फोन को कब चार्ज से हटाएं, कितने परसेंट तक चार्जिंग रहती है सही? जान लीजिए

Phone Charging Tips: फोन आज सिर्फ गैजेट नहीं रहा, बल्कि रोजमर्रा की बुनियादी जरूरत बन चुका है. कॉल, इंटरनेट, यूपीआई, काम, एंटरटेनमेंट, हर चीज बैटरी पर टिकी है. ऐसे में बैटरी की सेहत सीधा आपके फोन के इस्तेमाल से जुड़ी होती है. फिर भी ज्यादातर लोग चार्जिंग को हल्के में लेते हैं और वही आदतें दोहराते रहते हैं, जो धीरे-धीरे बैटरी को कमजोर करती जाती हैं.

असल बात यह है कि लिथियम बैटरी का भी एक सही चार्जिंग रेंज होता है. अगर आप चाहते हैं कि आपका फोन ज्यादा गर्म न हो, जल्दी बैटरी ड्रॉप न करे और लंबे समय तक स्मूद चले,. तो यह समझना जरूरी है कि फोन को कब चार्ज से हटाना चाहिए और कितने परसेंट तक चार्ज करना बैटरी के लिए सही माना जाता है. जान लीजिए काम की बात.

फोन को 100% चार्ज करना सही है?

आज के ज्यादातर स्मार्टफोन में लिथियम आयन बैटरी होती है. यह बैटरियां इंटेलिजेंट होती हैं और ओवरचार्ज से खुद को काफी हद तक बचा लेती हैं. इसी वजह से कई लोग सोचते हैं कि 100% चार्ज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता. सच यह है कि फर्क धीरे पड़ता है. जब फोन 80% के बाद 100% की तरफ जाता है, तब बैटरी पर ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है और अंदर के केमिकल प्रोसेस तेज हो जाते हैं.

अगर यह रोज होता रहे तो कुछ महीनों या सालों में बैटरी की कैपेसिटी कम होने लगती है. हां कभी-कभार 100% चार्ज करने से नुकसान नहीं होगा. आजकल iPhone और Android में Optimised या Adaptive Charging जैसे फीचर होते हैं. जो चार्जिंग स्पीड को कंट्रोल करके बैटरी को बचाते हैं. लेकिन अगर आप हर रोज फोन को पूरी रात 100% पर लगाए रखते हैं. तो बैटरी जल्दी खराब होने लगती है.

फोन कितने परसेंट तक चार्ज करना सही रहता है?

बैटरी एक्सपर्ट्स और टेक कंपनियों की टेस्टिंग के मुताबिक फोन की बैटरी को 20% से 80% के बीच रखना सबसे हेल्दी माना जाता है. इस रेंज में बैटरी न तो बहुत ज्यादा खाली होती है और न ही बहुत ज्यादा भरी. इससे बैटरी पर दबाव कम पड़ता है और चार्ज साइकल्स ज्यादा समय तक अच्छे रहते हैं. आसान भाषा में समझें तो 80% पर फोन निकाल लेना बैटरी के लिए जिम जैसा है.

जबकि हर बार 100% तक ले जाना उसे ओवरटाइम करवाने जैसा. अगर आप चाहते हैं कि फोन 4 से 5 साल तक ठीक परफॉर्म करे तो 80 से 85% के आसपास चार्ज से हटाने की आदत डालना समझदारी है. वहीं कोशिश करें कि बैटरी को बार-बार 5 या 10% तक न गिरने दें. बहुत ज्यादा खाली होना भी बैटरी के लिए अच्छा नहीं माना जाता.

यह भी पढ़ें: गाड़ी में पेट्रोल भरवाते वक्त ये 3 चीज नजर में रखीं, तो ठगी दूर रहेगी