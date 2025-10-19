एक्सप्लोरर
ट्रेन के सफर में थे और खो गया टिकट, ऐसे जारी रख सकते हैं अपनी यात्रा
Rules For Train Ticket Lost: ट्रेन सफर के दौरान टिकट खो जाए तो घबराएं नहीं. जान लीजिए ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करने की है जरूरत कैसे जारी रख पाएंगे सफर.
देश में रोजाना करोड़ों लोग ट्रेन से सफर करते हैं. कई बार सफर के दौरान लोगों की टिकट खो जाती है. टिकट खो जाना टेंशन वाली सिचुएशन है. ऐसे में लोग घबरा जाते हैं. उन्हें पता नहीं होता क्या करना है. आपके साथ भी ऐसा होता है तो जान लीजिए क्या करना है.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 19 Oct 2025 03:46 PM (IST)
Tags :Train Train Ticket Utility News
यूटिलिटी
6 Photos
दिवाली के लिए दिल्ली के इन बाजारों से खरीदें सस्ती डेकोरेटिव लाइट्स, बच जाएंगे काफी रुपये
यूटिलिटी
6 Photos
दिवाली पर ट्रेन से सफर करने वालों के लिए जरूरी खबर, पटाखे ले जाने को लेकर हैं सख्त नियम
यूटिलिटी
7 Photos
Exclusive: वंदे भारत स्लीपर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आईं सामने, देखें कैसा होगा फर्स्ट एसी कोच?
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'दीयों और मोमबत्ती पर पैसे खर्च मत करो', अखिलेश के बयान पर भड़की BJP, कहा- उन्हें एंटनी या अकबर...
बिहार
पप्पू यादव का लालू यादव पर वार, कहा- 'JMM से कुछ सीखिए और गठबंधन तोड़ना बंद करिए'
विश्व
'अल्लाह कसम PAK आर्मी को भारतीय बॉर्डर तक खदेड़ देंगे', अफगान मंत्री की शहबाज-मुनीर को चेतावनी
क्रिकेट
LIVE: पावरप्ले होने वाला है खत्म, अब तक 'विकेटलेस' टीम इंडिया, अंग्रेजों ने की दमदार शुरुआत
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion