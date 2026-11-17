Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom मुंबई से छपरा 18, 23 नवंबर 2026 को चलेगी 05084।

दीवाली और छठ पूजा जैसे बड़े त्योहार बीत गए हैं. त्योहारों के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे हर साल कई स्पेशल ट्रेनों को चलाता है. अब ऐसे में जो लोग दीवाली-छठ पूजा का त्योहार मनाने के बाद वापस आने की सोच रहे हैं, लेकिन ट्रेन में सीट न मिलने की वजह से परेशान हैं तो उनके लिए एक जरूरी अपडेट है.

दरअसल, पूर्वोत्तर रेलवे ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर स्पेशल ट्रेन का जानकारी शेयर की है. जानकारी के मुताबिक, पूर्वोत्तर रेलवे ने छपरा जंक्शन और लोकमान्य तिलक टर्मिनस (मुंबई) के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है. इस ट्रेन की मदद से बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक के यात्रियों को आने-जाने की खास सुविधा मिलेगी. ऐसे में जो लोग त्योहार मनाकर वापस लौटना चाहते हैं, तो उनके लिए ये ट्रेन एक खास विकल्प साबित हो सकती है.

छठ पर्व को ध्यान में रखते हुये रेल यात्रियों की सुविधा हेतु 05083/05084 छपरा-लोकमान्य तिलक टर्मिनस-छपरा त्यौहार विशेष गाड़ी का संचलन ◆ छपरा से 16 एवं 21 नवम्बर, 2026 को तथा ◆ लोकमान्य तिलक टर्मिनस से 18 एवं 23 नवम्बर, 2026 को किया जायेगा। https://t.co/PxRjUJNCQc — North Eastern Railway (@nerailwaygkp) November 15, 2026

छपरा-लोकमान्य तिलक के बीच चलेगी ये ट्रेन

रेलवे के मुताबिक, ट्रेन नंबर 05083 छपरा-लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी. ये ट्रेन 21 नवंबर 2026 को चलेगी. जिन यात्रियों को छपरा से मुंबई जाना हो तो वह इस ट्रेन में सफर कर सकते हैं.

मुंबई से छपरा के बीच चलेगी ट्रेन

बता दें कि ट्रेन नंबर 05084 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-छपरा स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी. ये ट्रेन 18 और 23 नवंबर 2026 को चलेगी. ऐसे में अब ट्रेन से जुड़ी टाइमिंग के बारे में जानते हैं.

ट्रेन नंबर 05083 का रूट देखें

छपरा, मशरख, दिघवा दुबौली,गोपालगंज, थावे, तमकुही रोड, पडरौना,रामकोला, कप्तानगंज, पिपराइच, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, गोमतीनगर, ऐशबाग, कानपुर सेंट्रल, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, बीना, रानी कमलापति, इटारसी,खंडवा, भुसावल, नासिक रोड, इगतपुरी,कल्याण और लोकमान्य तिलक टर्मिनस.

ट्रेन की टाइमिंग क्या होगी?

ट्रेन नंबर 05083 छपरा जंक्शन से रात के समय 8 बजे चलेगी और फिर ये ट्रेन अगले दिन दोपहर के समय 12 बजे लोकमान्य तिलक टर्मिनस पहुंचेगी. रास्ते में इस ट्रेन के कई जगह स्टॉपेज भी होंगे. वहीं ट्रेन नंबर 05084 लोकमान्य तिलक टर्मिनस से दोपहर के समय 3 बजे चलेगी और अगले दिन ये ट्रेन सुबह के 5 बजकर 45 मिनट पर छपरा जंक्शन पहुंचेगी.

यात्रियों को होगा फायदा

छठ पूजा के दौरान जो लोग अपने घर गए होंगे और अब वापसी के लिए ट्रेन की टिकट बुक करने की सोच रहे हैं तो उनके लिए ये ट्रेन काफी मददगार साबित हो सकती है. समय रहते आप इस ट्रेन में टिकट बुक करवा लीजिए, क्योंकि त्योहारों के बाद भी ट्रेन की टिकट दो मिनट के अंदर भर जाती है. इसके अलावा सफर से पहले आप रेलवे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके ट्रेन से जुड़ी सभी जानकारी हासिल कर लें. जैसे ट्रेन की टाइमिंग, रूट और स्टॉपेज.

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