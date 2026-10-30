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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाINDIA गठबंधन की रैली से पहले दिल्ली में भारी सुरक्षा, CAPF की 270 कंपनियां तैनात

INDIA गठबंधन की रैली से पहले दिल्ली में भारी सुरक्षा, CAPF की 270 कंपनियां तैनात

केंद्र सरकार ने दिल्ली में सीएपीएफ की तैनाती 16 नवंबर तक बढ़ा दी है. एक नवंबर को रामलीला मैदान में INDIA गठबंधन की ‘वोट चोरी’ के खिलाफ रैली और मार्च को देखते हुए यह फैसला लिया गया है.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 30 Oct 2026 07:56 AM (IST)
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दिल्ली में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) की 270 कंपनियों की तैनाती 16 नवंबर तक बढ़ा दी है. इस महीने तीसरी बार तैनाती की अवधि बढ़ाई गई है. एक नवंबर को रामलीला मैदान में INDIA गठबंधन की रैली और ‘वोट चोरी’ के विरोध में होने वाले मार्च को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. 

इसके अलावा कुछ संगठनों की ओर से अचानक विरोध प्रदर्शन किए जाने की आशंका और त्योहारों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी अतिरिक्त बल तैनात रहेंगे.

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सीजेपी के प्रदर्शन के बीच की थी तैनाती

आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि गृह मंत्रालय ने दिल्ली में तैनात 270 कंपनियों की अवधि 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 16 नवंबर कर दी है. इन बलों को इस महीने की शुरुआत में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर दिल्ली बुलाया गया था. दिल्ली पुलिस के पास इन कंपनियों की तैनाती की जिम्मेदारी रहेगी. उसे जरूरत के अनुसार बलों की तैनाती का समन्वय करने के निर्देश दिए गए हैं.

सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली पुलिस के अनुरोध पर गृह मंत्रालय ने यह फैसला लिया है. इससे पहले भी इसी महीने दो बार तैनाती की अवधि बढ़ाई जा चुकी है.

एक नवंबर को रामलीला मैदान में जुटेगा INDIA गठबंधन
कांग्रेस ने ‘वोट चोरी’ के मुद्दे पर INDIA गठबंधन के बैनर तले ‘चलो दिल्ली मार्च’ का आह्वान किया है. यह मार्च एक नवंबर को मध्य दिल्ली स्थित रामलीला मैदान में आयोजित रैली के साथ समाप्त होगा. इसी कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा रही है. CJP ने भी INDIA गठबंधन के इस विरोध प्रदर्शन को समर्थन दिया है.

CRPF की 125 समेत छह बलों की कंपनियां तैनात
दिल्ली पुलिस के साथ तैनात रहने वाली CAPF की 270 कंपनियों में सबसे ज्यादा 125 कंपनियां केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की हैं. इनमें महिला कर्मियों की 17 इकाइयां भी शामिल हैं. इसके अलावा रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) की 20, सीमा सुरक्षा बल (BSF) की 46, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) की 39, सशस्त्र सीमा बल (SSB) की 31 और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) की 12 कंपनियां शामिल हैं.

एक CAPF कंपनी में स्वीकृत संख्या 100 जवानों की होती है, लेकिन वास्तविक रूप से अभियान और ड्यूटी के लिए उपलब्ध जवानों की संख्या करीब 70 से 72 रहती है.

CJP ने CEC के इस्तीफे की मांग को लेकर किए थे प्रदर्शन
इस महीने की शुरुआत में दिल्ली के कई इलाकों में CJP ने प्रदर्शन किए थे. नौ अक्टूबर को संगठन ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की थी. इसके बाद विपक्षी दलों ने भी इसी मांग को लेकर प्रदर्शन किए.

CJP ने 16 अक्टूबर को ‘लहरा दो तिरंगा’ प्रदर्शन भी किया था. संगठन ने अब एक नवंबर को होने वाली INDIA गठबंधन की रैली और विरोध प्रदर्शन को अपना समर्थन दिया है.

यह भी पढ़िएः EC ने दिल्ली-महाराष्ट्र समेत 6 राज्यों में फाइनल वोटर लिस्ट की तारीख बढ़ाई, SIR विवाद के बीच बड़ा फैसला

 

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज़ डिजिटल की न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरें करते हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. राजनीति, चुनाव, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम और सामाजिक मुद्दों पर गहरी समझ रखते हैं. करीब 8 वर्षों का पत्रकारिता में अनुभव है. उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से ताल्लुक रखने वाले आशुतोष ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है.

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Published at : 30 Oct 2026 07:56 AM (IST)
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