पीएम मुद्रा योजना में फटाफट चाहिए लोन तो कर लें यह काम, फौरन मिल जाएगा पैसा

PM Mudra Loan Yojana: अगर आप भी अपना नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और पैसों की कमी के चलते खुद को रोक रहे हैं तो अब ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है. भारत सरकार की पीएम मुद्रा योजना आपके इस सपने को पूरा करने में आपकी मदद करेगी. आपको किसी रिश्तेदार या साहूकार से लोन लेने की कोई जरूरत नहीं है. बस आपको पीएम मुद्रा योजना का फॉर्म भरना है. इसके बाद फॉर्म एक्सेप्ट होते ही लोन की रकम सीधे आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी. आइए जानते हैं कि पीएम मुद्रा लोन में कितने पैसे मिलेंगे और इसके लिए कौन से जरूरी काम करने होंगे?

किन्हें मिलता है मुद्रा लोन?

मुद्रा लोन की शुरुआत साल 2015 में की गई थी. इस योजना का मकसद छोटे बिजनेस और स्टार्टअप्स शुरू करने वाले लोगों को आसान शर्तों पर लोन मुहैया कराना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकें. इस योजना में तीन तरह के लोन शिशु लोन, किशोर लोन और तरुण लोन दिए जाते हैं. कोई भी 18 साल या उससे ज्यादा उम्र का इंसान, जो कोई छोटा-मोटा धंधा करना चाहता है, वह इस लोन के लिए अप्लाई कर सकता है.

ये डॉक्युमेंट्स जरूरी और कैसे करें अप्लाई?

मुद्रा लोन लेने के लिए आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स, पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत होती है. अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसका प्रूफ भी देना होगा. कई बार बैंक आपसे आपका बिजनेस प्लान भी मांग सकता है. इस योजना में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले Udyamimitra.in वेबसाइट पर जाएं. फिर Apply for Mudra Loan का ऑप्शन चुनें. इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म में अपनी पर्सनल डिटेल्स के साथ-साथ लोन की राशि भरें. फिर मांगे गए डॉक्युमेंट्स को अपलोड करें और फॉर्म सब्मिट करें. आप चाहें तो इसके लिए ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं.

कैसे मिलेगा फटाफट लोन?

अगर आपको भी मुद्रा योजना में फटाफट लोन चाहिए तो याद से KYC जरूर करा लें, क्योंकि बिना KYC आपको लोन नहीं मिलेगा. दरअसल, किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टिट्यूशन को RBI के नियमों के अनुसार हर कस्टमर की पहचान को वैरिफाई करना होता है. ऐसे में लोन होने में कोई परेशानी न आए, इसके लिए पहले ही KYC का प्रोसेस पूरा कर लें.

