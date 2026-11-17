घर में बिजली-पानी दो सबसे जरूरी जरूरतें हैं. ऐसे में अगर आपने बिजली बिल का भुगतान न किया हो, जिसकी वजह से आपका बिजली कनेक्शन काट दिया गया है तो आपके लिए एक जरूरी अपडेट है. पंजाब सरकार ने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है. सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए वन-टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना का ऐलान किया है. यानी बिजली उपभोक्ताओं को पेंडिंग बिजली बिल पर लगा जुर्माना और ब्याज माफ करवाने का मौका दिया जाएगा.

बता दें कि सरकार की इस योजना से लाखों बिजली उपभोक्ताओं को लाभ मिल सकता है. ऐसे में अब ये जानते हैं कि आखिर कब से कब तक के बिजली बिलों पर लगा ब्याज, जुर्माना और लेट पेमेंट सरचार्ज माफ किया जाएगा?

पेंडिंग बिजली बिल का जुर्माना माफ

जानकारी के मुताबिक, पंजाब सरकार की वन-टाइम सेटलमेंट योजना के तहत 31 मार्च 2026 तक के पेंडिंग बिजली बिल पर जो जुर्माना, ब्याज और लेट पेमेंट सरचार्ज लगा है, उसे माफ किया जाएगा. यानी अगर आपका भी बिजली कनेक्शन काट दिया गया है तो सरकार की इस योजना से आपको काफी हद तक राहत मिल सकती है.

कटा हुआ बिजली कनेक्शन जुड़ेगा

अहम बात ये है कि इस योजना में ऐसे घरेलू उपभोक्ताओं को शामिल किया गया है, जिनका बिजली कनेक्शन काट दिया गया था, क्योंकि उन्होंने बिल नहीं भरा था. लेकिन अब ऐसे ही उपभोक्ता सरकार की वन-टाइम सेलमेंट योजना का लाभ उठा सकते हैं.

45 दिनों तक कर सकते हैं आवेदन

अहम बात ये है कि इस योजना से जुड़ा नोटिफिकेशन 14 नवंबर 2026 को जारी किया जा चुका है और अब सर्कुलर जारी होने के 45 दिनों (लगभग 28-29 दिसंबर 2026) तक आवेदन की खिड़की खुली रहेगी. इसलिए जो उपभोक्ता इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो तय समय के अंदर ही पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी PSPCL की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं.

बिजली कनेक्शन कैसे होगा चालू?

जानने वाली बात ये है कि जिनका बिजली कनेक्शन बिन न भरने की वजह से कट गया है तो अब ऐसे उपभोक्ताओं को बिल की मूल पेंडिंग रकम को जमा करके कनेक्शन दोबारा चालू करने का मौका मिलेगा. इसका मतलब ये है कि ब्याज और जुर्माने के पैसे माफ होने के बाद पुराने बिल का भुगतान करना आसान हो जाएगा. ध्यान रखें कि उपभोक्ताओं को बिजली बिल की मूल राशि जमा करनी होगी.

पेंडिंग बिजली बिल की रकम कहां चेक करें?

पंजाब के घरेलू बिजली उपभोक्ता अपने पुराने बिल की पेंडिंग रकम को जानने के लिए पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी PSPCL की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं. यहां पर आपको अपने बिजली कनेक्शन का अकाउंट नंबर डालना होगा, जिसके बाद आप बिल की जानकारी देख सकेंगे.

क्या बिजली बिल पूरा माफ होगा?

इसका जवाब है नहीं. सरकार ने साफ किया है कि बिजली बिल की मूल रकम माफ नहीं की जाएगी. उपभोक्ताओं को पेंडिंग रकम का 25 प्रतिशत हिस्सा पहले जमा करना होगा. इसके बाद बाकी की रकम 12 महीने के अंदर में किस्तों में चुकाई जा सकेगी.

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