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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीदीवाली-छठ से पहले रेलवे का तोहफा, 31 अक्टूबर से इन रूटों पर शुरू होंगी नई ट्रेनें

दीवाली-छठ से पहले रेलवे का तोहफा, 31 अक्टूबर से इन रूटों पर शुरू होंगी नई ट्रेनें

रेलवे कल 31 अक्टूबर 2026 को 5 नई ट्रेनों की शुरुआत करने जा रहा है. इन ट्रेनों को खास दीवाली-छठ के मौके पर शुरू किया जा रहा है, ताकि यात्रियों को रेल सफर का एक नया विकल्प मिल सकें.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 30 Oct 2026 09:15 AM (IST)
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कुछ दिन बाद दो बड़े त्योहार आने वाले हैं. इनमें दीवाली और छठ पूजा शामिल है. ऐसे में ट्रेन, बस और फ्लाइट की मांग काफी बढ़ जाती है, लेकिन सीटों की उपलब्धता कम होने की वजह से लोगों को अपने घर जाने का प्लान बदलना पड़ता है.

रेलवे ने इसी समस्या को देखते हुए जरूरी कदम उठाया है. कल अक्टूबर के महीने का आखिरी दिन है.  हर महीने की शुरुआत अपने साथ कुछ नया लेकर आती है, वैसे ही अक्टूबर महीने का आखिरी दिन अपने साथ कुछ नया लेकर आने वाला है, क्योंकि कल यानी 31 अक्टूबर को देश में एक या दो नहीं, बल्कि पांच नई ट्रेनों की शुरुआत होने जा रही है. इनमें वंदे भारत जैसे आधुनिक ट्रेन से लेकर अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी शामिल है. ऐसे में अब जानते हैं कि आखिर कौन-कौन सी नई ट्रेनों की शुरुआत कल होने वाली है.

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इन रूटों के यात्रियों को होगा फायदा

सबसे पहले तो ये जानते हैं कि आखिर ये ट्रेनें किन रूटों पर चलाई जाने वाली है और इन ट्रेनों से किन यात्रियों को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है. रेलवे की ओर से शुरू की जाने वाली ये पांच ट्रेनों में कई शहर शामिल है जैसे...

  • वाराणसी
  • नई दिल्ली
  • मुंबई
  • बेंगलुरु
  • कानपुर
  • आनंद विहार
  • भुज
  • बरौनी

कौन-कौन सी ट्रेनें शुरू की जाने वाली हैं?

कानपुर सेंट्रल -आनंद विहार मेल

ट्रेन नंबर 14153/14154 कानपुर सेंट्रल और आनंद विहार के बीच चलाई जाएगी. ये ट्रेन रोजाना चलाई जाएगी. अगर किसी को कानपुर और दिल्ली के बीच सफर करना है तो उनके लिए ये ट्रेन फायदेमंद साबित होगी. 

मुंबई-बेंगलुरु वंदे भारत स्लीपर

ट्रेन नंबर 27651/27652 मुंबई और बेंगलुरु के बीच शुरू की जाने वाली है. ये ट्रेन भी हफ्ते में केवल 6 दिन चलाई जाएगी. यानी इस ट्रेन की मदद से दो बड़े शहरों के बीच रेल यात्रा का एक ओर विकल्प मिलने वाला है.

वाराणसी-नई दिल्ली वंदे भारत स्लीपर

ट्रेन नंबर 27421/27422 वाराणसी और नई दिल्ली के बीच चलाई जाने वाली है. ये वंदे भारत स्लीपर ट्रेन हफ्ते के सातों दिन नहीं चलाई जाएगी, बल्कि हफ्ते में 6 दिन चलाई जाने वाली है. इस ट्रेन की मदद से इन दोनों शहरों के बीच सफर करने वाले यात्रियों एक ओर तेज विकल्प मिलेगा. वहीं जो लोग वंदे भारत स्लीपर ट्रेन से सफर करना चाहते हैं तो वे अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से इस ट्रेन से यात्रा कर सकते हैं.

भुज-बरौनी अमृत भारत एक्सप्रेस 

ट्रेन नंबर 19427/19428 भुज और बरौनी के बीच चलाई जाएगी. ये ट्रेन हफ्ते के सातों दिन नहीं चलेगी. इस ट्रेन को हफ्ते में केवल 3 दिन चलाई जाने की बात सामने आई है. इस ट्रेन से गुजरात और बिहार जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त विकल्प मिलेगा.

वाराणसी-साबरमती एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 12205/12206 वाराणसी से साबरमती के बीच चलाई जाएगी. खास बात ये है कि ये ट्रेन रोजाना चलेगी. यानी अगर आपको इन दोनों शहर के बीच ट्रेन से सफर करना है तो आप हफ्ते के किसी भी दिन सफर कर सकते हैं.

कल 5 नई ट्रेनों का होगा उद्घाटन 

रेलवे ने दीवाली-छठ के मौके पर इन ट्रेनों का उद्घाटन करने के बारे में सोचा है. इन ट्रेनों का 31 अक्टूबर 2026 को उद्घाटन किया जाने वाला है. आप इन ट्रेनों से जुड़ी जानकारी जैसे टाइमटेबल, टिकट बुकिंग, किराया, लाइव स्टेटस रेलवे की आधिकारिक पर जाकर चेक कर सकते हैं.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 30 Oct 2026 09:10 AM (IST)
Tags :
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