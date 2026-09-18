पाक के खैबर पख्तूनख्वा में जुमे की नमाज के दौरान सुसाइड ब्लास्ट, 15 की मौत
पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कोहाट जिले के पुलिस लाइंस इलाके में शुक्रवार को एक धमाके में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई है.
पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कोहाट जिले के पुलिस लाइंस इलाके में शुक्रवार (18 सितंबर, 2026) को एक भयानक विस्फोट हुआ है. यह धमाका एक सुसाइड ब्लास्ट था, जिसमें कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं. यह विस्फोट पुलिस लाइंस इलाके में स्थित एक मस्जिद के पास जुमे की नमाज के दौरान हुआ.
DHQ प्रमुख और पुलिस ने दी जानकारी
जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, जिला मुख्यालय (DHQ) अस्पताल के मेडिकल सुप्रीटेंडेंट (MS) ताहिर अली शाह ने बताया कि धमाके के बाद 15 लोगों के शवों को और 50 से ज्यादा घायल लोगों को अस्पताल में लाया गया है.
वहीं, स्थानीय पुलिस का कहना है कि यह भयानक विस्फोट जुमे की नमाज के दौरान हुआ और मस्जिद के बाहर की जमीन में एक बड़ा गड्ढा बन गया. पुलिस ने कहा कि धमाके से घायल हुए लोगों में कई पुलिसकर्मी भी शामिल हैं. जबकि विस्फोट के बाद पुलिस लाइंस इलाके में और ज्यादा संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है.
بریکنگ نیوز: کوہاٹ کی پرانی پولیس لائن مسجد میں زوردار دھماکہ— Saleem Afridi (@SaleemAfridii) September 18, 2026
کوہاٹ کی پرانی پولیس لائن کی مسجد میں زوردار دھماکے کی اطلاع موصول ہوئی ہے۔
دھماکے کے بعد زخمیوں اور جانی نقصان کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، تاہم حتمی تعداد تاحال سامنے نہیں آئی۔
واقعے کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل… pic.twitter.com/LT9H0MiVuc
मस्जिद की दीवार गिरी, पास की इमारतें भी क्षतिग्रस्त
रिपोर्ट के मुताबिक, धमाके के बाद घटनास्थल पर कई एंबुलेंस, सुरक्षा बल समेत इमरजेंसी टीमों को तैनात किया गया. बचाव अभियान चलाया जा रहा है. वहीं, रेस्क्यू टीम के अधिकारी ने कहा कि विस्फोट से मस्जिद का बाहरी हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, एक दीवार भी ढह गई. इसके अलावा, यह विस्फोट इतना जोरदार था कि मस्जिद के आसपास की कई इमारतें में क्षतिग्रस्त हो गई हैं.