हिंदी न्यूज़यूटिलिटीइस राज्य के लोगों के लिए खड़ी हुई मुसीबत, 5 ट्रेनें हुईं कैंसिल तो इन ट्रेनों का रूट बदला

इस राज्य के लोगों के लिए खड़ी हुई मुसीबत, 5 ट्रेनें हुईं कैंसिल तो इन ट्रेनों का रूट बदला

Jharkhand Train Cancelled: इस राज्य में रेल यात्रियों की परेशानी बढ़ने वाली है. कई ट्रेनों को कैंसिल किया गया है. जबकि कुछ गाड़ियों का रूट बदला गया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 29 Dec 2025 06:59 AM (IST)
Jharkhand Train Cancelled: देश में रोजाना करोड़ों लोग ट्रेन से कहीं न कहीं आते-जाते रहते हैं. अगर आप भी आने वाले दिनों में ट्रेन से सफर करने की तैयारी कर रहे हैं. तो यह अपडेट नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है. दक्षिण पूर्व रेलवे ने झारखंड रूट पर बड़े ऑपरेशनल और इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड के चलते कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव किए हैं. 29 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026 के बीच इस रूट से गुजरने वाली कई मेमू पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं. 

वहीं कुछ गाड़ियों को आंशिक रूप से चलाया जाएगा और कई ट्रेनों के तय समय में भी बदलाव होगा. रेलवे का कहना है कि यह फैसला यात्रियों की सुरक्षा और आने वाले दिनों में बेहतर रेल सेवा देने के लिए लिया गया है. लेकिन फिलहाल इससे रोजाना सफर करने वाले यात्रियों की परेशानी जरूर बढ़ने वाली है. जान लें कौनसी ट्रेनें हुईं हैं कैंसिल.

यात्रियों के लिए सलाह

रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से साफ तौर पर कहा है कि स्टेशन निकलने से पहले ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक करें. इसके लिए 139 पर कॉल या SMS, रेल मदद पोर्टल और NTES या IRCTC ऐप का इस्तेमाल किया जा सकता है. अचानक हुए इन बदलावों की वजह से बिना जानकारी के यात्रा करना परेशानी बढ़ा सकता है. बेहतर होगा कि यात्री वैकल्पिक ट्रेन या रूट पर भी नजर रखें और सफर के लिए अतिरिक्त समय साथ लेकर चलें, ताकि आखिरी वक्त की दिक्कत से बचा जा सके.

ये ट्रेनें कैंसिल

  • ट्रेन नंबर 68046/68045 आसनसोल–आद्रा–आसनसोल 30 दिसंबर 2025 को कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 68053/68054 आद्रा–भोजुडीह–आद्रा 4 जनवरी 2026 को कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 68077/68078 आद्रा–बांकुड़ा–आद्रा 30 दिसंबर 2025, 3 जनवरी 2026 और 4 जनवरी 2026 को कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 68061/68062 आद्रा–आसनसोल–आद्रा 29 दिसंबर 2025, 2 जनवरी 2026 और 4 जनवरी 2026 को कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 68079/68080 भोजुडीह–चंद्रपुरा–भोजुडीह 1 जनवरी 2026 को कैंसिल रहेगी.

शॉर्ट-टर्मिनेटेड ट्रेनें

  • ट्रेन नंबर 18019/18020 झारग्राम–धनबाद–झारग्राम एक्सप्रेस 29 दिसंबर से 4 जनवरी तक यह ट्रेन बोकारो स्टील सिटी तक ही चलेगी. बोकारो से धनबाद के बीच इसकी सर्विस कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 13503/13504 बर्धमान–हटिया–बर्धमान एक्सप्रेस 29 दिसंबर से 4 जनवरी तक यह ट्रेन गोमोह तक ही चलेगी. गोमोह से हटिया के बीच इसकी सर्विस कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 68056/68060 टाटा–आसनसोल–भोजुडीह 30 दिसंबर 2025 को यह ट्रेन आद्रा स्टेशन पर ही समाप्त होगी.
  • ट्रेन नंबर 63594/63593 आसनसोल–पुरुलिया–आसनसोल 30 दिसंबर 2025 और 4 जनवरी 2026 को यह ट्रेन आद्रा तक ही चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 68055/68056 आसनसोल–टाटा–आसनसोल 31 दिसंबर 2025 को यह ट्रेन आद्रा स्टेशन पर शॉर्ट-टर्मिनेट होगी.

देरी से चलने वाली ट्रेनें

  • ट्रेन नंबर 18036 हटिया–खड़गपुर एक्सप्रेस 30 दिसंबर 2025 को हटिया से 120 मिनट यानी 2 घंटे की देरी से चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 18184 बक्सर–टाटा एक्सप्रेस 4 जनवरी 2026 को बक्सर से 60 मिनट की देरी से चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 68088 धनबाद–बांकुड़ा मेमू 29 दिसंबर 2025 और 3 जनवरी 2026 को धनबाद से 60 मिनट की देरी से चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 18035 खड़गपुर–हटिया एक्सप्रेस 4 जनवरी 2026 को खड़गपुर से 150 मिनट यानी 2 घंटे 30 मिनट की देरी से चलेगी.

Published at : 29 Dec 2025 06:59 AM (IST)
