हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTrain Cancelled: नवंबर में इतने दिन कैंसिल रहेंगी ट्रेनें, चेक कर लें पूरी जानकारी

Train Cancelled: नवंबर में इतने दिन कैंसिल रहेंगी ट्रेनें, चेक कर लें पूरी जानकारी

Train Cancelled: शालीमार स्टेशन यार्ड में ट्रैक सुधार के चलते नवंबर में कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा. कुछ ट्रेनें कैंसिल की गई हैं. तो कुछ का रूट बदला गया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 14 Nov 2025 06:58 AM (IST)
Train Cancelled:  देश में हर दिन करोड़ों लोग ट्रेन से सफर करते हैं, इसलिए रेलवे में हुआ कोई भी छोटा बदलाव लाखों यात्रियों को प्रभावित कर देता है. इन दिनों कई रूट्स पर ट्रैक और सिग्नलिंग के मेंटेनेंस का काम चल रहा है. इसी कारण कुछ ट्रेनों का संचालन अस्थायी रूप से रोका गया है और कुछ का रूट बदला गया है. ऐसे में यात्रियों को दिक्कत हो सकती है. अगर आपका भी सफर आने वाले दिनों में है, तो निकलने से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर जांच लें. रेलवे ने रद्द और डायवर्ट की गई ट्रेनों की पूरी लिस्ट जारी की है.

इस रूट की ट्रेनें कैंसिल

भारतीय रेलवे ने अपने नेटवर्क को और सुरक्षित और बेहतर बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है. इसी के तहत 21 नवंबर तक शालीमार स्टेशन यार्ड में ट्रैक सुधार और रिमॉडलिंग का काम चल रहा है. इस वजह से दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर डिवीजन से गुजरने वाली कई लंबी दूरी की ट्रेनों को अस्थायी रूप से रद्द किया गया है.

रेलवे ने बताया कि यह कदम यात्रियों की सुरक्षा और समय पर काम पूरा करने के लिए जरूरी है. कुछ ट्रेनों का मार्ग भी अस्थायी रूप से बदला गया है. यात्रियों से अपील की गई है कि वे यात्रा से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस ऑनलाइन या रेलवे हेल्पलाइन से जरूर जांच लें, ताकि किसी परेशानी से बचा जा सके.

यह भी पढ़ें: फोन के साथ अगर की ये गलतियां, तो हो सकता है ब्लास्ट

कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट

  • ट्रेन नंबर 18030 शालीमार - मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस कुर्ला एक्सप्रेस 13 से 21 नवंबर तक के लिए कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 22830 शालीमार - भुज सुपरफास्ट एक्सप्रेस 15 नवंबर को कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 22829 भुज - शालीमार सुपरफास्ट एक्सप्रेस 18 नवंबर को कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 15022 गोरखपुर - शालीमार साप्ताहिक एक्सप्रेस 10 और 17 नवंबर को कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 15021 शालीमार - गोरखपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस 18 नवंबर को कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 18029 मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस - शालीमार कुर्ला एक्सप्रेस 12 से 19 नवंबर तक कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 12151 मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस - शालीमार समरसता एक्सप्रेस 12, 13 और 19 नवंबर को कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 12152 शालीमार - मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस समरसता एक्सप्रेस 14, 15 और 21 नवंबर को कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 20971 उदयपुर सिटी - शालीमार सुपरफास्ट एक्सप्रेस 15 नवंबर को कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 20972 शालीमार - उदयपुर सिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस 16 नवंबर को कैंसिल.

यह भी पढ़ें: इतने तरह की होती है ट्रेन में वेंटिंग लिस्ट, ये वाली होती सबसे पहले कंफर्म

डायवर्ट ट्रेनों की लिस्ट

  • ट्रेन नंबर 18049 शालीमार - बदामपहाड़ साप्ताहिक एक्सप्रेस 15 और 22 नवंबर को सांतरागाछी से बदामपहाड़ तक चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 18050 बदामपहाड़ - शालीमार साप्ताहिक एक्सप्रेस 16 और 23 नवंबर को सांतरागाछी तक चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 12101 मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस - शालीमार ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस 18 नवंबर को सांतरागाछी तक चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 12102 शालीमार - मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस 20 नवंबर को सांतरागाछी से चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 12905 पोरबंदर - शालीमार सुपरफास्ट एक्सप्रेस 19 नवंबर को सांतरागाछी तक जाएगी.
  • ट्रेन नंबर 12906 शालीमार - पोरबंदर सुपरफास्ट एक्सप्रेस 21 नवंबर को सांतरागाछी से चलेगी.

यह भी पढ़ें: दिल्ली ब्लास्ट में खो दिया अपना तो 10 लाख दे रही रेखा सरकार, जानें कैसे मिलेगा मुआवजा?

Published at : 14 Nov 2025 06:58 AM (IST)
Embed widget