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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वपाक के खैबर पख्तूनख्वा में जुमे की नमाज के दौरान सुसाइड ब्लास्ट, 15 की मौत

पाक के खैबर पख्तूनख्वा में जुमे की नमाज के दौरान सुसाइड ब्लास्ट, 15 की मौत

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कोहाट जिले के पुलिस लाइंस इलाके में शुक्रवार को एक धमाके में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई है.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 18 Sep 2026 03:40 PM (IST)
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पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कोहाट जिले के पुलिस लाइंस इलाके में शुक्रवार (18 सितंबर, 2026) को एक भयानक विस्फोट हुआ है. यह धमाका एक सुसाइड ब्लास्ट था, जिसमें कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं. यह विस्फोट पुलिस लाइंस इलाके में स्थित एक मस्जिद के पास जुमे की नमाज के दौरान हुआ.

DHQ प्रमुख और पुलिस ने दी जानकारी

जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, जिला मुख्यालय (DHQ) अस्पताल के मेडिकल सुप्रीटेंडेंट (MS) ताहिर अली शाह ने बताया कि धमाके के बाद 15 लोगों के शवों को और 50 से ज्यादा घायल लोगों को अस्पताल में लाया गया है.

वहीं, स्थानीय पुलिस का कहना है कि यह भयानक विस्फोट जुमे की नमाज के दौरान हुआ और मस्जिद के बाहर की जमीन में एक बड़ा गड्ढा बन गया. पुलिस ने कहा कि धमाके से घायल हुए लोगों में कई पुलिसकर्मी भी शामिल हैं. जबकि विस्फोट के बाद पुलिस लाइंस इलाके में और ज्यादा संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है. 

मस्जिद की दीवार गिरी, पास की इमारतें भी क्षतिग्रस्त

रिपोर्ट के मुताबिक, धमाके के बाद घटनास्थल पर कई एंबुलेंस, सुरक्षा बल समेत इमरजेंसी टीमों को तैनात किया गया. बचाव अभियान चलाया जा रहा है. वहीं, रेस्क्यू टीम के अधिकारी ने कहा कि विस्फोट से मस्जिद का बाहरी हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, एक दीवार भी ढह गई. इसके अलावा, यह विस्फोट इतना जोरदार था कि मस्जिद के आसपास की कई इमारतें में क्षतिग्रस्त हो गई हैं.

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 18 Sep 2026 03:06 PM (IST)
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