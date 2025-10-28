500 रुपये के अंदर ये है बेस्ट मोबाइल रिचार्ज, टॉकटाइम के साथ मिलता है भरपूर डेटा

मोबाइल के बिना आज लाइफ एकदम अधूरी सी लगने लगती है क्योंकि हर चीज सिर्फ एक क्लिक में मोबाइल पर अवेलेबल है, फिर चाहे हमें एंटरटेनमेंट के लिए कोई भी पिक्चर देखनी हो, रील्स स्क्रोल करनी हो या पढ़ाई की वीडियो देखनी हो. लेकिन इसके लिए आपके फोन में बस रिचार्ज होना चाहिए और आप घर बैठे विदेश में अपने किसी भी रिश्तेदार से बात कर सकते हैं.

ऐसे में मोबाइल की बढ़ती डिमांड के साथ मोबाइल रिचार्ज के पैक देने वाली कम्पनियों की भी चांदी हो गई है. आज मार्केट में मोबाइल रिचार्ज की कई कम्पनियां है, जैसे- जियो, एयरटेल और वी. ये सभी कम्पनियां मोबाइल रिचार्ज के लिए एक से एक अच्छे पैक और ऑफर्स देती हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि 500 रुपए के अंदर आप भी टॉकटाइम और भरपूर डाटा वाला कौनसा बेस्ट मोबाइल रिचार्ज करवा सकते हैं.

500 में जियो कितना टॉकटाइम और डेटा देता है ?

आप 500 रुपए के अंदर एक बेहतरीन रिचार्ज ऑफर का फायदा उठा सकते हैं. ऐसे में अगर आप जियो का रिचार्ज प्लान खरीदना चाहते हैं तो आपको इसमें

1. 349 का रिचार्ज - 28 दिन वैलिडिटी , 2 जीबी पर डे डाटा + अनलिमिटेड कॉल्स + OTT प्लेटफॉर्म्स की सुविधा

2. 399 का रिचार्ज - 28 दिन वैलिडिटी, 2.5 जीबी पर डे डाटा + अनलिमिटेड कॉल्स + OTT प्लेटफॉर्म्स की सुविधा

3. 445 का रिचार्ज - 28 दिन वैलिडिटी, 2 जीबी पर डे डाटा + अनलिमिटेड कॉल्स + OTT प्लेटफॉर्म्स की सुविधा

4. 449 का रिचार्ज - 28 दिन वैलिडिटी, 3 जीबी पर डे डाटा + अनलिमिटेड कॉल्स + OTT प्लेटफॉर्म्स की सुविधा

एयरटेल के 500 वाले प्लान की कितनी वैलिडिटी ?

अब बात अगर एयरटेल के प्लान की करें तो इसमें भी आपको अच्छे रिचार्ज ऑफर्स मिलते हैं. एयरटेल के 469 रुपए वाले प्लान पूरे 84 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है. इस प्लान में आपको अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ 900 फ्री एसएमएस की सुविधा भी मिलती है. साथ ही, इसमें भरपूर डाटा भी उपलब्ध कराया जाता है.

Vi के प्लान में कितना मिलेगा डाटा ?

Vi का अंडर 500 वाला प्लान काफी स्पेशल है. इसमें 470 रुपए में 84 दिन की वैलिडिटी के साथ 900 फ्री एसएमएस की सुविधा और काफी सारा डाटा मिलता है. इसकी खास बात ये है कि इसमें 12 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक अनलिमिटेड डाटा मिलता है और आप बिंज वॉचिंग भी कर सकते हैं. ऐसे में ये प्लान भी काफी कमाल का है.