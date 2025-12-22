जिस पर्वत को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी होने का गौरव हासिल है, जहां पहुंचना हर पर्वतारोही का सपना माना जाता है, वही माउंट एवरेस्ट आज एक बेहद शर्मनाक सच्चाई की तस्वीर पेश कर रहा है. बर्फ से ढकी सफेद चादर, शांत वातावरण और प्रकृति की भव्यता के लिए पहचाना जाने वाला माउंट एवरेस्ट अब गंदगी, प्लास्टिक कचरे और छोड़े गए टेंटों के अंबार में दबता नजर आ रहा है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो लोगों को झकझोर कर रख देने वाला है, जिसमें एवरेस्ट बेस कैंप के आसपास हर तरफ फैली गंदगी साफ दिखाई दे रही है.

माउंट एवरेस्ट पर लगा कचरे का अंबार

सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप और आसपास के इलाकों में प्लास्टिक बोतलें, खाने के पैकेट, खाली कैन, ऑक्सीजन सिलेंडर और टूटे-फूटे टेंट बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं. जिस जगह को कभी स्वर्ग समान माना जाता था, वहां अब कचरे का ढेर नजर आ रहा है. बताया जा रहा है कि हर साल हजारों पर्वतारोही एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए पहुंचते हैं, लेकिन वापसी के समय बड़ी मात्रा में कचरा वहीं छोड़ देते हैं.

Disheartening to see the accumulation of garbage at Camp IV on Mt #Everest (8848.86 m), where human life mostly depends on supplementary oxygen, the mountain itself is being left to suffocate beneath our waste.



— Everest Today (@EverestToday) December 19, 2025

क्यों हो रहे हालात खराब?

विशेषज्ञों के अनुसार माउंट एवरेस्ट पर बढ़ती गंदगी का सबसे बड़ा कारण अनियंत्रित पर्यटन और पर्वतारोहण है. बीते कुछ वर्षों में एवरेस्ट पर चढ़ाई के परमिट आसानी से मिलने लगे हैं, जिससे अनुभवहीन पर्वतारोही भी बड़ी संख्या में यहां पहुंच रहे हैं. ये लोग अपने साथ लाया गया सामान, प्लास्टिक, खाने-पीने का कचरा और यहां तक कि मानव अपशिष्ट भी वहीं छोड़ देते हैं. धीरे-धीरे यह कचरा बर्फ में दबता चला जाता है और मौसम बदलने पर फिर सतह पर आ जाता है.

यूजर्स का खौल उठा खून

वायरल वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है. कई यूजर्स ने इसे इंसान की लालच और लापरवाही का सबसे बड़ा उदाहरण बताया है. एक यूजर ने लिखा कि हम जिस प्रकृति की पूजा करते हैं, उसी को सबसे ज्यादा नुकसान भी हम ही पहुंचा रहे हैं. वहीं दूसरे यूजर ने कहा कि एवरेस्ट जैसे पवित्र और ऐतिहासिक स्थान पर ऐसी गंदगी देखकर दिल दुखता है. वीडियो को @EverestToday नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

