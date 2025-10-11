हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीइस योजना में जोड़ें अपनी लाइफ पार्टनर का नाम, हर महीने होगी 5 हजार की आमदनी

इस योजना में जोड़ें अपनी लाइफ पार्टनर का नाम, हर महीने होगी 5 हजार की आमदनी

सरकार की तरफ से चलाई जाने वाली अटल पेंशन योजना में आप लाइफ पार्टनर का नाम जोड़ सकते हैं. इस योजना का उद्देश्य नियमित पेंशन सुविधा नहीं होने वालों हर महीने तय पेंशन देना है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 11 Oct 2025 08:05 AM (IST)
Preferred Sources

अगर आप अपने लाइफ पार्टनर के लिए सुरक्षित निवेश ढूंढ रहे हैं, जिससे उन्हें भविष्य में हर महीने निश्चित आय मिल सके, तो केंद्र सरकार की एक योजना इसके लिए अच्छा विकल्प हो सकती है. इस योजना में नाम जोड़ने से आपके लाइफपार्टनर को रिटायरमेंट के बाद हर महीने 1000 से लेकर 5000 तक की गारंटीड पेंशन मिल सकती है. सरकार इस योजना को सामाजिक सुरक्षा के तहत चल रही हैं, जिससे असंगठित क्षेत्र में कम करने वाले लोगों को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा मिले. ऐसे में चलिए अब आपको इस योजना के बारे में बताते हैं जिसमें अपनी लाइफ पार्टनर का नाम जोड़ने पर आपको हर महीने 5000 की आमदनी होगी.

अटल पेंशन योजना

केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जाने वाली अटल पेंशन योजना में आप अपनी लाइफ पार्टनर का नाम जोड़ सकते हैं. अटल पेंशन योजना साल 2015 में शुरू की गई थी. इस योजना का उद्देश्य जिन लोगों के पास कोई नियमित पेंशन सुविधा नहीं है, उन्हें 60 साल की उम्र के बाद हर महीने तय पेंशन देना है. इस योजना को पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी संचालित करती है. केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जाने वाली यह योजना एक गारंटीड पेंशन योजना है, जिसका मतलब है कि इस योजना के साथ सरकार खुद तय पेंशन की गारंटी देती है.

 5000 की आमदनी के लिए कितना करना होगा निवेश?

अटल पेंशन योजना में निवेश आपकी उम्र पर निर्भर करता है. इस योजना के अनुसार जितनी कम उम्र में आप जुड़ेंगे उतनी ही कम रकम हर महीने जमा करनी होगी. अगर आपकी उम्र 18 साल है तो हर महीने इस योजना में 210 रुपये जमा करने होंगे. वहीं अगर किसी की उम्र 25 साल है तो हर महीने इस योजना में 376 रुपये देने होंगे. 30 साल की उम्र में इस योजना में हर महीने 577 रुपये देने होंगे और अगर आपकी उम्र 40 साल है तो हर महीने लगभग 1454 रुपये इस योजना में जमा करने होंगे. इन निवेशों के बदले 60 साल की उम्र पूरी होने पर आपको 5000 महीना पेंशन मिलना शुरू हो जाती है.

कौन कर सकता है अटल पेंशन योजना में निवेश?

अटल पेंशन योजना में 18 से 40 वर्ष तक की उम्र के लोग जुड़ सकते हैं. वहीं जो लोग टेक्‍स भरते हैं, वह इस योजना में शामिल नहीं हो सकते हैं. यह योजना खासतौर पर उन लोगों के लिए है जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं या जिनके पास किसी भी तरह की पेंशन सुविधा नहीं है. इस योजना के तहत अगर किसी निवेशक की मृत्यु हो जाती है तो पेंशन राशि उसके जीवन साथी को मिलती है. वहीं अगर दोनों की मृत्यु हो जाए तो पूरा निवेश नामांकित व्यक्ति को लौटा दिया जाता है.

अटल पेंशन योजना में कैसे जोड़े लाइफ पार्टनर का नाम?

ऑफलाइन आवेदन

  • अटल पेंशन योजना में लाइफ पार्टनर का नाम जोड़ने के लिए अपने बैंक या पोस्ट ऑफिस की ब्रांच में जाए और अटल पेंशन योजना का फॉर्म भरें.
  • इसके बाद फॉर्म में लाइफ पार्टनर का नाम और नॉमिनी की डिटेल भरें.
  • अब आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ और बैंक अकाउंट डिटेल जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट जमा करें.
  • इसके बाद अपनी पसंद का पेंशन प्लान सेलेक्ट करें.
  • यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद बैंक आपका आवेदन प्रक्रिया करेगा और आपके खाते से हर महीने तय रकम ऑडिट ऑटो डेबिट हो जाएगी.

ऑनलाइन आवेदन

  • इस योजना में ऑनलाइन तरीके से आवेदन करने के लिए सबसे पहले अपने बैंक की नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग में लॉगिन करें.
  • इसके बाद सोशल सिक्योरिटी स्कीम या APY सेक्शन में जाएं.
  • अब फॉर्म भरें और पेंशन का ऑप्शन सेलेक्ट करके सबमिट करें
  • इस तरह से ऑनलाइन माध्यम से भी आवेदन पूरा होने के बाद आपके खाते से हर महीने पेंशन से जुड़ी रकम ऑटो डेबिट हो जाएगी.  

ये भी पढ़ें-दिल्ली में सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की नहीं होगी जरूरत, अब व्हाट्सएप पर होंगे ये काम

 

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read
Published at : 11 Oct 2025 08:05 AM (IST)
Tags :
Atal Pension Yojana APY Life Partner Add Nominee APY Guaranteed Monthly Pension
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'एअर इंडिया के बोइंग 787 विमानों की उड़ानें रोकें', पायलट संगठन ने सरकार को लिखी चिट्ठी, रखीं ये तीन डिमांड
'एअर इंडिया के बोइंग 787 विमानों की उड़ानें रोकें', पायलट संगठन ने सरकार को लिखी चिट्ठी, रखीं ये तीन डिमांड
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में जाति आधारित रैली को लेकर हाई कोर्ट ने योगी सरकार से मांगा जवाब, पूछा- क्या करेंगे?
यूपी में जाति आधारित रैली को लेकर हाई कोर्ट ने योगी सरकार से मांगा जवाब, पूछा- क्या करेंगे?
इंडिया
'मैं ही अकेला मर्द हूं...दूसरी पार्टियों को क्यों नहीं भेजा BNSS नोटिस', केंद्र पर भड़के ओवैसी
'मैं ही अकेला मर्द हूं...दूसरी पार्टियों को क्यों नहीं भेजा BNSS नोटिस', केंद्र पर भड़के ओवैसी
क्रिकेट
2025 में वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 8 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय शामिल
2025 में वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 8 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय शामिल
Advertisement

वीडियोज

करवा चौथ पर जुदाई की कसम, पति को बाय, प्रेमी का वेलकम
Road Rage: Coimbatore में कार ने स्कूटी वाले को रौंदा, रौंगटे खड़े कर देगा ये Video!
बंटेंगे तो कटेंगे SEASON 2! | Bihar Election 2025 | CM Yogi
Sandeep Chaudhary: बंटेंगे तो कटेंगे... हर चुनाव में यही रटेंगे!
National Habit: पटना Metro से London तक, भारतीयों की पीक ने दुनिया में कराई थू-थू!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'एअर इंडिया के बोइंग 787 विमानों की उड़ानें रोकें', पायलट संगठन ने सरकार को लिखी चिट्ठी, रखीं ये तीन डिमांड
'एअर इंडिया के बोइंग 787 विमानों की उड़ानें रोकें', पायलट संगठन ने सरकार को लिखी चिट्ठी, रखीं ये तीन डिमांड
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में जाति आधारित रैली को लेकर हाई कोर्ट ने योगी सरकार से मांगा जवाब, पूछा- क्या करेंगे?
यूपी में जाति आधारित रैली को लेकर हाई कोर्ट ने योगी सरकार से मांगा जवाब, पूछा- क्या करेंगे?
इंडिया
'मैं ही अकेला मर्द हूं...दूसरी पार्टियों को क्यों नहीं भेजा BNSS नोटिस', केंद्र पर भड़के ओवैसी
'मैं ही अकेला मर्द हूं...दूसरी पार्टियों को क्यों नहीं भेजा BNSS नोटिस', केंद्र पर भड़के ओवैसी
क्रिकेट
2025 में वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 8 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय शामिल
2025 में वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 8 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय शामिल
टेलीविजन
लाल सूट और मांग में सिंदूर... करवा चौथ पर यूं सजीं मुस्लिम एक्ट्रेस हिना खान, पति ने दिया इतना महंगा तोहफा
लाल सूट और मांग में सिंदूर... करवा चौथ पर यूं सजीं मुस्लिम एक्ट्रेस, पति से मिला महंगा तोहफा
विश्व
अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुतक्की की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों पर बैन, तालिबान की जमकर आलोचना
अफगान विदेश मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों पर बैन, तालिबान की जमकर हुई आलोचना
ट्रेंडिंग
पति फोन पर लगा था और पत्नी ने लड़के के साथ...वीडियो देख पकड़ लेंगे माथा
पति फोन पर लगा था और पत्नी ने लड़के के साथ...वीडियो देख पकड़ लेंगे माथा
शिक्षा
UGC ने 37 विश्वविद्यालयों को दिया अल्टीमेटम, वेबसाइट पर जरूरी जानकारियां अपलोड न करने पर पड़ेगा बड़ा असर
UGC ने 37 विश्वविद्यालयों को दिया अल्टीमेटम, वेबसाइट पर जरूरी जानकारियां अपलोड न करने पर पड़ेगा बड़ा असर
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
Embed widget