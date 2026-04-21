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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीनया AC खरीदें या किराए पर लाएं? इस गर्मी में कौनसा ऑप्शन बचाएगा आपके पैसे? समझें गणित

नया AC खरीदें या किराए पर लाएं? इस गर्मी में कौनसा ऑप्शन बचाएगा आपके पैसे? समझें गणित

Buying AC vs Rented AC: गर्मी के मौसम में लगभग सभी की पहली जरूरत AC होता है. AC किराए पर भी मिलता है और खरीदा भी जा सकता है, जानें क्या बेहतर तरीका है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 21 Apr 2026 06:32 PM (IST)
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AC Tips: गर्मी के मौसम में AC हर किसी के लिए सबसे जरूरी होता है. इस चुभती और जलती गर्मी में राहत भरी सांस हमें घर जाकर एसी में बैठने से ही मिलता है. AC आजकल किराए पर भी मिलता है, ऐसे में कई लोग इसे खरीदते हैं और कई लोग इसे किराए पर भी लगवाते हैं. हालांकि लोगों को इस बारे में कंफ्यूजन होता है कि किराए का एसी लगवाना फायदेमंद होता है या खरीदना ज्यादा फायदेमंद होता है. इस कंफ्यूजन का हल हम आपके लिए लेकर आए हैं.

AC खरीदने के फायदे
नया एसी खरीदने के कई सारे फायदे होते हैं, हालांकि ये पहली बार में आपको थोड़ा महंगा लग सकता है. यही सोचकर कई लोग एसी खरीदते नहीं है. लेकिन आज के समय में इतने तरह के एसी आ गए हैं, जिससे बिजली की खपत कम होती है. इन नए AC में एयर प्यूरीफायर, वाई-फाई कंट्रोल और फास्ट कूलिंग जैसे कई फीचर्स होते हैं. ये आपके एक्सपीरियंस को बेहतर बनाते हैं. नया एसी खरीदने से ये लंबे समय तक चलेगा और बार- बार इसमें सर्विस का खर्च नहीं होगा. इसमें आपको वॉरंटी मिलती है, जो काफी फायदेमंद है.

नया AC खरीदने के नुकसान
हालांकि नया एसी खरीदने का एक नुकसान ये है कि ये उस समय में आपके बजट को हिला सकता है. इसके अलावा मेंटनेंस, इंस्टॉलेशन और सर्विसिंग का चार्ज भी लगता है. हालांकि ये छोटे- मोटे नुकसान हैं लेकिन लंबे समय तक आपको इसमें कोई परेशानी नहीं होती.

किराए का AC लगवाने के फायदे
इन दिनों लोगों की जरूरत के अनुसार AC किराए पर भी मिल जाते हैं. इन एसी को किराए पर एक मुश्त रकम में ले लिया जाता है और इसके बाद इसके मेंटनेंस का कोई खर्च नहीं होता. घर पर 8 हजार रुपये तक के किराए पर एसी लग जाते हैं. इसके बाद इसमें जो भी मेंटेनेंस का खर्च होता है या किसी भी तरह की परेशानी होती है तो वो एसी लगाने वाला ही करता है. आपका एक रुपया भी खर्च नहीं होता है.कंपनियां सर्विसिंग, मेंटेनेंस और गैस रिफिलिंग का खर्च खुद उठाती हैं.

किराए का AC लगनवाने के नुकसान
ये किराए के एसी उन लोगों के लिए फायदेमंद होते हैं जो पढ़ाई या नौकरी के चलते बार बार शहर या घर बदलते हैं. क्योंकि उनकी जरूरत भी सीमित ही होती है. हालांकि किराए पर एसी लगवाने के भी अपने नुकसान हैं. ये लंबे समय के लिए महंगा साबित हो सकता है क्योंकि हर सीजन में इसका किराया देना पड़ता है. इसके अलावा कई बार आपको इसमें लेटेस्ट मॉडल या प्रीमियम फीचर्स नहीं मिलेत हैं. ये पुराने एसी होते हैं जो बार- बार खराब भी हो जाते हैं.

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Published at : 21 Apr 2026 06:32 PM (IST)
Tags :
AC Price AC AC Tips Rented AC
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