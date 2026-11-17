आज की महंगाई को देखते हुए लोग केवल कमाई करना ही काफी नहीं समझते, बल्कि कमाई के साथ-साथ ही सेविंग और निवेश करने के बारे में भी सोचते हैं. निवेश के लिए कई विकल्प भी मौजूद हैं. कई लोग म्यूचुअल फंड और फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश करना पसंद करते हैं तो कई लोग पोस्ट ऑफिस की किसी स्कीम में अपने पैसे निवेश करते हैं.

ऐसे में सोचिए अगर किसी निवेशक की किसी कारणवश अचानक मृत्यु हो जाती है और उसने न ही वसीयत बनाई हो और न ही किसी को नॉमिनी बनाया हो तो ऐसी स्थिति में सबसे अहम सवाल ये है कि आखिर परिवार को उसका पैसा नहीं मिलेगा?

किसे मिलेंगे निवेश की राशि?

अगर किसी निवेशक ने वसीयत न बनाई हो और किसी को नॉमिनी भी नहीं बनवाया है तो ऐसी स्थिति में भी परिवार का कानूनी वारिस निवेश की राशि पर दावा कर सकता है. हां, लेकिन इसके लिए कुछ जरूरी दस्तावेज और कानूनी प्रोसेस को पूरा करना होगा. ऐसे में अब जानते हैं कि अगर किसी निवेशक ने म्यूचुअल फंड, एफडी या फिर शेयर में पैसा लगाया है तो उसकी मृत्यु के बाद कानूनी वारिस निवेश के पैसों को कैसे हासिल कर सकता है.

आज ही कर लें ये जरूरी काम

निवेशक को अपनी वसीयत बनाकर रखनी चाहिए.

वहीं बैंक और निवेश खातों में नॉमिनी जोड़ना जरूरी है.

इसके अलावा आपने पैसे कहां निवेश किए है, कितने पैसे निवेश किए है, इसकी जानकारी परिवार के साथ शेयर करें.

FD के पैसे कैसे मिलेंगे?

अगर निवेशक ने एफडी में पैसे निवेश किए है तो यहां पर नॉमिनी नहीं होने पर भी कानूनी वारिस दावा कर सकते हैं. RBI के नियमों के मुताबिक, जरूरी शर्तें पूरी होने पर बैंक 15 लाख रुपये तक के दावों का निपटारा बिना सक्सेशन सर्टिफिकेट के कर सकते हैं.

इसके लिए इंडेम्निटी बॉन्ड, क्लेम फॉर्म और कानूनी वारिसों की घोषणा जैसे दस्तावेज मांग जा सकते हैं. वहीं ज्यादा रकम होने पर बाकी के दस्तावेजों की भी मांग की जा सकती है.

म्यूचुअल फंड का पैसा मिलेगा कैसे?

अगर बात करें म्यूचुअल फंड का पैसा ट्रांसफर करवाने की तो इसके लिए कानूनी वारिस को संबंधित एसेज मैनेजमेंट कंपनी ( AMC) से संपर्क कर सकते हैं. इसके लिए पहचान और एड्रेस प्रूफ, मृत्यु प्रमाण पत्र और कानूनी वारिस की NOC समेत जरूरी दस्तावेज मांगे जा सकते हैं.

शेयर का पैसा कैसे मिलेगा?

अगर शेयर में पैसा निवेश किया है तो निवेशक की मृत्यु के बाद कानूनी वारिस शेयर अपने नाम ट्रांसफर कराने के लिए संबंधित डिपॉजिटरी पॉर्टिसिपेंट से संपर्क कर सकता है. अब जानते हैं कि कौन-कौन से दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है.

मृत्यु प्रमाण पत्र

पहचान पत्र

एड्रेस प्रूफ

ट्रांसमिशन फॉर्म

इंडेम्निटी बॉन्ड

सभी कानूनी वारिस की NOC जैसे दस्तावेज की जरूरत पड़ सकती है.

इन बातों का ध्यान रखें

अगर किसी मामले में वारिसों के बीच पैसे के बंटवारे पर सहमति नहीं बनती है तो ऐसी स्थिति में बैंक पैसा ट्रांसफर रोक सकता है.

इस तरह की स्थिति में सक्सेशन सर्टिफिकेट या कोर्ट के आदेश की जरूरत पड़ सकती है.

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