क्या छठ से पहले जारी होगी पीएम किसान योजना की अगली किस्त? जान लें लेटेस्ट अपडेट

PM Kisan Yojana 21st Installment: केंद्र सरकार किसानों के लिए कई योजनाएं चला रही है. जिनसे करोड़ों किसानों को सीधा फायदा मिलता है. देश में आज भी बहुत से किसान आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं. इसलिए उन्हें सहायता देने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई. इस योजना के तहत हर साल किसानों को 6000 रुपये की मदद दी जाती है.

जो तीन किस्तों में सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है. अब तक योजना की 20 किस्तें जारी की जा चुकी हैं. और अब किसानों को 21वीं किस्त का इंतजार है. कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अगली किस्त छठ के मौके पर जारी हो सकती है. चलिए आपको बताते हैं कि सरकार की ओर से इस पर क्या लेटेस्ट अपडेट सामने आया है और किसानों को अगली किस्त कब तक मिल सकती है.

क्या छठ से पहले जारी होगी अगली किस्त?

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त को लेकर किसानों को इंतजार बढ़ गई है. अब तक योजना की 20 किस्तें जारी हो चुकी हैं और 21वीं किस्त का इंतजार है. 20वीं किस्त अगस्त के महीने में भेजी गई थी. सरकार चार महीनों के अंतराल पर किस्त भेजती है. इस हिसाब से अक्टूबर के आखिर या नवंबर के पहले हफ्ते में किस्त आ सकती है.

यह भी पढ़ें: कहते-कहते थक गए लेकिन तहसीलदार नहीं कर रहा आपका काम, ऐसे कर सकते हैं अपने जिले के डीएम से शिकायत

कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि यह किस्त छठ पर्व से पहले जारी की जा सकती है. जिससे किसान त्योहार के मौके पर आर्थिक सहारा पा सकें. हालांकि अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. आधिकारिक जानकारी के बाद ही पता चल पाएगा किस्त कब जारी होगी. किसान अपने योजना के आधिकारिक पोर्टल से स्टेटस चेक कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: ट्रेन के सफर में थे और खो गया टिकट, ऐसे जारी रख सकते हैं अपनी यात्रा

इन कामों को करवा लें पूरा

21वीं किस्त पाने के लिए किसानों को कुछ जरूरी काम समय पर पूरे करने होंगे. सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आपका आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक हो और सभी डिटेल सही हो. उसके बाद पीएम किसान योजना के पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन और लाभार्थी विवरण अपडेट कर लें. अगर कोई नई जमीन खरीदी है या जमीन का रिकॉर्ड बदला है, तो उसका डॉक्युमेंटेशन भी समय पर जमा करना जरूरी है. इसके अलावा ई-केवाईसी और भू-सत्यापन भी करवाना जरूरी है. तभी किस्त मिल पाएगी.

यह भी पढ़ें: शादी और घर के लिए एक साल बाद ही निकाल सकेंगे PF अकाउंट से पैसा, बदल गया ये वाला नियम