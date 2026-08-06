EPFO: अगस्त में बड़ा तोहफा, e-Praapti Portal से चुटकियों में मिलेगा फंसा पैसा

EPFO E-PRAAPTI Portal News: अगर आपका पैसा किसी पुराने या बंद पड़े PF खाते में फंसा हुआ है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. करोड़ों सदस्यों को राहत देने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) जल्द ही एक नई डिजिटल प्लेटफॉर्म ‘ई-प्राप्ति’ (E-PRAAPTI) लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है. इस पोर्टल का खास मकसद उन कर्मचारियों की मदद करना है जिनका पुराने PF खाते में रकम बंद पड़ा है.

इस पोर्टल के मदद से कर्मचारी अपने पुराने PF खाते की सारी अपडेट हासिल कर सकेंगे, सिर्फ इतना ही नहीं वह उसे अपने मौजूदा UAN से जोड़ सकेंगे और जरूरत पड़ने पर फंसे हुए पैसे को निकाल भी सकते हैं. आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से....

क्या है E-PRAAPTI Portal?

E-PRAAPTI यानी Portal for Tracking Inoperative Accounts एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है. इस पोर्टल के जरिए अब पुराने और निष्क्रिय PF खातों को आसानी से किया ट्रैक किया जा सकता है. सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अब कर्मचारी अपने पुराने PF खाते को वर्तमान UAN से भी लिंक कर सकते हैं. इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब कर्मचारियों को पुराने नियोक्ता या EPFO कार्यालय के बार-बार चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

सरकारी कर्मचारी पति-पत्नी ध्यान दें, साथ रहने पर अब दूसरे को नहीं मिलेगा HRA

कैसे काम करता है E-PRAAPTI Portal?

कर्मचारी आधार आधारित ऑथेंटिकेशन के जरिए पोर्टल पर लॉगिन कर सकेंगे.

इससे पुराने PF खाते या मेंबर आईडी की जानकारी देकर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है.

इसके बाद सिस्टम पुराने खाते को मौजूदा UAN से मैच करेगा.

अगर आपकी पुरानी मेंबर आईडी वर्तमान UAN से मैच होती है, तो PF खाते को मर्ज किया जा सकता है.

अगर किसी कर्मचारी के पास पुरानी मेंबर आईडी है लेकिन UAN नहीं है, तो वह इस पोर्टल के जरिए नया UAN बना सकता है.

पहले किन लोगों को मिलेगा फायदा?

शुरुआत में यह सुविधा उन कर्मचारियों के लिए ज्यादा फायदेमंद होगी, जिनके पास पुराने PF खाते की मेंबर आईडी मौजूद है.

इसके बाद उन लोगों के लिए भी यह सुविधाएं जोड़ी जा सकती हैं, जिनके पास अपनी पुरानी PF डिटेल मौजूद नहीं है.

इस पोर्टल से पुराने PF खातों में फंसे पैसे को निकालने की प्रक्रिया पहले के मुकाबले काफी तेज और आसान हो सकती है.

रेलवे का बड़ा कदम, अब खाने के पैकेट पर QR Code बताएगा कितना बासी है खाना