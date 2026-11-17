उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर हलचल तेज हो गई है. दोनों दलों के बीच गठबंधन और सीटों के बंटवारे को लेकर जल्द ही बातचीत होने वाली है. समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 23, 24 और 25 नवंबर को सपा और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर बैठक होगी.

सपा सांसद राजीव राय ने कहा कि सीटों की संख्या गठबंधन का आधार नहीं है. जिस पार्टी के पास जिस सीट पर मजबूत उम्मीदवार होगा, वह अपना उम्मीदवार उतारेगी. हमारी प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी को हराने की है. उन्होंने कहा कि दोनों दलों का मकसद बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है और इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर सीटों के बंटवारे पर फैसला लिया जाएगा.

सपा सांसद ने बताया कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के बीच बातचीत हो चुकी है. अब सीटों पर उम्मीदवारों के चयन और गठबंधन के स्वरूप को लेकर आगे की चर्चा होनी है. उन्होंने कहा कि जिस सीट पर जो भी चुनावी समीकरण होंगे, उसी के आधार पर उम्मीदवार तय किया जाएगा. गठबंधन में सीटों की संख्या से ज्यादा उम्मीदवार की मजबूती और जीतने की संभावना को प्राथमिकता दी जाएगी.

कांग्रेस ने सपा को भेजी 181 सीटों की लिस्ट

दरअसल हाल ही में दिल्ली में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की बैठक हुई थी. इस बैठक के बाद कांग्रेस की ओर से समाजवादी पार्टी को 181 सीटों की सूची भेजे जाने की जानकारी सामने आई है. अब दोनों दलों के बीच 23 से 25 नवंबर तक होने वाली बैठक में इस सूची और सीटों के बंटवारे पर चर्चा होने की संभावना है. क्योंकि इस लिस्ट के आने के बाद यूपी की राजनीति में कई तरह के सवाल उठने लगे थे और कांग्रेस के साल 2022 के चुनाव के प्रदर्शन पर भी सवाल किए गए.