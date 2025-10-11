इस योजना में जोड़ें अपनी लाइफ पार्टनर का नाम, हर महीने होगी 5 हजार की आमदनी

अगर आप अपने लाइफ पार्टनर के लिए सुरक्षित निवेश ढूंढ रहे हैं, जिससे उन्हें भविष्य में हर महीने निश्चित आय मिल सके, तो केंद्र सरकार की एक योजना इसके लिए अच्छा विकल्प हो सकती है. इस योजना में नाम जोड़ने से आपके लाइफपार्टनर को रिटायरमेंट के बाद हर महीने 1000 से लेकर 5000 तक की गारंटीड पेंशन मिल सकती है. सरकार इस योजना को सामाजिक सुरक्षा के तहत चल रही हैं, जिससे असंगठित क्षेत्र में कम करने वाले लोगों को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा मिले. ऐसे में चलिए अब आपको इस योजना के बारे में बताते हैं जिसमें अपनी लाइफ पार्टनर का नाम जोड़ने पर आपको हर महीने 5000 की आमदनी होगी.

अटल पेंशन योजना

केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जाने वाली अटल पेंशन योजना में आप अपनी लाइफ पार्टनर का नाम जोड़ सकते हैं. अटल पेंशन योजना साल 2015 में शुरू की गई थी. इस योजना का उद्देश्य जिन लोगों के पास कोई नियमित पेंशन सुविधा नहीं है, उन्हें 60 साल की उम्र के बाद हर महीने तय पेंशन देना है. इस योजना को पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी संचालित करती है. केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जाने वाली यह योजना एक गारंटीड पेंशन योजना है, जिसका मतलब है कि इस योजना के साथ सरकार खुद तय पेंशन की गारंटी देती है.

5000 की आमदनी के लिए कितना करना होगा निवेश?

अटल पेंशन योजना में निवेश आपकी उम्र पर निर्भर करता है. इस योजना के अनुसार जितनी कम उम्र में आप जुड़ेंगे उतनी ही कम रकम हर महीने जमा करनी होगी. अगर आपकी उम्र 18 साल है तो हर महीने इस योजना में 210 रुपये जमा करने होंगे. वहीं अगर किसी की उम्र 25 साल है तो हर महीने इस योजना में 376 रुपये देने होंगे. 30 साल की उम्र में इस योजना में हर महीने 577 रुपये देने होंगे और अगर आपकी उम्र 40 साल है तो हर महीने लगभग 1454 रुपये इस योजना में जमा करने होंगे. इन निवेशों के बदले 60 साल की उम्र पूरी होने पर आपको 5000 महीना पेंशन मिलना शुरू हो जाती है.

कौन कर सकता है अटल पेंशन योजना में निवेश?

अटल पेंशन योजना में 18 से 40 वर्ष तक की उम्र के लोग जुड़ सकते हैं. वहीं जो लोग टेक्‍स भरते हैं, वह इस योजना में शामिल नहीं हो सकते हैं. यह योजना खासतौर पर उन लोगों के लिए है जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं या जिनके पास किसी भी तरह की पेंशन सुविधा नहीं है. इस योजना के तहत अगर किसी निवेशक की मृत्यु हो जाती है तो पेंशन राशि उसके जीवन साथी को मिलती है. वहीं अगर दोनों की मृत्यु हो जाए तो पूरा निवेश नामांकित व्यक्ति को लौटा दिया जाता है.

अटल पेंशन योजना में कैसे जोड़े लाइफ पार्टनर का नाम?

ऑफलाइन आवेदन

अटल पेंशन योजना में लाइफ पार्टनर का नाम जोड़ने के लिए अपने बैंक या पोस्ट ऑफिस की ब्रांच में जाए और अटल पेंशन योजना का फॉर्म भरें.

इसके बाद फॉर्म में लाइफ पार्टनर का नाम और नॉमिनी की डिटेल भरें.

अब आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ और बैंक अकाउंट डिटेल जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट जमा करें.

इसके बाद अपनी पसंद का पेंशन प्लान सेलेक्ट करें.

यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद बैंक आपका आवेदन प्रक्रिया करेगा और आपके खाते से हर महीने तय रकम ऑडिट ऑटो डेबिट हो जाएगी.

ऑनलाइन आवेदन

इस योजना में ऑनलाइन तरीके से आवेदन करने के लिए सबसे पहले अपने बैंक की नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग में लॉगिन करें.

इसके बाद सोशल सिक्योरिटी स्कीम या APY सेक्शन में जाएं.

अब फॉर्म भरें और पेंशन का ऑप्शन सेलेक्ट करके सबमिट करें

इस तरह से ऑनलाइन माध्यम से भी आवेदन पूरा होने के बाद आपके खाते से हर महीने पेंशन से जुड़ी रकम ऑटो डेबिट हो जाएगी.

