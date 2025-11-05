हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीपीएम किसान योजना किस्त आपके खाते में आएगी या नहीं, पहले ही कर लें चेक

पीएम किसान योजना किस्त आपके खाते में आएगी या नहीं, पहले ही कर लें चेक

PM Kisan Yojana 21st Installment Status: पीएम किसान योजना की नई किस्त का इंतजार खत्म होने वाला है. किस्त जारी होने से पहले जल्दी चेक करें अपना स्टेटस. जान लें तरीका.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 05 Nov 2025 11:32 AM (IST)
Preferred Sources

PM Kisan Yojana 21st Installment Status: देश के करोड़ों किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर साल सरकार की ओर से आर्थिक मदद दी जाती है. इस योजना के तहत किसानों को साल में तीन किस्तों में कुल 6000 रुपये मिलते हैं, यानी हर चार महीने में 2000 रुपये उनके खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं. पिछली यानी 20वीं किस्त अगस्त में आई थी.

ऐसे में अब किसानों को 21वीं किस्त का इंतजार है. रिपोर्ट्स के मुताबिक नवंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में सरकार यह रकम जारी कर सकती है. किस्त जारी होने से पहले ही आप घर बैठे जान सकते हैं आपके खाते में 21वीं किस्त आएगी या नहीं जान लीजिए तरीका.

कब जारी हो सकती है किस्त?

पीएम किसान योजना की अबतक 20 किस्तें जारी हो चुकी हैं. पिछली यानी 20वीं किस्त अगस्त में किस्त जारी की गई थी. जिसमें लगभग 9.8 करोड़ किसानों को 2000 रुपये की राशि उनके खाते में भेजी गई थी. अब केंद्र सरकार 21वीं किस्त ट्रांसफर करने की तैयारी में है,. जिससे फिर करोड़ों किसानों को राहत मिलेगी. सरकार का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि सभी पात्र किसान इस किस्त का लाभ मिले. 

यह भी पढ़ें: वेडिंग सीजन में ब्लैक में क्यों खरीद रहे हैं नए नोटों की गड्डी, 10, 20 या 100...फ्री में ऐसे हो जाएगा जुगाड़

बहुत से किसानों के मन में सवाल है कि 21वीं किस्त कब जारी होगी. तो बता दें सरकार 4 महीनों के अंतराल पर किस्त भेजती है. फिलहाल बात की जाए तो नवंबर के महीनें में किस्त जारी होने के कयास लगाए जा रहे हैं. हालांकि सरकार की ओर से इसे लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है. सरकार की ओर से आधिकारिक जानकारी आने के बाद ही सटीक तारीख पता चल पाएगी. 

यह भी पढ़ें: रात में ट्रेन में ये गलतियाँ करने पर जुर्माना लगेगा, जान लीजिए अपने काम की बात

ऐसे करें पता कि किस्त आपके खाते में आएगी या नहीं

आप घर बैठे ही यह भी पता कर सकते हैं. आपके खाते में किस्त आएगी या नहीं. इसके लिए आपको प्रधानमंत्री किसान योजना की वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाना होगा. होम पेज पर Know Your Status का ऑप्शन मिलेगा. यहां क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालें. 

अगर नंबर याद नहीं है. तो Know Your Registration Number पर जाकर उसे दोबारा जान सकते हैं.  इसके बाद कैप्चा कोड भरें और Get Data पर क्लिक करें. कुछ सेकंड में आपकी स्क्रीन पर पेमेंट का स्टेटस दिख जाएगा.

यह भी पढ़ें: Adverse Possession: क्या होता है एडवर्स पजेशन, अगर मकान मालिक हैं तो जरूर जान लें इसका कानून

Published at : 05 Nov 2025 11:32 AM (IST)
Tags :
PM Kisan Yojana Utility News 21st Installment
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
'तेजस्वी यादव राघोपुर से हार रहे हैं', नित्यानंद राय का दावा, बोले- ये नायक नहीं… खलनायक
'तेजस्वी यादव राघोपुर से हार रहे हैं', नित्यानंद राय का दावा, बोले- ये नायक नहीं… खलनायक
इंडिया
'मंदिर जाने से रोका, ईसाई धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए किया मजबूर', जबरन धर्मांतरण के मामले में सुप्रीम कोर्ट में बोला युवक
'मंदिर जाने से रोका, ईसाई धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए किया मजबूर', जबरन धर्मांतरण के मामले में सुप्रीम कोर्ट में बोला युवक
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव ने इस दिग्गज खिलाड़ी से लगाई मदद की गुहार, आखिर ऐसी क्या आ गई मुसीबत?
सूर्यकुमार यादव ने इस दिग्गज खिलाड़ी से लगाई मदद की गुहार, आखिर ऐसी क्या आ गई मुसीबत?
इंडिया
India-Pakistan Submarine War: समंदर का बादशाह भारत पाकिस्तान से किस मामले में पीछे, ड्रैगन कर रहा पड़ोसी की मदद, जानें नेवी कंपैरिजन
समंदर का बादशाह भारत पाकिस्तान से किस मामले में पीछे, ड्रैगन कर रहा पड़ोसी की मदद, जानें नेवी कंपैरिजन
Advertisement

वीडियोज

Bilaspur Train Accident: बिलासपुर में हुए हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत | Breaking
Jammu Kashmir News: कुपवाड़ा में दिखा खूबसूरत नजारा, पहाड़ों पर बिछी बर्फ की चादर
'हाफ बीवी' की बदनाम आशिकी
Bihar Election 2025: Rahul Gandhi ने खोल दी Nitish की पोल, असली कंट्रोल किसके पास? | Mahagathbandhan
Bihar Election: सीट 121..तेजस्वी या नीतीश?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
'तेजस्वी यादव राघोपुर से हार रहे हैं', नित्यानंद राय का दावा, बोले- ये नायक नहीं… खलनायक
'तेजस्वी यादव राघोपुर से हार रहे हैं', नित्यानंद राय का दावा, बोले- ये नायक नहीं… खलनायक
इंडिया
'मंदिर जाने से रोका, ईसाई धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए किया मजबूर', जबरन धर्मांतरण के मामले में सुप्रीम कोर्ट में बोला युवक
'मंदिर जाने से रोका, ईसाई धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए किया मजबूर', जबरन धर्मांतरण के मामले में सुप्रीम कोर्ट में बोला युवक
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव ने इस दिग्गज खिलाड़ी से लगाई मदद की गुहार, आखिर ऐसी क्या आ गई मुसीबत?
सूर्यकुमार यादव ने इस दिग्गज खिलाड़ी से लगाई मदद की गुहार, आखिर ऐसी क्या आ गई मुसीबत?
इंडिया
India-Pakistan Submarine War: समंदर का बादशाह भारत पाकिस्तान से किस मामले में पीछे, ड्रैगन कर रहा पड़ोसी की मदद, जानें नेवी कंपैरिजन
समंदर का बादशाह भारत पाकिस्तान से किस मामले में पीछे, ड्रैगन कर रहा पड़ोसी की मदद, जानें नेवी कंपैरिजन
बॉलीवुड
शादी कब है? शाहरुख ख़ान ने पूछा तो रिंकू सिंह बोले - 'सर क्रिकेट से डेट मिलना मुश्किल...'
शादी कब है? शाहरुख ख़ान ने रिंकू सिंह से पूछा सवाल, क्रिकेटर ने दे दिया मजेदार जवाब
ट्रेंडिंग
Viral Girl Dance: दिवानों का लूट लिया दिल, ठुमकों से उड़ाया गर्दा! कॉलेज गर्ल ने काली साड़ी पहन स्टेज पर लगाई आग- वीडियो वायरल
दिवानों का लूट लिया दिल, ठुमकों से उड़ाया गर्दा! कॉलेज गर्ल ने काली साड़ी पहन स्टेज पर लगाई आग
नौकरी
लाखों में मिलेगी सैलरी, सहायक नगर नियोजक और रिसर्च असिस्टेंट के पदों पर निकली वैकेंसी; ऐसे करें आवेदन
लाखों में मिलेगी सैलरी, सहायक नगर नियोजक और रिसर्च असिस्टेंट के पदों पर निकली वैकेंसी; ऐसे करें आवेदन
हेल्थ
अब जरूरी नहीं सुबह का नाश्ता, नई रिसर्च में सामने आई हैरान करने वाली बात
अब जरूरी नहीं सुबह का नाश्ता, नई रिसर्च में सामने आई हैरान करने वाली बात
ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
Embed widget