पीएम किसान योजना किस्त आपके खाते में आएगी या नहीं, पहले ही कर लें चेक

PM Kisan Yojana 21st Installment Status: देश के करोड़ों किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर साल सरकार की ओर से आर्थिक मदद दी जाती है. इस योजना के तहत किसानों को साल में तीन किस्तों में कुल 6000 रुपये मिलते हैं, यानी हर चार महीने में 2000 रुपये उनके खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं. पिछली यानी 20वीं किस्त अगस्त में आई थी.

ऐसे में अब किसानों को 21वीं किस्त का इंतजार है. रिपोर्ट्स के मुताबिक नवंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में सरकार यह रकम जारी कर सकती है. किस्त जारी होने से पहले ही आप घर बैठे जान सकते हैं आपके खाते में 21वीं किस्त आएगी या नहीं जान लीजिए तरीका.

कब जारी हो सकती है किस्त?

पीएम किसान योजना की अबतक 20 किस्तें जारी हो चुकी हैं. पिछली यानी 20वीं किस्त अगस्त में किस्त जारी की गई थी. जिसमें लगभग 9.8 करोड़ किसानों को 2000 रुपये की राशि उनके खाते में भेजी गई थी. अब केंद्र सरकार 21वीं किस्त ट्रांसफर करने की तैयारी में है,. जिससे फिर करोड़ों किसानों को राहत मिलेगी. सरकार का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि सभी पात्र किसान इस किस्त का लाभ मिले.

बहुत से किसानों के मन में सवाल है कि 21वीं किस्त कब जारी होगी. तो बता दें सरकार 4 महीनों के अंतराल पर किस्त भेजती है. फिलहाल बात की जाए तो नवंबर के महीनें में किस्त जारी होने के कयास लगाए जा रहे हैं. हालांकि सरकार की ओर से इसे लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है. सरकार की ओर से आधिकारिक जानकारी आने के बाद ही सटीक तारीख पता चल पाएगी.

ऐसे करें पता कि किस्त आपके खाते में आएगी या नहीं

आप घर बैठे ही यह भी पता कर सकते हैं. आपके खाते में किस्त आएगी या नहीं. इसके लिए आपको प्रधानमंत्री किसान योजना की वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाना होगा. होम पेज पर Know Your Status का ऑप्शन मिलेगा. यहां क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालें.

अगर नंबर याद नहीं है. तो Know Your Registration Number पर जाकर उसे दोबारा जान सकते हैं. इसके बाद कैप्चा कोड भरें और Get Data पर क्लिक करें. कुछ सेकंड में आपकी स्क्रीन पर पेमेंट का स्टेटस दिख जाएगा.

