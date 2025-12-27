ट्रेन में सफर के दौरान बिगड़ जाए तबीयत? इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करते ही मिलेगी मेडिकल हेल्प

Railway Medical Assistance Helpline: देश में रोजाना ट्रेनों के जरिए कई करोड़ लोग ट्रेवल करते हैं. जिनके लिए भारतीय रेलवे की ओर से कई ट्रेनें चलाई जाती हैं. भारतीय रेलवे सिर्फ सफर का साधन नहीं. बल्कि देश की लाइफलाइन है. लंबी दूरी की ट्रेनों में सफर करते समय कई बार यात्रियों की तबियत अचानक बिगड़ सकती है. सीने में दर्द, चक्कर आना, ब्लड प्रेशर का उतार-चढ़ाव, बच्चों या गर्भवती महिलाओं की अचानक परेशानी जैसी समस्याएं आम हैं.

ऐसी सिचुएशन में घबराने की जरूरत नहीं है. आप ट्रेन में ही काल कर के मेडिकल सहायता ले सकते हैं. आपके कॉल करते ही नजदीकी स्टेशन पर डॉक्टर, मेडिकल टीम या एम्बुलेंस तुरंत उपलब्ध कराई जाती है. यात्रियों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए इस सुविधा के बारे में पता होना बहुत जरूरी है. जान लें किस नंबर पर काॅल करके मिलेगी मेडिकल मदद.

हेल्पलाइन नंबर से तुरंत मदद मिलेगी

ट्रेन में सफर करते समय अगर किसी यात्री की तबियत अचानक खराब हो जाए. तो सबसे आसान और भरोसेमंद तरीका है हेल्पलाइन नंबर 139 पर कॉल करना. कॉल के दौरान आपको अपनी ट्रेन का नंबर, कोच नंबर और सीट नंबर बताना होगा. इसके साथ ही मरीज को जो परेशानी है उस बारे में पूरी जानकारी देनी जरूरी है.

रेलवे कंट्रोल रूम इन जानकारियों के आधार पर तुरंत नजदीकी स्टेशन पर डॉक्टर, मेडिकल टीम या एम्बुलेंस भेजता है. इससे ट्रेन स्टेशन पर पहुंचते ही मरीज को जल्दी इलाज मिल जाता है. यह सिस्टम लंबी दूरी की यात्रा में यात्रियों का इमरजेंसी सिचुएशन में समय बर्बाद होने से बचाता है.

ट्रेन में भी मिल जाती है मदद

हेल्पलाइन के अलावा ट्रेन में मौजूद टीटीई, कोच अटेंडेंट या गार्ड भी मेडिकल इमरजेंसी में तुरंत मदद कर सकते हैं. वह सीधे कंट्रोल रूम से संपर्क कर डॉक्टर या एम्बुलेंस मंगवा सकते हैं. इसके अलावा बड़े स्टेशनों पर रेलवे अस्पताल और डॉक्टर पहले से ही मौजूद रहते हैं. जिससे जरूरत पड़ते ही तुरंत इंटरवेंशन किया जा सके.

यात्रियों को सलाह दी जाती है कि सफर के दौरान जरूरी दवाइयां साथ रखें और किसी भी तरह की अस्वस्थता को नजरअंदाज न करें. अगर तबीयत खराब होती है तो तुरंत हेल्पलाइन 139 पर काॅल करके मदद की मांग करें. जिससे तबीयत ज्यादा खराब न हो.

