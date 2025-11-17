हर महीने 3 हजार रुपये पेंशन पाने के लिए ये तैयारियां कर लें, वरना अटक जाएगा आवेदन

PM Shram Yogi Mandhan Yojana:: भारत सरकार देश के लोगों के लिए बहुत सी योजनाएं चलाती है. जिनका लाभ देश के करोड़ों लोगों को मिलता है. देश में बहुत से लोग असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं. जिनके पास इनकम के लिए बहुत से संसाधान नहीं होते है. इसलिए सरकरार ही ओर से हर महीने पेंशन देने के लिए नई योजना शुरू की गई है. इस योजना में लोगों को 3 हजार रुपये की पेंशन दी जाती है.

सरकार ने श्रमिकों के लिए यह योजना तैयार की जो उनकी उम्र बढ़ने पर आर्थिक सुरक्षा दे सके. ऐसे लोग दिनभर मेहनत तो करते हैं. लेकिन बढ़ती उम्र में काम रुकते ही सबसे बड़ी चिंता होती है खर्च कैसे चलेगा. इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना शुरू की गई थी. इसका मकसद है कि असंगठित श्रमिकों को एक न्यूनतम पेंशन देकर उनका भविष्य सुरक्षित करना. जान लें योजना में कौन कर सकता है आवेदन और इसके लिए किन दस्तावेजों की होगी जरूरत.

कौन कर सकता है आवेदन?

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में 18 से 40 साल तक के श्रमिक शामिल हो सकते हैं. और योगदान राशि पूरी तरह इस बात पर डिपेंड करती है कि वह किस उम्र में आवेदन करते हैं. अगर कोई व्यक्ति 18 साल की उम्र में इस स्कीम में जुड़ता है. तो उसे हर महीने सिर्फ 55 रुपये जमा करने होंगे.

यह भी पढ़ें: रूम हीटर लेते समय इन गलतियों से बचें, तभी मिलेगा सही मॉडल

यह योगदान उसे 60 साल का होने तक जारी रखना है. इसके बाद सरकार हर महीने 3 हजार रुपये की पेंशन देगी. योजना में जितनी जल्दी जुड़ेंगे उतनी कम राशि जमा करनी होगी. यह स्कीम उन लोगों के लिए खास है जो मजदूरी या दिहाड़ी पर काम करते हैं और जिनकी आमदनी में उतार-चढ़ाव रहता है.

यह भी पढ़ें: एटीएम से फटे नोट निकले, तो ऐसे कराएं एक्सचेंज, जान लें क्या होगी प्रोसेस

आवेदन से पहले कौन से दस्तावेज रखें तैयार

योजना में रजिस्ट्रेशन करना आसान है. लेकिन तभी जब आपके पास सही दस्तावेज हों. जिनके पास जरूरी कागज नहीं होंगे. उनका आवेदन सीधे खारिज हो सकता है. इसलिए आवेदन से पहले आधार कार्ड, पहचान से जुड़ा दस्तावेज, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो जरूर तैयार रखें. यह दस्तावेज आपकी पहचान, बैंकिंग डिटेल्स के लिए जरूरी हैं. जिससे पेंशन आपके खाते में बिना किसी रुकावट के पहुंच सके. दस्तावेज तैयार हों तो नजदीकी काॅमन सर्विस सेंटर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: करोड़ों का बिजली बिल माफ करने जा रही यूपी सरकार, बस करना होगा इतना सा काम