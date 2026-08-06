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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीFree Recharge: छात्रों का मोबाइल फ्री में रिचार्ज करवा रहे पीएम! सरकार ने बताई वायरल वीडियो की सच्चाई

Free Recharge: छात्रों का मोबाइल फ्री में रिचार्ज करवा रहे पीएम! सरकार ने बताई वायरल वीडियो की सच्चाई

Free Recharge: प्रधानमंत्री मोदी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो छात्रों को फ्री में मोबाइल रिचार्ज करवाने की बात कर रहे हैं. आइये जानें इस वीडियो की सच्चाई.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 06 Aug 2026 06:37 PM (IST)
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Free Recharge: सरकार के नाम से कई योजनाएं सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं. जनता जब इन योजनाओं के बारे में सुनती है तो उन्हें बहुत खुशी होती है. क्योंकि मुफ्त में किसी को भी कुछ सुविधा मिलेगी तो वो क्यों उसका फायदा नहीं उठाना चहेगा. ऐसी ही एक योजना को लेकर सोशल मीडिया पर पीएम का एक वीडियो वायरल हो रहा है. आइये जानते हैं क्या है ये वीडियो और क्या है इसकी सच्चाई.

कौन सा वीडियो हो रहा वायरल?
दरअसल सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में पीएम मोदी एक स्कीम के बारे में बता रहे हैं, जिसके तहत वो छात्रों के मोबाइल में फ्री में रिचार्ज करवाने वाले हैं. हालांकि अब सरकार की तरफ से खुद इस योजना की सच्चाई बताई गई है, कि वाकई में ऐसी कोई योजना है भी या नहीं.

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क्या है खबर की सच्चाई?
हाल ही में सरकार की एजेंसी पीआईबी फैक्ट चेक ने इस वीडियो को शेयर कर सच्चाई का खुलासा किया है. PIB फैक्ट चेक ने अपने ऑफिशियल X अकाउंट के जरिए इसे शयेर कर कैप्शन में लिखा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक डिजिटली ऑल्टर्ड वीडियो शेयर कर ये दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा सभी छात्रों को 3 महीने के लिए मुफ्त मोबाइल रिचार्ज दिया जाएगा'.

आगे उन्होंने लिखा, PIB फैक्ट चेक के मुताबिक 'ये दावा फर्जी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है. केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से संबंधित प्रामाणिक जानकारी के लिए केवल https://myscheme.gov.in पर ही भरोसा करें.'

बता दें कि पीआईबी सरकारी एजेंसी है जो सरकार से जुड़ी योजनाओं की सच्चाई को उजागर करती है. जनता के सामने वायरल हो रहे झूठे दावों की पोल खोलती है. यदि आपके सामने भी ऐसी कोई वीडियो या पोस्ट आती है जो लगता है कि सही नहीं है, तो आप भी PIB फैक्ट चेक के जरिए इसकी सच्चाई का पता लगा सकते हैं.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 06 Aug 2026 06:37 PM (IST)
Tags :
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