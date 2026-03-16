घर में एल्युमिनियम के बर्तन हैं तो क्या इंफ्रारेड कुकटॉप लेना सही रहेगा? जान लें काम की बात

Infrared Cooktop Using Tips: देश में इन दिनों LPG सिलेंडर को लेकर चर्चा काफी तेज है. कई जगहों पर सप्लाई की दिक्कत और बढ़ती कीमतों के बीच लोग गैस के दूसरे विकल्प तलाश रहे हैं. इसी वजह से इलेक्ट्रिक कुकटॉप की मांग तेजी से बढ़ी है. खासकर इंडक्शन चूल्हे की बिक्री अचानक बढ़ने से कई जगह यह आउट ऑफ स्टॉक तक हो रहा है. ऐसे में लोग एक और विकल्प की तरफ देख रहे हैं. जिसे इंफ्रारेड कुकटॉप कहा जाता है.

बहुत से लोग इंडक्शन और इंफ्रारेड चूल्हे को लेकर कन्फ्यूज रहते हैं. खासकर जिनके घर में एल्युमिनियम वाले बर्तन हैं. उनके मन में यह सवाल जरूर आता है कि क्या इंफ्रारेड कुकटॉप लेना सही रहेगा. चलिए आपको बताते हैं कि यह कैसे काम करता है और क्या यह आपके किचन के लिए सही ऑप्शन हो सकता है.

इंफ्रारेड कुकटॉप कैसे काम करता है?

इंफ्रारेड कुकटॉप बिजली से चलने वाला कुकिंग उपकरण है. इसमें गैस की तरह आग नहीं जलती बल्कि इंफ्रारेड लाइट या रेडिएशन की मदद से गर्मी पैदा होती है. यह गर्मी बर्तन की सतह तक पहुंचती है और धीरे धीरे पूरे बर्तन को गर्म कर देती है, जिससे खाना बराबर तरीके से पकता है. इसमें हीट को अपनी जरूरत के हिसाब से कम या ज्यादा किया जा सकता है.

इंफ्रारेड कुकटॉप की खास बातें

यह बिजली से चलता है और गैस की जरूरत नहीं पड़ती.

इंफ्रारेड लाइट की मदद से बर्तन को गर्म करता है.

खाना जल्दी और बराबर तरीके से पकता है.

हीट को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है.

कम तेल में भी कुकिंग की जा सकती है.

आजकल कई बड़े इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड इंफ्रारेड कुकटॉप बाजार में बेच रहे हैं. इसलिए गैस का विकल्प ढूंढ रहे लोगों के लिए यह एक अच्छा विकल्प बनकर सामने आया है.

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क्या एल्युमिनियम के बर्तन इसमें इस्तेमाल हो सकते हैं

इंडक्शन कुकटॉप खरीदते समय सबसे बड़ी परेशानी बर्तनों को लेकर होती है. इंडक्शन पर वही बर्तन काम करते हैं जिनका बेस खास तरह का होता है. इसलिए कई बार लोगों को अलग से इंडक्शन वाले बर्तन खरीदने पड़ते हैं. लेकिन इंफ्रारेड कुकटॉप में ऐसा नहीं है.

इंफ्रारेड कुकटॉप की सबसे बड़ी सुविधा यही है कि इसमें लगभग हर तरह के बर्तन इस्तेमाल किए जा सकते हैं.

किन बर्तनों का कर सकते हैं इस्तेमाल?

एल्युमिनियम के बर्तन

स्टील के बर्तन

कॉपर यानी तांबे के बर्तन

लोहे के बर्तन

यानी अगर आपके घर में पहले से गैस पर इस्तेमाल होने वाले बर्तन हैं, तो वही इंफ्रारेड कुकटॉप पर भी काम कर जाएंगे. हालांकि एक बात ध्यान रखने वाली है कि इंफ्रारेड कुकटॉप इंडक्शन की तुलना में थोड़ी ज्यादा बिजली खर्च कर सकता है. इसकी वजह यह है कि इसमें रेडिएंट हीट का इस्तेमाल होता है, जिससे गर्म होने और ठंडा होने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है. लेकिन कीमत के मामले में कई बार यह इंडक्शन से सस्ता भी मिल जाता है, इसलिए यह एक अच्छा विकल्प माना जाता है.

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