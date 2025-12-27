10000 रुपये में शुरू कर सकते हैं इतने सारे बिजनेस, जानिए मुनाफे का सौदा

अगर आप भी अपना खुद का काम शुरू करना चाहते हैं, लेकिन पैसों की कमी आड़े आ रही है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. कम बजट में भी ऐसे कई बिजनेस है जिन्हें आप घर बैठे या छोटे लेवल पर शुरू करके अच्छी कमाई कर सकते हैं. खास बात यह है कि इनमें से कई काम महिलाओं और युवाओं के लिए काफी बेहतर माने जाते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज बताते हैं जिन्हें आप 10000 रुपये से भी कम में शुरू कर सकते हैं. और इससे अच्छा खासा मुनाफा भी कमा सकते हैं.



टिफिन सर्विस से शुरू करें कम लागत का काम



कम बजट में टिफिन सर्विस एक अच्छा ऑप्शन है. बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक नौकरी या पढ़ाई के कारण अकेले रहने वाले लोगों को घर जैसा खाना चाहिए होता है. ऐसे में घर से ही टिफिन सर्विस शुरू की जा सकती है. यह बिजनेस 10000 रुपये से भी कम में शुरू किया जा सकता है. वहीं धीरे-धीरे इस बिजनेस में ग्राहक बढ़ने पर मुनाफा भी अच्छा हो सकता है.



अचार का बिजनेस भी है फायदेमंद



घर बैठे अचार बनाने का काम भी 10000 रुपये तक में शुरू किया जा सकता है. आज के समय में लोग खाने के साथ अचार पसंद करते हैं, खासकर अगर वह घर का बना हो. इसके लिए फ्रेश सामग्री, सही रेसिपी और थोड़ी पैकेजिंग की जरूरत होती है. अगर स्वाद अच्छा हुआ तो ग्राहक खुद ही आपसे जुड़ते चले जाते हैं.



चाय का स्टाॅल बन सकता है, अच्छी पहचान



चाय पीना आजकल सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि एक ट्रेंड बन चुका है. कम निवेश में चाय का छोटा स्टॉल लगाया जा सकता है. दूध, चाय पत्ती और कुछ बर्तनों के साथ यह काम शुरू हो जाता है. सही जगह और अच्छी क्वालिटी मिलने पर यह बिजनेस अच्छी कमाई दे सकता है.



मेहंदी लगाने का काम भी कम खर्च वाला



शादी-ब्याह और त्योहारों में मेहंदी की काफी डिमांड रहती है. गांव और कस्बों में मेहंदी लगाने वालों की संख्या कम होती है. ऐसे में यह काम शुरू किया जा सकता है. इसे महिला और पुरुष दोनों कर सकते हैं और खासकर छुट्टियां या शाम के समय इससे अच्छी इनकम हो सकती है.ऐसे में अगर आप में भी मेहंदी लगाने का टैलेंट है तो आप भी मेहंदी लगाने वाला बिजनेस शुरू कर सकते हैं.



ऑनलाइन काम से भी होगी कमाई



डिजिटल दौर में ऑनलाइन फॉर्म, डाक्यूमेंट्स और अन्य सेवाओं की जरूरत बढ़ गई है. ग्रामीण इलाकों में लोग इन कामों के लिए शहरों का रुख करते हैं. ऐसे में आप अपने ही इलाके में कंप्यूटर और प्रिंटर के साथ यह काम शुरू कर सकते हैं. जिसमें खर्च भी कम और काम लगातार मिलने की संभावना ज्यादा बनी रहती है.



एआई बेस्ड कंटेंट और अन्य ऑप्शन



आजकल एआई टूल्स की मदद से कंटेंट क्रिएशन, सोशल मीडिया हैंडलिंग जैसे काम भी किए जा रहे हैं. जिनमें ज्यादा निवेश की जरूरत नहीं होती है. वहीं योगा इंस्ट्रक्टर, मसाला बिजनेस और बुजुर्गों की देखभाल जैसी सर्विस भी कम बजट में आप शुरू कर सकते हैं.

