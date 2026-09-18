नई दिल्ली-हावड़ा के बीच चलेगी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन, देखें पूरा शेड्यूल

अक्टूबर-नवंबर का महीना ऐसा होता है कि एक साथ ही कई सारे त्योहार आने शुरू हो जाते हैं. बस कुछ दिन में ही दुर्गापूजा की शुरुआत होने वाली है, फिर दशहर और आगे दीवारी-छठ जैसे बड़े त्योहार आ जाएंगे. ऐसे में हर कोई अपने-अपने घर जाने की तैयारी करने लगते हैं.

कुछ लोग तो कई महीने पहले से ही ट्रेन की टिकट बुक कर लेते हैं, लेकिन कई लोगों का प्लान आखिरी समय में बनता है, जिसकी वजह से उन्हें टिकट नहीं मिलती है.अगर आप भी दिल्ली से हावड़ा या इस रूट के बीच सफर करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए खास जानकारी है. रेलवे इस रूट पर फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों को चलाने वाला है.

कब से चलाई जाएगी ट्रेनें?

जानकारी के मुताबिक, नई दिल्ली से हावड़ा जाने वाली ट्रेन नंबर 04052 को हफ्ते में एक दिन शुक्रवार को चलाया जाएगा. इस ट्रेन को 2 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक चलाया जाएगा.

कितने बजे होगी रवाना?

नई दिल्ली से हावड़ा जाने वाली ट्रेन के समय की बात करें तो ये दिल्ली से 6 बजकर 15 मिनट पर रवाना होगी और अगले दिन रात के समय 1 बजकर 40 मिनट पर हावड़ा पहुंचेगी.

वापसी के लिए भी चलेगी ट्रेन

वापसी के लिए भी ट्रेन की सुविधा है. ट्रेन नंबर 04051 हावड़ा से नई दिल्ली के लिए चलाई जाएगी.

इस ट्रेन को भी हफ्ते में केवल एक दिन चलाया जाएगा, वो भी रविवार के दिन.

इस ट्रेन को 24 अक्टूबर से 29 नवंबर तक चलाया जाएगा.

इन स्टेशनों पर रुकेगी ट्रेन

नई दिल्ली से हावड़ा जाने के दौरान ट्रेन कई स्टेशनों पर रुकेगी भी इनमें शामिल है...

गजियाबाद, अलीगढ़ जंक्शन, टूंडला जंक्शन, इटावा जंक्शन, गोविंदपुरी, सुबेदारगंज, मिर्जापुर, पं. दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर, आरा, पटना जंक्शन, बख्तियारपुर जंक्शन, किऊल जंक्शन, झाझा, जसिडीह जंक्शन, मधुपुर जंक्शन, चिचाकी, आसनसोल जंक्शन दुर्गापुर और बर्द्धमान शामिल हैं.

ध्यान रखें, ट्रेन नंबर 04051 हावड़ा-नई दिल्ली फेस्टिवल स्पेशल भी इस रूट के कई स्टेशनों पर रुकेगी. समय की बात करें तो हावड़ा से ये ट्रेन रात के 1 बजकर 40 मिनट पर रवाना होगी और अगले दिन आप रात के 2 बजकर 20 मिनट पर नई दिल्ली पहुंच जाएंगे.

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सफर से पहले यात्रियों के लिए जरूरी सलाह

अगर आप भी इस स्पेशल ट्रेन से सफर करने की सोच रहे हैं तो आप सबसे पहले यात्रा की तारीख तय करें और टिकट से जुड़ी जानकारी भी हासिल करें और जल्द से जल्द ही ट्रेन की टिकट बुक करें, क्योंकि त्योहारों और छुट्टियों में ट्रेन की टिकट पलक झपकते ही फुल हो जाती है.

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