ट्रेन के सफर में थे और खो गया टिकट, ऐसे जारी रख सकते हैं अपनी यात्रा

ट्रेन के सफर में थे और खो गया टिकट, ऐसे जारी रख सकते हैं अपनी यात्रा

Rules For Train Ticket Lost: ट्रेन सफर के दौरान टिकट खो जाए तो घबराएं नहीं. जान लीजिए ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करने की है जरूरत कैसे जारी रख पाएंगे सफर.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 19 Oct 2025 03:48 PM (IST)
Rules For Train Ticket Lost: ट्रेन सफर के दौरान टिकट खो जाए तो घबराएं नहीं. जान लीजिए ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करने की है जरूरत कैसे जारी रख पाएंगे सफर.

देश में रोजाना करोड़ों लोग ट्रेन से सफर करते हैं. कई बार सफर के दौरान लोगों की टिकट खो जाती है. टिकट खो जाना टेंशन वाली सिचुएशन है. ऐसे में लोग घबरा जाते हैं. उन्हें पता नहीं होता क्या करना है. आपके साथ भी ऐसा होता है तो जान लीजिए क्या करना है.

अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं. और आपकी टिकट खो जाती है. तो तुरंत टीटीई को बताएं. वह आपकी सीट और बुकिंग चेक कर के आपको दूसरा कोई टेंपररी ऑप्शन दे सकता है. या फिर आपकी जानकारी सही होती है तो फिर बिना टिकट के भी सफर कर सकते हैं.
टीटीई से बात करने पर वह नार्मली एक आधिकारिक नोट बनाके आपको दे देत हैं जिसे आप संभाल कर रखें. यह नोट स्टेशन पर या आगे की जांच में आपका सबूत बनता है. इसके अलावा फोटो आईडी जैसे आधार, पासपोर्ट या वोटर कार्ड दिखाना जरूरी होता है.
ई-टिकट खोने या फोन गायब होने पर भी रास्ता है. अगर PNR या बुकिंग कन्फर्मेशन का स्क्रीनशॉट नहीं है. तो टीटीई को बताएं कि आपने किस नाम और आईडी से बुकिंग की थी. टीटीई ऑनलाइन आपकी बुकिंग की पुष्टि कर सकता है.
अगर टीटीई आपकी बात न माने और आपको जुर्माना लगाने को कहे या फिर ट्रेन से उतरने को कहे. तो ऐसे में आप टीटीई की शिकायत कर सकते हैं. इसके लिए आप रेलवे की 139 हेल्पलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं. अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं.
जो लोग अक्सर सफर करते हैं, उनके लिए टिप्स जरूरी हैं. टिकट की फोटो या स्क्रीनशॉट क्लाउड में रखें, पेपर टिकट का भी एक फोटो अलग फोन या ईमेल में भेज दें. ट्रेवलिंग के दौरान डाॅक्यूमेंट एक छोटे इनेवलप में रखें और एक कॉपी हमेशा हाथ में रखें.
हालांकि टिकट खो जाने के ऐसे ज्यादातर मामलों में टीटीई से बात करने के बाद आपकी यात्रा बिना रोकटोक जारी रहती है. अगर फिर भी कोई परेशानी आती है. तो आप टीटीई से ऐसे मौकों पर क्या किया जाता है. उन नियमों के बारे में पता कर लें.
Published at : 19 Oct 2025 03:46 PM (IST)
Train Train Ticket Utility News

