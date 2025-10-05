हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्या आपके खाते में आएगी 21वीं किस्त की राशि? ऐसे मिनटों में करें चेक

PM Kisan Yojana 21st Installment: पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त को लेकर बड़ा अपडेट. इस दिन जारी हो सकती है किस्त. जानें आपको मिलेगा लाभ या नहीं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 05 Oct 2025 02:30 PM (IST)
PM Kisan Yojana 21st Installment: सरकार देश के अलग-अलग वर्गों के लिए कई योजनाएं चलाती है. जिससे देश के हर व्यक्ति को आर्थिक मदद दी जाती है. ग्रामीण इलाकों में रहने वाले किसानों के लिए केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना बड़ी राहत साबित हुई है. इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है. 

जो तीन किस्तों में सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है. अब तक 20 किस्तें जारी हो चुकी हैं और करोड़ों किसानों को इसका लाभ मिला है। अब सबकी नजर 21वीं किस्त पर है। सवाल ये है कि क्या आपको भी अगली किस्त का फायदा मिलेगा। आइए जानते हैं कैसे आप कुछ ही मिनटों में अपना स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं.

कब आ सकती है 21वीं किस्त?

पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त को लेकर चर्चा तेज है. रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार इसे दिवाली से पहले जारी कर सकती है ताकि त्योहारों के समय किसानों को आर्थिक राहत मिले. हालांकि इसकी आधिकारिक तारीख अभी घोषित नहीं हुई है। पिछले रिकॉर्ड देखें तो किस्तें हर 4 महीने में दी जाती हैं.

 इस बार भी केंद्र सरकार जल्द ही भुगतान कर सकती है. जिन किसानों ने सभी जरूरी दस्तावेज पूरे कर लिए हैं और जिनकी ई-केवाईसी पूरी है, उन्हें किस्त मिलने की पूरी संभावना है। बाकी किसानों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते अपने रिकॉर्ड अपडेट करा लें.

ऐसे करें अपना स्टेटस चेक?

अगर आप जानना चाहते हैं कि 21वीं किस्त का पैसा आपके खाते में आएगा या नहीं, तो ये प्रक्रिया बहुत आसान है। सबसे पहले pmkisan.gov.in वेबसाइट पर जाएं या PM Kisan मोबाइल एप डाउनलोड करें. वहां Know Your Status का विकल्प मिलेगा, उस पर क्लिक करें. अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालें.

अगर याद नहीं है तो वहीं Know Your Registration Number पर क्लिक करके पता करें. फिर स्क्रीन पर दिखे कैप्चा कोड भरें और Get Data पर क्लिक करें। कुछ सेकंड में आपका स्टेटस दिख जाएगा कि आप 21वीं किस्त के लिए पात्र हैं या नहीं। इससे आप जान पाएंगे कि आपकी अगली किस्त आने वाली है या नहीं.

Published at : 05 Oct 2025 02:30 PM (IST)
Tags :
PM Kisan Yojana Kisan Yojana Utility News
