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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबचंडीगढ़ में 22 सितंबर को लगेगा 'iphone लंगर', फ्री में मिलेगा ये मॉडल

चंडीगढ़ में 22 सितंबर को लगेगा 'iphone लंगर', फ्री में मिलेगा ये मॉडल

राजा द किंग ने 'आईफोन लंगर' के बारे में बताया कि मुफ्त में आईफोन 17 बांटे जाएंगे. चंडीगढ़ और मोहाली के लकी लोगों को ये दिया जाएगा. बाद में इसमें और शहर जोड़े जाएंगे.

Written By : सनातन कुमार |  Updated at : 18 Sep 2026 06:16 PM (IST)
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आपने पूड़ी-सब्जी या हलवा-पूड़ी का लंगर तो सुना होगा लेकिन क्या कभी आईफोन लंगर के बारे में सुना या पढ़ा है. अगर नहीं तो आपको जानकर हैरानी हो सकती है. सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर राजा द किंग (Raja D King) ने 22 सितंबर को चंडीगढ़ में ऑईफोन लंगर लगाने का ऐलान किया है. इसमें मुफ्त में लकी लोगों को आईफोन 17 दिया जाएगा. इससे पहले राजा द किंग 500 रुपये के नोट बांटकर सुर्खियों में आए थे. उनका असली नाम राकेश त्रेहान बताया जाता है. 

मीडिया की मौजूदगी में देंगे आईफोन- राजा द किंग

राजा द किंग ने बताया कि 'जय माता दी' से उनकी बातें होती हैं. उन्होंने कहा कि पहले आईफोन 16 और 17 देने का फैसला किया गया था. लेकिन अगर किसी का 16 निकलेगा तो वो ये कहेंगे कि हमारा 17 क्यों नहीं निकला. इसलिए 16 को कैंसिल कर दिया गया. आईफोन की शुरुआत 17 से होगी. मीडिया की मौजूदगी में लोगों को आईफोन 17 बांटे जाएंगे.

राजा ने कहा कि लोग ये जानता चाहते हैं कि कितने आईफोन बांटे जाएंगे. उन्होंने बताया कि अबी 10 आईफोन चंडीगढ़ और मोहाली वालों को दिए जाएंगे. इसके बाद 22 सितंबर को 10 और शहरों को जोड़ा जाएगा. 5 अक्टूबर को फिर से डेट बताई जाएगी कि अगली बार कितने आईफोन देने हैं. कुल 12 शहरों के लिए आईफोन निकलेंगे. 

कौन हैं राजा द किंग?

कुछ मीडिया रिपोर्ट में उन्हें क्रिप्टो ट्रेडर बताया गया है. राजा द किंग सभी लोगों से 'जय माता दी' बोलने की अपील करते हैं. उनका कहना है कि वो धरती के इकलौते इंसान हैं जो सीधे 'जय माता दी' से बात करते हैं और सिर्फ सपने में उनकी बात 'जय माता दी' से होती है. राजा ने कहा कि वो अपने सपने को कभी भूलते नहीं हैं. जब उनसे ये पूछा गया था कि उनके पास पैसे कहां से आते हैं तो उन्होंने बताया था कि पूरे पैसे 'जय माता दी' के हैं.  

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राजा द किंग ने कहा, "मेरे पिता जी की मृत्यु के पास संपत्ति के दो हिस्से होने थे. लेकिन हम दो भाइयों ने तीन हिस्से किए और एक हिस्सा अपनी मां को दिया...कुछ लोग मेरे दान पर सवाल उठाते हैं लेकिन मुझे एक ऐसा शख्स बता दीजिए जो दान करके भूखा रहा हो या कंगाल हुआ हो. किसी ने सच ही कहा कि एक रुपया दान करोगे तो 100 रुपया आता है. मुझे एक रुपये दान करने पर करोड़ो मिलते हैं."

About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार 10 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और मौजूदा वक्त में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं. अपने एक दशक के अनुभव में उन्हें टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 18 Sep 2026 05:30 PM (IST)
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Chandigarh News
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