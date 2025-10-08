हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीपीएम मुद्रा योजना में फटाफट चाहिए लोन तो कर लें यह काम, फौरन मिल जाएगा पैसा

पीएम मुद्रा योजना में फटाफट चाहिए लोन तो कर लें यह काम, फौरन मिल जाएगा पैसा

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में अब आप भी घर बैठे आसानी से लोन लेकर अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि कैसे कर सकते हैं इसके लिए अप्लाई और कौन से डॉक्युमेंट्स हैं जरूरी?

By : दीपाली बिष्ट | Updated at : 08 Oct 2025 06:46 PM (IST)
PM Mudra Loan Yojana: अगर आप भी अपना नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और पैसों की कमी के चलते खुद को रोक रहे हैं तो अब ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है. भारत सरकार की पीएम मुद्रा योजना आपके इस सपने को पूरा करने में आपकी मदद करेगी. आपको किसी रिश्तेदार या साहूकार से लोन लेने की कोई जरूरत नहीं है. बस आपको पीएम मुद्रा योजना का फॉर्म भरना है. इसके बाद फॉर्म एक्सेप्ट होते ही लोन की रकम सीधे आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी. आइए जानते हैं कि पीएम मुद्रा लोन में कितने पैसे मिलेंगे और इसके लिए कौन से जरूरी काम करने होंगे? 

किन्हें मिलता है मुद्रा लोन?

मुद्रा लोन की शुरुआत साल 2015 में की गई थी. इस योजना का मकसद छोटे बिजनेस और स्टार्टअप्स शुरू करने वाले लोगों को आसान शर्तों पर लोन मुहैया कराना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकें. इस योजना में तीन तरह के लोन शिशु लोन, किशोर लोन और तरुण लोन दिए जाते हैं. कोई भी 18 साल या उससे ज्यादा उम्र का इंसान, जो कोई छोटा-मोटा धंधा करना चाहता है, वह इस लोन के लिए अप्लाई कर सकता है. 

ये डॉक्युमेंट्स जरूरी और कैसे करें अप्लाई? 

मुद्रा लोन लेने के लिए आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स, पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत होती है. अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसका प्रूफ भी देना होगा. कई बार बैंक आपसे आपका बिजनेस प्लान भी मांग सकता है. इस योजना में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले  Udyamimitra.in वेबसाइट पर जाएं. फिर Apply for Mudra Loan का ऑप्शन चुनें. इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म में अपनी पर्सनल डिटेल्स के साथ-साथ लोन की राशि भरें. फिर मांगे गए डॉक्युमेंट्स को अपलोड करें और फॉर्म सब्मिट करें. आप चाहें तो इसके लिए ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं.

कैसे मिलेगा फटाफट लोन?

अगर आपको भी मुद्रा योजना में फटाफट लोन चाहिए तो याद से KYC जरूर करा लें, क्योंकि बिना KYC आपको लोन नहीं मिलेगा. दरअसल, किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टिट्यूशन को RBI के नियमों के अनुसार हर कस्टमर की पहचान को वैरिफाई करना होता है. ऐसे में लोन होने में कोई परेशानी न आए, इसके लिए पहले ही KYC का प्रोसेस पूरा कर लें. 

About the author दीपाली बिष्ट

आंखों में सपने लिए, घर से हम चल तो दिए, जानें ये राहें अब ले जाएंगी कहां... कहने को तो ये सिंगर शान के गाने तन्हा दिल की शुरुआती लाइनें हैं, लेकिन दीपाली की जिंदगी पर बखूबी लागू होती हैं. पूरा नाम दीपाली बिष्ट, जो पहाड़ की खूबसूरत दुनिया से ताल्लुक रखती हैं. किसी जमाने में दीपाली के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ कंधे पर झोला टांगकर और हाथों में अखबार लेकर घूमने वाले लोग होते थे, लेकिन धीरे-धीरे उनकी आंखों में इसी दुनिया का सितारा बनने के सपने पनपने लगे और वह भी पत्रकारिता की दुनिया में आ गईं. उन्होंने अपने इस सफर का पहला पड़ाव एबीपी न्यूज में डाला है, जहां वह ब्रेकिंग, जीके और यूटिलिटी के अलावा लाइफस्टाइल की खबरों से रोजाना रूबरू होती हैं. 

दिल्ली में स्कूलिंग करने वाली दीपाली ने 12वीं खत्म करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और सत्यवती कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में ग्रैजुएशन किया. ग्रैजुएशन के दौरान वह विश्वविद्यालय की डिबेटिंग सोसायटी का हिस्सा बनीं और अपनी काबिलियत दिखाते हुए कई डिबेट कॉम्पिटिशन में जीत हासिल की. 

साल 2024 में दीपाली की जिंदगी में नया मोड़ तब आया, जब उन्होंने गुलशन कुमार फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (नोएडा) से टीवी जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा की डिग्री हासिल की. उस दौरान उन्होंने रिपोर्टिंग, एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, रिसर्च और एंकरिंग की बारीकियां सीखीं. कॉलेज खत्म करने के बाद वह एबीपी नेटवर्क में बतौर कॉपीराइटर इंटर्न पत्रकारिता की दुनिया को करीब से समझ रही हैं. 

घर-परिवार और जॉब की तेज रफ्तार जिंदगी में अपने लिए सुकून के पल ढूंढना दीपाली को बेहद पसंद है. इन पलों में वह पोएट्री लिखकर, उपन्यास पढ़कर और पुराने गाने सुनकर जिंदगी की रूमानियत को महसूस करती हैं. इसके अलावा अपनी मां के साथ मिलकर कोरियन सीरीज देखना उनका शगल है. मस्ती करने में माहिर दीपाली को घुमक्कड़ी का भी शौक है और वह आपको दिल्ली के रंग-बिरंगे बाजारों में शॉपिंग करती नजर आ सकती हैं.
Published at : 08 Oct 2025 06:46 PM (IST)
Small Business LOAN FOR STARTUP Pradhanmantri Mudra Loan Yojana How To Apply In PM Mudra Loan Yojana PM Mudra Loan Yojana
