अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर अब एक ही जगह से दो तरह की रेल सेवाओं का रास्ता तैयार हो रहा है. यहां मौजूदा रेलवे स्टेशन के नीचे की तरफ सामान्य ट्रेनें चलेंगी, जबकि इनके ऊपर बन रहे स्टेशन से बुलेट ट्रेन गुजरेगी. इसी व्यवस्था को तैयार करने की दिशा में रेलवे ने तीन नए प्लेटफॉर्म बनाने का काम पूरा कर लिया है. प्लेटफॉर्म नंबर 10, 11 और 12 को अहमदाबाद स्टेशन के विस्तार और यार्ड में बदलाव के तहत तैयार किया गया है. इससे स्टेशन पर ट्रेनों की आवाजाही संभालने की क्षमता भी बढ़ेगी.

इन नए प्लेटफॉर्म के लिए 16, 17 और 18 नंबर की तीन ब्रॉड गेज रेल लाइनें भी बनाई गई हैं. रेलवे सुरक्षा आयुक्त (CRS) इन लाइनों की जांच कर चुके हैं. जरूरी सुरक्षा मंजूरी और अन्य प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद इन पर यात्री ट्रेनें चलने लगेंगी. यहां एक्सप्रेस, वंदे भारत और पैसेंजर ट्रेनें चलाई जा सकेंगी. बुलेट ट्रेन परियोजना के निर्माण के कारण जुलाई 2022 से प्लेटफॉर्म नंबर 10 बंद था.

मौजूदा स्टेशन के ऊपर बनेगा बुलेट ट्रेन स्टेशन

मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल प्रोजेक्ट के तहत बुलेट ट्रेन स्टेशन को मौजूदा अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 10, 11 और 12 के ऊपर बनाया जा रहा है. करीब 38 हजार वर्ग मीटर में फैले इस स्टेशन पर दो प्लेटफॉर्म होंगे. इसकी छट का डिजाइन अहमदाबाद की सांस्कृतिक पहचान को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. स्टेशन की छत पतंगों से प्रेरित होगी, जबकि बाहरी डिजाइन में सिदी सैयद मस्जिद की जाली की झलक दिखाई देगी.

यहां यात्रियों के लिए वेटिंग लाउंज, आराम करने के कमरे, दुकानें, लिफ्ट और एस्केलेटर जैसी सुविधाएं होंगी. स्टेशन को मौजूदा रेलवे स्टेशन और कालूपुर मेट्रो स्टेशन से भी जोड़ा जाएगा, ताकि यात्री आसानी से एक स्टेशन सेवा से दूसरी सेवा तक पहुंच सकें.

रेलवे स्टेशन को बनाया जाएगा ट्रांसपोर्ट हब

रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास में नई बिल्डिंग, बड़ा पैसेंजर कॉन्कोर्स, ऊंची सड़क और बेहतर प्रवेश-निकास व्यवस्था भी शामिल है. इसका मकसद सामान्य ट्रेन, मेट्रो और बुलेट ट्रेन को एक ही परिवहन केंद्र से जोड़ना है.

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