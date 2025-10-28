हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटी500 रुपये के अंदर ये है बेस्ट मोबाइल रिचार्ज, टॉकटाइम के साथ मिलता है भरपूर डेटा

500 रुपये के अंदर ये है बेस्ट मोबाइल रिचार्ज, टॉकटाइम के साथ मिलता है भरपूर डेटा

मोबाइल रिचार्ज करने से पहले सभी डाटा प्लान्स को कंपेयर करना काफी जरूरी है ताकि आपको घटा न हो जाए. ऐसे में आइए जानते हैं कि 500 रूपये के अंदर कौनसा रिचार्ज प्लान है बेस्ट.

By : दीपाली बिष्ट | Edited By: Deepali Bisht | Updated at : 28 Oct 2025 06:54 AM (IST)
Preferred Sources

मोबाइल के बिना आज लाइफ एकदम अधूरी सी लगने लगती है क्योंकि हर चीज सिर्फ एक क्लिक में मोबाइल पर अवेलेबल है, फिर चाहे हमें एंटरटेनमेंट के लिए कोई भी पिक्चर देखनी हो, रील्स स्क्रोल करनी हो या पढ़ाई की वीडियो देखनी हो. लेकिन इसके लिए आपके फोन में बस रिचार्ज होना चाहिए और आप घर बैठे विदेश में अपने किसी भी रिश्तेदार से बात कर सकते हैं. 

ऐसे में मोबाइल की बढ़ती डिमांड के साथ मोबाइल रिचार्ज के पैक देने वाली कम्पनियों की भी चांदी हो गई है. आज मार्केट में मोबाइल रिचार्ज की कई कम्पनियां है, जैसे- जियो, एयरटेल और वी. ये सभी कम्पनियां मोबाइल रिचार्ज के लिए एक से एक अच्छे पैक और ऑफर्स देती हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि 500 रुपए के अंदर आप भी टॉकटाइम और भरपूर डाटा वाला कौनसा बेस्ट मोबाइल रिचार्ज करवा सकते हैं.

500 में जियो कितना टॉकटाइम और डेटा देता है ?

आप 500 रुपए के अंदर एक बेहतरीन रिचार्ज ऑफर का फायदा उठा सकते हैं. ऐसे में अगर आप जियो का रिचार्ज प्लान खरीदना चाहते हैं तो आपको इसमें 
1. 349 का रिचार्ज - 28 दिन वैलिडिटी , 2 जीबी पर डे डाटा + अनलिमिटेड कॉल्स + OTT प्लेटफॉर्म्स की सुविधा
2. 399 का रिचार्ज - 28 दिन वैलिडिटी, 2.5 जीबी पर डे डाटा + अनलिमिटेड कॉल्स + OTT प्लेटफॉर्म्स की सुविधा
3. 445 का रिचार्ज - 28 दिन वैलिडिटी, 2 जीबी पर डे डाटा + अनलिमिटेड कॉल्स + OTT प्लेटफॉर्म्स की सुविधा
4. 449 का रिचार्ज - 28 दिन वैलिडिटी, 3 जीबी पर डे डाटा + अनलिमिटेड कॉल्स + OTT प्लेटफॉर्म्स की सुविधा

एयरटेल के 500 वाले प्लान की कितनी वैलिडिटी ?

अब बात अगर एयरटेल के प्लान की करें तो इसमें भी आपको अच्छे रिचार्ज ऑफर्स मिलते हैं. एयरटेल के 469 रुपए वाले प्लान पूरे 84 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है. इस प्लान में आपको अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ 900 फ्री एसएमएस की सुविधा भी मिलती है. साथ ही, इसमें भरपूर डाटा भी उपलब्ध कराया जाता है.

Vi के प्लान में कितना मिलेगा डाटा ?

Vi का अंडर 500 वाला प्लान काफी स्पेशल है. इसमें 470 रुपए में 84 दिन की वैलिडिटी के साथ 900 फ्री एसएमएस की सुविधा और काफी सारा डाटा मिलता है. इसकी खास बात ये है कि इसमें 12 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक अनलिमिटेड डाटा मिलता है और आप बिंज वॉचिंग भी कर सकते हैं. ऐसे में ये प्लान भी काफी कमाल का है.

इसे भी पढ़ें : स्टेबलाइजर के ऊपर भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए ये चीजें, नहीं तो हो सकता है बड़ा नुकसान

About the author दीपाली बिष्ट

आंखों में सपने लिए, घर से हम चल तो दिए, जानें ये राहें अब ले जाएंगी कहां... कहने को तो ये सिंगर शान के गाने तन्हा दिल की शुरुआती लाइनें हैं, लेकिन दीपाली की जिंदगी पर बखूबी लागू होती हैं. पूरा नाम दीपाली बिष्ट, जो पहाड़ की खूबसूरत दुनिया से ताल्लुक रखती हैं. किसी जमाने में दीपाली के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ कंधे पर झोला टांगकर और हाथों में अखबार लेकर घूमने वाले लोग होते थे, लेकिन धीरे-धीरे उनकी आंखों में इसी दुनिया का सितारा बनने के सपने पनपने लगे और वह भी पत्रकारिता की दुनिया में आ गईं. उन्होंने अपने इस सफर का पहला पड़ाव एबीपी न्यूज में डाला है, जहां वह ब्रेकिंग, जीके और यूटिलिटी के अलावा लाइफस्टाइल की खबरों से रोजाना रूबरू होती हैं. 

दिल्ली में स्कूलिंग करने वाली दीपाली ने 12वीं खत्म करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और सत्यवती कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में ग्रैजुएशन किया. ग्रैजुएशन के दौरान वह विश्वविद्यालय की डिबेटिंग सोसायटी का हिस्सा बनीं और अपनी काबिलियत दिखाते हुए कई डिबेट कॉम्पिटिशन में जीत हासिल की. 

साल 2024 में दीपाली की जिंदगी में नया मोड़ तब आया, जब उन्होंने गुलशन कुमार फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (नोएडा) से टीवी जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा की डिग्री हासिल की. उस दौरान उन्होंने रिपोर्टिंग, एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, रिसर्च और एंकरिंग की बारीकियां सीखीं. कॉलेज खत्म करने के बाद वह एबीपी नेटवर्क में बतौर कॉपीराइटर इंटर्न पत्रकारिता की दुनिया को करीब से समझ रही हैं. 

घर-परिवार और जॉब की तेज रफ्तार जिंदगी में अपने लिए सुकून के पल ढूंढना दीपाली को बेहद पसंद है. इन पलों में वह पोएट्री लिखकर, उपन्यास पढ़कर और पुराने गाने सुनकर जिंदगी की रूमानियत को महसूस करती हैं. इसके अलावा अपनी मां के साथ मिलकर कोरियन सीरीज देखना उनका शगल है. मस्ती करने में माहिर दीपाली को घुमक्कड़ी का भी शौक है और वह आपको दिल्ली के रंग-बिरंगे बाजारों में शॉपिंग करती नजर आ सकती हैं.
Read
Published at : 28 Oct 2025 06:54 AM (IST)
Tags :
Mobile Phone Airtel Mobile Recharge Recharge Pack Jio Recharge Pack
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
चीन के 'वॉटर बम' का भारत कैसे देगा जवाब? सामने आया ब्रह्मपुत्र पर हाइड्रो प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट; ड्रैगन को लगेगी मिर्ची!
चीन के 'वॉटर बम' का भारत कैसे देगा जवाब? सामने आया हाइड्रो प्रोजेक्ट्स का ब्लूप्रिंट; ड्रैगन को लगेगी मिर्ची!
बॉलीवुड
Box Office: 'थामा' मंडे टेस्ट में फेल हुई या पास? जानें आयुष्मान खुराना की फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर हाल
'थामा' मंडे टेस्ट में फेल हुई या पास? जानें आयुष्मान की फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर हाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कल उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ होगा छठ का समापन, जानें UP के शहरों में क्या है सूर्योदय का टाइम?
कल उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ होगा छठ का समापन, जानें UP के शहरों में क्या है सूर्योदय का टाइम?
ओटीटी
ओटीटी पर ऐसे शो बने नंबर 1 जिनमें नहीं था एक भी एक्टर, हैरान करने वाली रिपोर्ट आई सामने
ओटीटी पर ऐसे शो बने नंबर 1 जिनमें नहीं था एक भी एक्टर, हैरान करने वाली रिपोर्ट आई सामने
Advertisement

वीडियोज

प्राइवेट पलों की 'डर्टी पिक्चर' का जाल !
दिल्ली एसिड अटैक से जुड़ी बड़ी खबर, पीड़िता के पिता ने रची थी साजिश
Bihar Election 2025: चुनाव से कहा गायब हो गए Rahul Gandhi?
Bihar में 'छठ' पर कैसा 'जुबानी हठ'?
शुद्धिकरण जरूरी...असम, महाराष्ट्र में क्या मजबूरी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
चीन के 'वॉटर बम' का भारत कैसे देगा जवाब? सामने आया ब्रह्मपुत्र पर हाइड्रो प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट; ड्रैगन को लगेगी मिर्ची!
चीन के 'वॉटर बम' का भारत कैसे देगा जवाब? सामने आया हाइड्रो प्रोजेक्ट्स का ब्लूप्रिंट; ड्रैगन को लगेगी मिर्ची!
बॉलीवुड
Box Office: 'थामा' मंडे टेस्ट में फेल हुई या पास? जानें आयुष्मान खुराना की फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर हाल
'थामा' मंडे टेस्ट में फेल हुई या पास? जानें आयुष्मान की फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर हाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कल उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ होगा छठ का समापन, जानें UP के शहरों में क्या है सूर्योदय का टाइम?
कल उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ होगा छठ का समापन, जानें UP के शहरों में क्या है सूर्योदय का टाइम?
ओटीटी
ओटीटी पर ऐसे शो बने नंबर 1 जिनमें नहीं था एक भी एक्टर, हैरान करने वाली रिपोर्ट आई सामने
ओटीटी पर ऐसे शो बने नंबर 1 जिनमें नहीं था एक भी एक्टर, हैरान करने वाली रिपोर्ट आई सामने
इंडिया
बिहार की तरह देश के 12 और राज्यों में भी होगा SIR, चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान
बिहार की तरह देश के 12 और राज्यों में भी होगा SIR, चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान
क्रिकेट
पेट में 7 महीने का बच्चा, वेटलिफ्टिंग में 145 किलो वजन उठा जीता मेडल, मां के जज्बे को सलाम
पेट में 7 महीने का बच्चा, वेटलिफ्टिंग में 145 किलो वजन उठा जीता मेडल, मां के जज्बे को सलाम
नौकरी
बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में नौकरी का सुनहरा मौका, 174 पदों पर निकली भर्ती, जानें पूरी डिटेल्स
बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में नौकरी का सुनहरा मौका, 174 पदों पर निकली भर्ती, जानें पूरी डिटेल्स
यूटिलिटी
बैंक लॉकर को लेकर भी बदल गया है नियम, अब देनी होगी प्रायॉरिटी लिस्ट
बैंक लॉकर को लेकर भी बदल गया है नियम, अब देनी होगी प्रायॉरिटी लिस्ट
ABP NEWS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
ABP NEWS
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
ABP NEWS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Embed widget