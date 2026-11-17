मोबाइल फोन खरीदने के लिए अगर कोई ग्राहक पैसे चुका रहा हो, लेकिन उसे फोन ही न मिले, तो यह गंभीर लापरवाही का मामला है. हैदराबाद में ऐसा ही एक मामला सामने आया है.

34 वर्षीय व्यक्ति के बैंक खाते से हर महीने मोबाइल की EMI कटती रही, जबकि उसे हैंडसेट नहीं मिला था. शिकायत पर सुनवाई करते हुए उपभोक्ता आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर को ग्राहक को करीब ₹1.15 लाख देने और उसका लोन खाता बंद कराने का निर्देश दिया है.

इस खबर को 10 प्वाइंट्स में समझें-

1- ग्राहक को कुछ दिनों बाद शोरूम आने के लिए कहा गया. इसके बाद कर्मचारी ने फोन की डिलीवरी प्रक्रिया आगे बढ़ाने के नाम पर उससे OTP मांगा. ग्राहक ने OTP साझा कर दिया, लेकिन उसके आरोप के मुताबिक उसे मोबाइल फोन नहीं मिला. बार-बार संपर्क करने पर उसे जल्द डिलीवरी या पैसे वापस करने का आश्वासन दिया जाता रहा.

2- यह मामला मार्च 2024 का है. शिकायतकर्ता एक मोबाइल फोन खरीदने के लिए हैदराबाद के एक इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम पहुंचा था. उसने जीरो-इंटरेस्ट EMI योजना के तहत फोन खरीदने की प्रक्रिया शुरू की और जरूरी दस्तावेज जमा किए. शोरूम कर्मचारी ने उसे बताया कि फाइनेंस कंपनी से मंजूरी और भुगतान मिलने के बाद फोन कलेक्ट करने के लिए उपलब्ध होगा.

3- लगातार परेशानी के बाद ग्राहक ने उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया. उसने रिटेलर पर लापरवाही, सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार का आरोप लगाया. शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता सी सुधरानी ने पक्ष रखा.

4- फोन हाथ में नहीं आया, लेकिन उसकी किस्त कटनी शुरू हो गई. ग्राहक के बैंक खाते से 3 अप्रैल 2024 को 4,204 रुपये की पहली EMI काटी गई. उसका कहना था कि अगले महीनों में भी किस्तें कटती रहीं, जबकि उसे खरीदा गया मोबाइल इस्तेमाल करने के लिए मिला ही नहीं था.

5- रिटेलर ने यह भी दलील दी कि ग्राहक ने एक अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने के लिए लोन लिया और फिर उत्पाद दोबारा बेचने के लिए उसे सौंप दिए. कंपनी ने इस मामले में पुलिस जांच की जरूरत बताई. हालांकि, आयोग के सामने इन आरोपों के समर्थन में पर्याप्त सबूत पेश नहीं किए गए.

6- दूसरी ओर, रिटेलर ने आरोपों को गलत बताया. उसका दावा था कि ग्राहक ने खरीदारी वाले दिन ही फोन की डिलीवरी ले ली थी. कंपनी ने कहा कि फाइनेंस कंपनी से भुगतान की पुष्टि होने के बाद ही बिल और रसीद जारी किए गए थे.

7-आयोग ने ग्राहक की आर्थिक स्थिति पर भी ध्यान दिया. वह बाइक चलाकर अपनी आजीविका कमाता था और फोन मिले बिना हर महीने 4,204 की EMI चुका रहा था. आयोग के अनुसार, रिटेलर की ओर से शिकायत का उचित समाधान नहीं करना उसकी जिम्मेदारी में कमी को दर्शाता है.

8- आयोग ने पाया कि रिटेलर फोन की वास्तविक डिलीवरी साबित करने वाला कोई ठोस दस्तावेज नहीं दे सका. न तो स्टॉक रजिस्टर में जरूरी एंट्री दिखाई गई और न ही गेट पास या ग्राहक के हस्ताक्षर वाली डिलीवरी रसीद पेश की गई. ग्राहक को किसी कथित धोखाधड़ी से जोड़ने वाली FIR, चार्जशीट या अदालत का आदेश भी उपलब्ध नहीं था.

9- आयोग ने मुकदमे के खर्च के लिए भी 10 हजार देने का आदेश दिया. इस तरह कुल रकम 1,14,698 यानी करीब 1.15 लाख होती है. इसके साथ ही रिटेलर को ग्राहक के लोन खाते को पूरी तरह बंद कराने या उसका पूरा निपटारा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है.

10- 28 अक्टूबर को दिए गए आदेश में आयोग ने रिटेलर को फोन की पूरी कीमत 74,698 लौटाने का निर्देश दिया. इसके अलावा ग्राहक को मानसिक परेशानी और उत्पीड़न के लिए 30 हजार मुआवजा देने को कहा गया.

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