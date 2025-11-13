कितने रुपये में खोल सकते हैं पनीर बनाने की फैक्ट्री? एक क्लिक में जानें पूरा प्रोसेस

अगर आप एक छोटा लेकिन मुनाफे वाला बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो पनीर का बिजनेस आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है. आजकल लोग हेल्दी और प्रोटीन से भरपूर फूड को ज्यादा पसंद कर रहे हैं और पनीर की डिमांड लगातार बढ़ रही है. ऐसे में, अगर आप थोड़ी सी मेहनत और सही दिशा में काम करें तो कुछ ही महीनों में आप लाखों रुपये की कमाई शुरू कर सकते हैं. ऐसे में चलिए जानते हैं कि पनीर बनाने की फैक्ट्री कितने रुपये में खोल सकते हैं.

पनीर बनाने की फैक्ट्री कितने रुपये में खोल सकते हैं

इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आप 2 से 3 लाख रुपये लगाकर एक छोटी फैक्ट्री शुरू कर सकते हैं. इसमें मशीनें, रॉ मटेरियल और शुरुआती खर्च शामिल होंगे. जिसमें बॉयलर, ग्राइंडर, सेपरेटर, छोटे फ्रीजर जैसी मशीनें, रॉ मटेरियल, लेबर और बिजली का खर्च, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट शामिल है. कुल मिलाकर करीब 2.5 से 3 लाख रुपये में आप यह बिजनेस शुरू कर सकते हैं. बाजार में पनीर की कीमत 250 से 300 प्रति किलो के बीच होती है. अगर आप एक दिन में 30 किलो पनीर तैयार करते हैं, तो आपकी कुल बिक्री 9,000 से 10,000 तक हो सकती है.

पनीर बनाने की प्रक्रिया

1. सोयाबीन भिगोना - सबसे पहले 8–10 घंटे तक सोयाबीन को पानी में भिगो दें.

2. सोयाबीन पीसना - भिगोई हुई सोयाबीन को ग्राइंडर मशीन में डालें और पानी मिलाकर बारीक पेस्ट बना लें.

3. दूध बनाना - इस पेस्ट को उबालने के बाद आपको सोया मिल्क मिलेगा.

4. दूध को फाड़ना - इसमें थोड़ा सा नींबू का रस या सिरका डालकर दूध को फाड़ लें, जिससे पनीर जैसा दही बन जाए.

5. सेपरेशन - अब सेपरेटर मशीन की मदद से पानी अलग कर दें.

6. दबाना और ठंडा करना - गाढ़े हिस्से को दबाकर पनीर के ब्लॉक बना लें और फिर थोड़ी देर ठंडा होने दें. एक घंटे की इस प्रक्रिया में लगभग 150 से 200 लीटर सोया दूध बन जाता है, जिससे करीब 25 से 30 किलो सोया पनीर तैयार होता है.

