भारतीय राजनीति में विधायकों की संपत्ति हमेशा चर्चा का विषय रही है. हाल ही में एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की रिपोर्ट में 28 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों के 4,092 विधायकों की संपत्ति का आंकलन किया गया. रिपोर्ट के अनुसार, देश के सबसे अमीर और सबसे गरीब विधायकों के बीच काफी बड़ा आर्थिक अंतर है.
देश के सबसे अमीर विधायक कौन हैं?
सूची में सबसे ऊपर हैं पराग शाह, जो महाराष्ट्र की विधानसभा में घाटकोपर ईस्ट से बीजेपी के विधायक हैं. उनकी कुल संपत्ति लगभग 3,383 करोड़ रुपये आंकी गई है. भाजपा नेता पराग शाह मुंबई के घाटकोपर ईस्ट निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले दो बार के विधायक हैं.
पराग गुजराती जैन हैं और उनके पास वाणिज्य में स्नातक की डिग्री है. अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद, वे 1991 में अपने परिवार के निर्माण व्यवसाय में शामिल हो गए. बाद में वह एक सफल रियल एस्टेट डेवलपर बन गए. 2002 में, उन्होंने मैन इंफ्राकंस्ट्रक्शन लिमिटेड की स्थापना की, जिसे 2010 में लिस्टेड किया गया था.
इसके बाद कांग्रेस के डी.के. शिवकुमार (कर्नाटक) 1,413 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर हैं. कर्नाटक के के.एच. पुत्तस्वामी गौड़ा (इंडिपेंडेंट) 1,267 करोड़ के साथ तीसरे, जबकि प्रिय कृष्णा (कांग्रेस, कर्नाटक) 1,156 करोड़ की संपत्ति के साथ चौथे नंबर पर हैं. पांचवें स्थान पर हैं एन. चंद्रबाबू नायडू (तेलुगू देशम पार्टी, आंध्र प्रदेश), जिनकी संपत्ति 931 करोड़ रुपये आंकी गई है.
देश के सबसे गरीब विधायक कौन हैं?
रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे गरीब विधायक हैं निर्मल कुमार धारा (BJP, पश्चिम बंगाल). उनकी कुल संपत्ति केवल 1,700 रुपये दर्ज की गई है.
कौन सा राज्य सबसे अमीर विधायकों का है?
दक्षिण भारत के राज्य कर्नाटक और आंध्र प्रदेश अमीर विधायकों के हॉटस्पॉट हैं. कर्नाटक में 31 विधायकों की कुल संपत्ति 14,179 करोड़ रुपये है. महाराष्ट्र में लगभग 286 विधायकों की कुल संपत्ति 12,424 करोड़ रुपये आंकी गई है. आंध्र प्रदेश में लगभग 27 सबसे अमीर विधायक हैं, जिनकी कुल संपत्ति भी 14,179 करोड़ रुपये है.
सबसे अमीर विधायकों वाली पार्टी कौन सी है?
बीजेपी के पास कुल 1,653 विधायकों की संपत्ति का औसत 15.89 करोड़ रुपये प्रति विधायक है. वहीं, कांग्रेस के 646 विधायकों की संपत्ति का औसत 26.86 करोड़ रुपये प्रति विधायक है. यानी, जबकि बीजेपी के पास संख्या में अधिक विधायक हैं, कांग्रेस के विधायकों की औसत संपत्ति ज्यादा है.
