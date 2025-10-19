ट्रेन के सफर में थे और खो गया टिकट, ऐसे जारी रख सकते हैं अपनी यात्रा

अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं. और आपकी टिकट खो जाती है. तो तुरंत टीटीई को बताएं. वह आपकी सीट और बुकिंग चेक कर के आपको दूसरा कोई टेंपररी ऑप्शन दे सकता है. या फिर आपकी जानकारी सही होती है तो फिर बिना टिकट के भी सफर कर सकते हैं.