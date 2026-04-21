UP Property Registration: क्या आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं? तो ये खबर आपके लिए बहुत काम की है. क्योंकि सरकार ने अब उत्तर प्रदेश में जमीन खरीदने- बेचने की प्रक्रिया को आसान बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है. सरकार ने हाल ही में फैसला किया है कि उत्तर प्रदेश के 9 बड़े शहरों में रविवार के दिन भी अब प्रॉपर्टी रजिस्ट्री का काम हो पाएगा. ये सरकार की तरफ से जनता की भलाई के लिए उठाया गया एक बेहतरीन कदम है.

राजस्व में होगी बढ़ोतरी

19 अप्रैल 2026 से ये नई व्यवस्था लागू हुई है. सरकार के इस एक फैसले से उत्तर प्रदेश में जमीन खरीदने की प्रक्रिया और भी आसान हो गई है. अब किसी भी व्यक्ति को इस काम के लिए कोई एक्स्ट्रा छुट्टी नहीं लेना पड़ेगी. इस कदम के पीछे सरकार का मकसद लोगों को ज्यादा सुविधा देना और साथ ही राजस्व में बढ़ोतरी करना है. अब तक रजिस्ट्री का काम केवल सोमवार से शनिवार तक ही होता था, जिससे कई लोगों को समय की कमी के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ता था.

किन शहरों में है सुविधा?

सरकार का ये फैसला लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर, वाराणसी, आगरा, मेरठ, प्रयागराज और गोरखपुर जैसे बड़े शहरों में लागू किया गया है. इन शहरों में चुने गए रजिस्ट्री कार्यालय रविवार को भी खुले रहेंगे. इससे प्रॉपर्टी से जुड़े काम तेजी से निपटाए जा सकेंगे. राज्य सरकार का मानना है कि इस पहल से न केवल लोगों का समय बचेगा, बल्कि रियल एस्टेट सेक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा. साथ ही, ज्यादा रजिस्ट्री होने से स्टांप और रजिस्ट्रेशन शुल्क के जरिए सरकार की आय में भी इजाफा होगा.

क्या बोले अधिकारी

इस नई व्यवस्था के बारे में टीवी 9 के साथ बात करते हुए एक अधिकारी ने बताया कि, 'ये नई व्यवस्था लोगों को बेहतर सुविधा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है. आने वाले समय में रजिस्ट्री कामों की संख्या में बढ़ोतरी होगी'.