैंसिल किया. तो आपको रिफंड में कटौती हो सकती है. 

इसके अलावा कुछ मामलों में जैसे कि स्पेशल ट्रेनें, चार्टेड ट्रेनें या त्योहारी स्पेशल, नियम अलग हो सकते हैं. इसलिए ट्रैवल से पहले IRCTC या रेलवे कस्टमर केयर से रेगुलर अपडेट लेना फायदेमंद रहेगा. याद रखें कि रिफंड के लिए टिकट का स्टेटस और कैंसिलेशन किस वक्त की गई दोनों चीजें सही होनी चाहिए. 

Published at : 25 Jan 2026 05:25 PM (IST)
