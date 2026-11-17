ट्रेन से सफर करने के लिए टिकट बुक करने के बाद उसकी स्थिति बदलना यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है. खासकर तब, जब किसी को इमरजेंसी में यात्रा करनी हो और अचानक टिकट कैंसिल हो जाए.

केरल के एक कानून के छात्र के साथ भी ऐसा ही हुआ. उसका RAC टिकट बिना पहले से सूचना दिए रद्द कर दिया गया. इसके बाद उसे उसी ट्रेन में सफर करने के लिए दोबारा टिकट खरीदना पड़ा. अब जिला उपभोक्ता आयोग ने रेलवे को कुल 25 हजार देने का आदेश दिया है.

इस खबर को 10 प्वाइंट्स में समझें-

1- छात्र ने बताया कि टिकट बुक करते समय उसकी मौजूदा स्थिति RAC 44 थी. लेकिन रिजर्वेशन चार्ट तैयार होने के बाद टिकट की स्थिति बदलकर WL 1 हो गई. इसके बाद टिकट अपने आप कैंसिल कर दिया गया. छात्र का आरोप था कि रेलवे ने उसे इस बदलाव या टिकट रद्द होने की पहले से कोई जानकारी नहीं दी.

2- यह मामला केरल के मलप्पुरम जिले का है. शिकायतकर्ता मुंबई के KC लॉ कॉलेज में कानून की पढ़ाई कर रहा था. इमरजेंसी के कारण उसे मुंबई से केरल लौटना था. इसके लिए उसने IRCTC ऐप के माध्यम से ट्रेन का टिकट बुक किया था. छात्र के अनुसार, टिकट की स्थिति में बदलाव होने के बाद उसे अपनी यात्रा को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ा.

3- छात्र ने इस मामले में सूचना का अधिकार यानी RTI के तहत जानकारी मांगी थी. उसने पूछा था कि क्या RAC टिकट पर यात्री ट्रेन में सफर कर सकता है. जवाब में बताया गया कि RAC टिकट पर बैठने की जगह मिलने के आधार पर यात्रा की जा सकती है. छात्र ने टिकट की स्थिति बदलने और कैंसिल होने पर भी सवाल उठाए.

4- टिकट कैंसिल होने के कारण छात्र अपनी तय यात्रा नहीं कर पाया. उसे उसी ट्रेन में सफर करने के लिए अधिक किराया देकर दूसरा टिकट खरीदना पड़ा. उसका कहना था कि टिकट की स्थिति बदलने के पीछे रेलवे और IRCTC की ओर से कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया. इससे उसे आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा.

5- सुनवाई के दौरान सेंट्रल रेलवे के वकील ने कहा कि RAC टिकट को रिजर्वेशन चार्ट तैयार होने तक कन्फर्म नहीं माना जा सकता. टिकट की स्थिति कोच में उपलब्ध जगह पर निर्भर करती है. रेलवे ने यह भी दलील दी कि क्लर्केज चार्ज काटना एक समान प्रक्रिया है और इसे मनमाना या भेदभावपूर्ण नहीं कहा जा सकता.

6- टिकट रद्द होने के बाद छात्र को पूरा किराया वापस नहीं मिला. रिफंड की रकम में से 65 रिपये क्लर्केज चार्ज के रूप में काट लिए गए. छात्र के मुताबिक, टिकट कैंसिल होने में उसकी कोई गलती नहीं थी. इसके बावजूद उसे कम रिफंड मिला और दोबारा टिकट खरीदने के लिए अतिरिक्त पैसे खर्च करने पड़े.

7- आयोग ने टिकट की प्रतियों और RTI से मिले जवाबों की जांच की. रिकॉर्ड में टिकट की बुकिंग स्थिति WL 77 और मौजूदा स्थिति RAC 44 दिखाई गई थी. बाद में मौजूदा स्थिति WL 1 हो गई और अंत में टिकट कैंसिल दर्ज मिला. रेलवे ने बताया कि परिचालन कारणों से ट्रेन का 3A कोच हटाकर 3E कोच लगाया गया था.

8- IRCTC ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उसका काम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए टिकट बेचना है. सीट आवंटन, रिजर्वेशन चार्ट तैयार करना और वेटिंग टिकट कैंसिल करना रेलवे की जिम्मेदारी है. IRCTC के अनुसार, टिकट बुकिंग के समय वेटिंग लिस्ट 77 थी और चार्ट तैयार होने के बाद भी स्थिति WL 1 रही.

9- 17 अगस्त के आदेश में मलप्पुरम जिला उपभोक्ता आयोग ने रेलवे को छात्र को ₹20,000 मुआवजा और 5 हजार मुकदमे के खर्च के रूप में देने का निर्देश दिया. इस तरह उसे कुल 25 हजार मिलेंगे. उपभोक्ता शिकायत के लिए केरल में 1800-425-1550 और राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 पर संपर्क किया जा सकता है.

10- रेलवे के अनुसार, कोच में बदलाव के कारण कुछ यात्रियों की रिजर्वेशन स्थिति प्रभावित हुई थी. कन्फर्म यात्रियों को नए कोच में जगह दी गई थी. आयोग ने इन तथ्यों और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार किया. इसके बाद सेंट्रल रेलवे को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार का जिम्मेदार माना. हालांकि, IRCTC को दोषी नहीं ठहराया गया.

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