रेल यात्रियों को बड़ी सौगात! दिल्ली से इन शहरों के लिए चलेगी सीधी ट्रेन, जानें वक्त और शेड्यूल

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom क्षेत्र में व्यापार, पर्यटन और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा.

Jalore-Delhi Direct Train Service: राजस्थान के जालोर जिले के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है. अब जालोर को पहली बार देश की राजधानी दिल्ली से सीधी रेल सेवा मिलने जा रही है. 22 मई को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भुज-दिल्ली उद्घाटन स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे. ये नई ओवरनाइट ट्रेन जालोर, पाली मारवाड़, मारवाड़ जंक्शन होते हुए दिल्ली पहुंचेगी. इस नई रेल सेवा से क्षेत्र में बिजनेस, टूरिज्म और साथ ही रोजगार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.

अगर इस नई ट्रेन की बात करें तो ये भीलडी, जालोर, पाली मारवाड़ और मारवाड़ जंक्शन के रास्ते दिल्ली तक जाएगी. इससे जालोर का पहली बार दिल्ली से सीधा रेल संपर्क स्थापित होगा. काफी लंबे समय से स्थानीय लोग इस रेल सेवा की मांग कर रहे थे, जो अब पूरी होने जा रही है. लोगों का मानना है कि इससे क्षेत्र के विकास को नई गाति मिलेगी.

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8 अप्रैल को इस रेल सेवा को मिली थी मंजूरी

बता दें कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 8 अप्रैल को इस रेल सेवा को मंजूरी दी थी और अब 22 मई को वे इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाले हैं. ये ट्रेन पूरी तरह रात्रिकालीन सेवा होगी, जिससे यात्री रात में सफर कर सुबह अपनी मंजिल तक आराम से पहुंच सकेंगे. इससे यात्रियों का काफी समय भी बचेगा.

इन प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी ट्रेन

भुज-दिल्ली रेल सेवा कई जरूरी स्टेशनों से होकर गुजरेगी. इन स्टेशन में शामिल अंजार, गांधीधाम, भचाऊ, भीलडी, धनेरा, रानीवाड़ा, मारवाड़ भीनमाल, मोदरान, जालोर, मोकलसर, समदड़ी, लूनी, पाली मारवाड़, मारवाड़ जंक्शन, ब्यावर, अजमेर, किशनगढ़, जयपुर, गांधीनगर जयपुर, बांदीकुई, अलवर और रेवाड़ी जैसे स्टेशन हैं. खास बात तो यह है कि इससे राजस्थान, गुजरात और दिल्ली के बीच सफर पहले से काफी आसान हो जाएगा.

इन क्षेत्रों के लोगों को होगा फायदा

ये रेल सेवा खासकर जालोर, पाली और सिरोही-जालोर लोकसभा क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ी सौगात मानी जा रही है. इससे स्थानीय व्यापरियों, किसानों और छोटे उद्योगों को अपने उत्पाद बड़े बाजारों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी. सिर्फ यहीं नहीं, बल्कि धार्मिक और ऐतिहासिक टूरिस्ट जगहों तक पहुंच आसान होने से टूरिस्ट क्षेत्र को भी फायदा मिलेगा.

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व्यापार और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

इस ट्रेन के शुरू होने से व्यापारिक गातिविधियों में सुधार की उम्मीद है. छोटे बिजनेस करने वाले और किसान अब अपने सामान को तेजी से बड़े शहरों तक पहुंचा सकेंगे. इसके साथ ही राजस्थान और गुजरात के टूरिस्ट जगहों तक सफर आसान होने से पर्यटकों की संख्या बढ़ सकती है. अगर अभी की बात करें तो पाली से दिल्ली के लिए सिर्फ रानीखेत एक्सप्रेस ही सीधी ट्रेन है, जो दिन में चलती है. ऐसे में ये ट्रेन यात्रियों के लिए एक बेहतर ऑप्शन साबित होगी.