यात्रीगण जेब ढीली करने के लिए हो जाएं तैयार, 26 दिसंबर से स्लीपर–एसी का बढ़ेगा किराया

Train Fare Hike: देश में रोजाना करोड़ों यात्री ट्रेनों के जरिए एक शहर से दूसरे शहर का सफर करते हैं. रेलवे आम आदमी की सबसे बड़ी लाइफलाइन मानी जाती है. अब यात्रियों के लिए एक अहम खबर सामने आई है. भारतीय रेलवे ने ट्रेन किराए को लेकर बड़ा फैसला किया है. जिसका सीधा असर लंबी दूरी का सफर करने वालों पर पड़ेगा. रेलवे की ओर से बताया गया है कि 26 दिसंबर 2025 से ट्रेनों के किराए में बदलवा लागू किया जाएगा.

इस फैसले के बाद कई रूट्स पर यात्रा करना पहले के मुकाबले महंगा हो सकता है. हालांकि राहत की बात यह है कि रेलवे ने छोटी दूरी के यात्रियों को ध्यान में रखते हुए 215 किलोमीटर तक के सफर पर किराया नहीं बढ़ाने का फैसला किया है. इसका मतलब है कि रोजमर्रा की यात्रा करने वालों को फिलहाल झटका नहीं लगेगा. लेकिन लंबी दूरी के यात्रियों को जेब ढीली करनी पड़ सकती है.

लंबी दूरी के लिए इतना बढ़ाया गया किराया

रेलवे ने किराया बढ़ोतरी को लेकर जानकारी दी है. यह बदलाव सिर्फ 215 किलोमीटर से ज्यादा की लंबी दूरी की यात्राओं पर लागू होगा. नार्मल कैटेगरी में अब प्रति किलोमीटर 1 पैसा ज्यादा देना होगा. जबकि मेल, एक्सप्रेस और एसी कैटेगरी में यह बढ़ोतरी 2 पैसे प्रति किलोमीटर की होगी. मसलन बात करें तो जिस सफर की दूरी 1000 किलोमीटर की है.

उस रूट की नॉन एसी ट्रेन से यात्रा करने पर यात्रियों को लगभग 10 रुपये एक्सट्रा चुकाने होंगे. वहीं संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, वंदे भारत और राजधानी जैसी प्रीमियम ट्रेनों में सफर करने पर करीब 20 रुपये ज्यादा देने पड़ेंगे. कुल मिलाकर अगर देखें तो यात्रियों की जेब पर ज्यादा बोझ नहीं बढ़ाया गया है. लेकिन मामूली बढ़ोतरी भी जेब पर थोड़ा असर जरूर डालेगी.

इन यात्रियों को नहीं देना होगा एक्सट्रा किराया

रेलवे ने किराया बढ़ोतरी के साथ यात्रियों को राहत भी दी है. नए नियमों के मुताबिक नार्मल कैटेगरी में 215 किलोमीटर तक की यात्रा करने वालों से कोई एक्सट्रा किराया नहीं लिया जाएगा. इसका सीधा फायदा रोजाना ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों और छोटी दूरी के यात्रियों को मिलेगा. ऑफिस, पढ़ाई या छोटे शहरों के बीच अपडाउन करने वाले लोगों की जेब पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा.

रेलवे का कहना है कि यह फैसला आम यात्रियों को ध्यान में रखकर लिया गया है. रेलवे का मानना है कि लंबी दूरी और प्रीमियम यात्रा में हल्की बढ़ोतरी से संसाधन बेहतर होंगे. जबकि छोटी दूरी के यात्रियों को राहत मिलती रहेगी. इस तरह किराया बढ़ाने में बैलेंस बनाए रखने की कोशिश की गई है.

