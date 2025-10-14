हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
खुद की शादी के लिए PF अकाउंट से कितना निकाल सकते हैं पैसा? जानें EPFO का नियम

EPFO के नियमों के अनुसार कर्मचारी खुद की शादी में खर्च करने के लिए पीएफ अकाउंट से पैसे निकाल सकता है. खुद की शादी के लिए पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने के लिए कर्मचारी को कुछ शर्तें पूरी करनी होती है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 14 Oct 2025 08:29 AM (IST)
भारत में नौकरीपेशा लोग अपने भविष्य के लिए ईपीएफओ की ओर से चलाई जाने वाली सोशल सिक्योरिटी स्कीम प्रॉविडेंड फंड रिटायरमेंट फंड में योगदान करते हैं. यह फंड इमरजेंसी में कर्मचारी की फाइनेंशियल मदद करती है. वहीं पीएफ में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का योगदान शामिल होता है. फिलहाल पीएफ खाते में सरकार 8.15 प्रतिशत ब्याज देती है. वहीं पीएफ खाते से जरूरत पड़ने पर पैसा आंशिक रूप से निकल भी जा सकता है. पीएफ खाते से पैसा आप लोन भरने के लिए, किसी इमरजेंसी में या अपनी शादी के लिए भी निकाल सकते हैं. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि पीएफ अकाउंट से आप खुद की शादी के लिए कितना पैसा निकाल सकते हैं और ईपीएफओ का नियम इसे लेकर क्या कहता है.

शादी के लिए PF अकाउंट से कितना निकाल सकते हैं पैसा?

  • एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के नियमों के अनुसार कर्मचारी खुद की शादी में खर्च करने के लिए पीएफ अकाउंट से पैसे निकाल सकता है. हालांकि खुद की शादी के लिए पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने के लिए कर्मचारी को कुछ शर्तें पूरी करनी होती है.
  • खुद की शादी के लिए पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने के लिए कर्मचारी को कम से कम 7 साल की नौकरी पूरी करनी होती है.
  • इसके अलावा कर्मचारी पीएफ खाते में कुल जमा राशि का 50 प्रतिशत ही अपनी शादी के लिए निकाल सकता है. कर्मचारी शादी के लिए पीएफ खाते से पूरा पैसा एक साथ नहीं निकाल सकता है.
  • कर्मचारी पीएफ खाते से पैसा अपनी खुद की शादी और अपने परिवार के सदस्यों की शादी के लिए निकल सकता है. हालांकि इसके लिए केवल तीन बार खाते में जमा पैसे का 50 प्रतिशत निकालने की अनुमति ही होती है.

PF खाते से कैसे निकाल सकते हैं पैसे?

1. पीएफ खाते से पैसे निकालने के लिए सबसे पहले ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट https://unifiedportalmem.epfindia.gov.in/memberinterface पर जाना होगा.
2. इसके बाद वेबसाइट पर यूएएन नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन करना होगा.
3. अब ऑनलाइन सर्विस में जाकर क्लेम का ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा.
4. इसके बाद बैंक अकाउंट नंबर के लास्ट के चार डिजिट डालकर और सर्टिफिकेट साइन करके Proceed to Online Claim पर क्लिक करना होगा.
5. अब आपको जितना पैसा निकालना है, वह नंबर दर्ज करना होगा और बैंक पासबुक या चेक की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी.
6. एड्रेस वेरिफिकेशन और ओटीपी डालने के बाद क्लेम सबमिट करना होगा.
7. क्लेम सबमिट होने और एम्प्लॉयर की परमिशन मिलने के बाद पैसे आपके खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे.

Published at : 14 Oct 2025 08:29 AM (IST)
Provident Fund PF Account EPFO Marriage Withdrawal
