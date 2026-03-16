हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीघर में एल्युमिनियम के बर्तन हैं तो क्या इंफ्रारेड कुकटॉप लेना सही रहेगा? जान लें काम की बात

घर में एल्युमिनियम के बर्तन हैं तो क्या इंफ्रारेड कुकटॉप लेना सही रहेगा? जान लें काम की बात

Infrared Cooktop Using Tips: इन दिनों कई लोग इलेक्ट्रिक कुकटॉप की तरफ रुख कर रहे हैं. ऐसे में इंफ्रारेड कुकटॉप को लेकर भी लोगों के मन में सवाल क्या इसमें ल्युमिनियम के बर्तन यूज हो सकते हैं?

By : नीलेश ओझा | Updated at : 16 Mar 2026 08:29 AM (IST)
Preferred Sources

Infrared Cooktop Using Tips: देश में इन दिनों LPG सिलेंडर को लेकर चर्चा काफी तेज है. कई जगहों पर सप्लाई की दिक्कत और बढ़ती कीमतों के बीच लोग गैस के दूसरे विकल्प तलाश रहे हैं. इसी वजह से इलेक्ट्रिक कुकटॉप की मांग तेजी से बढ़ी है. खासकर इंडक्शन चूल्हे की बिक्री अचानक बढ़ने से कई जगह यह आउट ऑफ स्टॉक तक हो रहा है. ऐसे में लोग एक और विकल्प की तरफ देख रहे हैं. जिसे इंफ्रारेड कुकटॉप कहा जाता है. 

बहुत से लोग इंडक्शन और इंफ्रारेड चूल्हे को लेकर कन्फ्यूज रहते हैं. खासकर जिनके घर में एल्युमिनियम वाले बर्तन हैं. उनके मन में यह सवाल जरूर आता है कि क्या इंफ्रारेड कुकटॉप लेना सही रहेगा. चलिए आपको बताते  हैं कि यह कैसे काम करता है और क्या यह आपके किचन के लिए सही ऑप्शन हो सकता है.

इंफ्रारेड कुकटॉप कैसे काम करता है?

इंफ्रारेड कुकटॉप बिजली से चलने वाला कुकिंग उपकरण है. इसमें गैस की तरह आग नहीं जलती बल्कि इंफ्रारेड लाइट या रेडिएशन की मदद से गर्मी पैदा होती है. यह गर्मी बर्तन की सतह तक पहुंचती है और धीरे धीरे पूरे बर्तन को गर्म कर देती है, जिससे खाना बराबर तरीके से पकता है. इसमें हीट को अपनी जरूरत के हिसाब से कम या ज्यादा किया जा सकता है.

इंफ्रारेड कुकटॉप की खास बातें

  • यह बिजली से चलता है और गैस की जरूरत नहीं पड़ती.
  • इंफ्रारेड लाइट की मदद से बर्तन को गर्म करता है.
  • खाना जल्दी और बराबर तरीके से पकता है.
  • हीट को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है.
  • कम तेल में भी कुकिंग की जा सकती है.

आजकल कई बड़े इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड इंफ्रारेड कुकटॉप बाजार में बेच रहे हैं. इसलिए गैस का विकल्प ढूंढ रहे लोगों के लिए यह एक अच्छा विकल्प बनकर सामने आया है.

यह भी पढ़ें: पश्चिम बंगाल का बनवाना है वोटर आईडी कार्ड, जानें कौन सा फॉर्म भरना होगा जरूरी?

क्या एल्युमिनियम के बर्तन इसमें इस्तेमाल हो सकते हैं

इंडक्शन कुकटॉप खरीदते समय सबसे बड़ी परेशानी बर्तनों को लेकर होती है. इंडक्शन पर वही बर्तन काम करते हैं जिनका बेस खास तरह का होता है. इसलिए कई बार लोगों को अलग से इंडक्शन वाले बर्तन खरीदने पड़ते हैं. लेकिन इंफ्रारेड कुकटॉप में ऐसा नहीं है.

इंफ्रारेड कुकटॉप की सबसे बड़ी सुविधा यही है कि इसमें लगभग हर तरह के बर्तन इस्तेमाल किए जा सकते हैं.

किन बर्तनों का कर सकते हैं इस्तेमाल?

  • एल्युमिनियम के बर्तन
  • स्टील के बर्तन
  • कॉपर यानी तांबे के बर्तन
  • लोहे के बर्तन

यानी अगर आपके घर में पहले से गैस पर इस्तेमाल होने वाले बर्तन हैं, तो वही इंफ्रारेड कुकटॉप पर भी काम कर जाएंगे. हालांकि एक बात ध्यान रखने वाली है कि इंफ्रारेड कुकटॉप इंडक्शन की तुलना में थोड़ी ज्यादा बिजली खर्च कर सकता है. इसकी वजह यह है कि इसमें रेडिएंट हीट का इस्तेमाल होता है, जिससे गर्म होने और ठंडा होने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है. लेकिन कीमत के मामले में कई बार यह इंडक्शन से सस्ता भी मिल जाता है, इसलिए यह एक अच्छा विकल्प माना जाता है.

यह भी पढ़ें: जिनके पास पहले से है LPG कनेक्शन, PNG लेने के बाद क्या उन्हें भी सरेंडर करना पड़ेगा सिलेंडर? क्या है नया नियम

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Read
Published at : 16 Mar 2026 08:29 AM (IST)
Tags :
Utility News Induction Cooktop Infrared Cooktop
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
घर में एल्युमिनियम के बर्तन हैं तो क्या इंफ्रारेड कुकटॉप लेना सही रहेगा? जान लें काम की बात
घर में एल्युमिनियम के बर्तन हैं तो क्या इंफ्रारेड कुकटॉप लेना सही रहेगा? जान लें काम की बात
यूटिलिटी
इस रूट से जा रहे हैं तो जाएं सावधान, 17 से 22 मार्च तक कई ट्रेनें रहेंगी कैंसिल
इस रूट से जा रहे हैं तो जाएं सावधान, 17 से 22 मार्च तक कई ट्रेनें रहेंगी कैंसिल
यूटिलिटी
आपके इलाके में PNG कनेक्शन मिलता है या नहीं, ऐसे कर सकते हैं चेक
आपके इलाके में PNG कनेक्शन मिलता है या नहीं, ऐसे कर सकते हैं चेक
यूटिलिटी
क्या अब भी जुड़ सकता है वोटर लिस्ट में नाम, 5 राज्यों में चुनाव के बीच जान लीजिए नियम?
क्या अब भी जुड़ सकता है वोटर लिस्ट में नाम, 5 राज्यों में चुनाव के बीच जान लीजिए नियम?
Advertisement

वीडियोज

Sansani:अलविदा माफ करना हरीश! |Ghaziabad | Crime News
Maharashtra News: नवी मुंबई में मौत का तांडव! युवक ने फुटपाथ पर चढ़ाई Scorpio...! | Road Saftey
Iran Israel War: कौन हैं Mojtaba Khamenei? 25 कहानियों मेंसमझिए ईरान की सत्ता का पूरा गणित! | Trump
Iran Israel War: ईरान के ताबड़तोड़ हमले जारी...कैसे रोकेगा इजरायल? | Trump | Breaking
Sandeep Chaudhary: 21 दिन..निष्पक्ष चुनाव कैसे संभव? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Election 2026
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अगर खर्ग पर हमला हुआ तो...', IRGC नेवी चीफ ने दी अमेरिका को खुलेआम धमकी, अब क्या करेंगे ट्रंप
'अगर खर्ग पर हमला हुआ तो...', IRGC नेवी चीफ ने दी अमेरिका को खुलेआम धमकी, अब क्या करेंगे ट्रंप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Pithoragarh News: एक झटके में खत्म हुई 3 जिंदगियां! पिथौरागढ़ में खाई में गिरी कार, सेना का जवान भी शामिल
एक झटके में खत्म हुई 3 जिंदगियां! पिथौरागढ़ में खाई में गिरी कार, सेना का जवान भी शामिल
विश्व
होर्मुज में जहाजों को एस्कॉर्ट करेगा अमेरिका? ट्रंप कब करेंगे ऐलान, 7 देशों संग बन रहे प्लान
होर्मुज में जहाजों को एस्कॉर्ट करेगा अमेरिका? ट्रंप कब करेंगे ऐलान, 7 देशों संग बन रहे प्लान
क्रिकेट
‘यहां कोई चैरिटी लीग खेलने नहीं आया है…’ पहले सलमान अली आगा को रन आउट कर चिढ़ाया, फिर लिटन दास ने दिया तीखा जवाब
‘यहां कोई चैरिटी लीग खेलने नहीं आया है…’ पहले सलमान अली आगा को रन आउट कर चिढ़ाया, फिर लिटन दास ने दिया तीखा जवाब
साउथ सिनेमा
'केडी: द डेविल' के नए गाने ने मचाया धमाल, 'सरके चुनर तेरी सरके' में नोरा फतेही और संजय दत्त ने लगाई आग
'केडी: द डेविल' के नए गाने ने मचाया धमाल, 'सरके चुनर तेरी सरके' में नोरा फतेही और संजय दत्त ने लगाई आग
इंडिया
Rajya Sabha Elections 2026: राज्यसभा चुनाव के लिए बड़ा खेल! आज वोटिंग, बिहार, ओडिशा और हरियाणा में कड़ी टक्कर, जानें क्या है नंबर गेम
राज्यसभा चुनाव के लिए बड़ा खेल! आज वोटिंग, बिहार, ओडिशा और हरियाणा में कड़ी टक्कर, जानें क्या है नंबर गेम
जनरल नॉलेज
कैसे बना था आपका पसंदीदा 'स्ट्रेस बस्टर' बबल रैप, इंजीनियरों की एक गलती ने किस तरह रचा इतिहास?
कैसे बना था आपका पसंदीदा 'स्ट्रेस बस्टर' बबल रैप, इंजीनियरों की एक गलती ने किस तरह रचा इतिहास?
ब्यूटी
Eid Skincare Tips: ईद पर बरसाना है अपने चेहरे का नूर, घर पर ही शुरू कर दें देसी फेशियल
ईद पर बरसाना है अपने चेहरे का नूर, घर पर ही शुरू कर दें देसी फेशियल
ENT LIVE
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
Embed widget