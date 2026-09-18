गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीनई दिल्ली-हावड़ा के बीच चलेगी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन, देखें पूरा शेड्यूल

नई दिल्ली-हावड़ा के बीच चलेगी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन, देखें पूरा शेड्यूल

दुर्गापूजा के लिए कोलकाता जाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए खास खबर है. रेलवे ने नई दिल्ली से हावड़ा के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है. जानिए कब से कब तक चलाई जाएगी.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 18 Sep 2026 04:32 PM (IST)
Preferred Sources

अक्टूबर-नवंबर का महीना ऐसा होता है कि एक साथ ही कई सारे त्योहार आने शुरू हो जाते हैं. बस कुछ दिन में ही दुर्गापूजा की शुरुआत होने वाली है, फिर दशहर और आगे दीवारी-छठ जैसे बड़े त्योहार आ जाएंगे. ऐसे में हर कोई अपने-अपने घर जाने की तैयारी करने लगते हैं.

कुछ लोग तो कई महीने पहले से ही ट्रेन की टिकट बुक कर लेते हैं, लेकिन कई लोगों का प्लान आखिरी समय में बनता है, जिसकी वजह से उन्हें टिकट नहीं मिलती है.अगर आप भी दिल्ली से हावड़ा या इस रूट के बीच सफर करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए खास जानकारी है. रेलवे इस रूट पर फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों को चलाने वाला है. 

कब से चलाई जाएगी ट्रेनें?

जानकारी के मुताबिक, नई दिल्ली से हावड़ा जाने वाली ट्रेन नंबर 04052 को हफ्ते में एक दिन शुक्रवार को चलाया जाएगा.  इस ट्रेन को 2 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक चलाया जाएगा. 

कितने बजे होगी रवाना?

नई दिल्ली से हावड़ा जाने वाली ट्रेन के समय की बात करें तो ये दिल्ली से 6 बजकर 15 मिनट पर रवाना होगी और अगले दिन रात के समय 1 बजकर 40 मिनट पर हावड़ा पहुंचेगी.

वापसी के लिए भी चलेगी ट्रेन

  • वापसी के लिए भी ट्रेन की सुविधा है. ट्रेन नंबर 04051 हावड़ा से नई दिल्ली के लिए चलाई जाएगी.
  • इस ट्रेन को भी हफ्ते में केवल एक दिन चलाया जाएगा, वो भी रविवार के दिन.
  • इस ट्रेन को 24 अक्टूबर से 29 नवंबर तक चलाया जाएगा.

इन स्टेशनों पर रुकेगी ट्रेन

नई दिल्ली से हावड़ा जाने के दौरान ट्रेन कई स्टेशनों पर रुकेगी भी इनमें शामिल है...

गजियाबाद, अलीगढ़ जंक्शन, टूंडला जंक्शन, इटावा जंक्शन, गोविंदपुरी, सुबेदारगंज, मिर्जापुर, पं. दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर, आरा, पटना जंक्शन, बख्तियारपुर जंक्शन, किऊल जंक्शन, झाझा, जसिडीह जंक्शन, मधुपुर जंक्शन, चिचाकी, आसनसोल जंक्शन दुर्गापुर और बर्द्धमान शामिल हैं.

ध्यान रखें, ट्रेन नंबर 04051 हावड़ा-नई दिल्ली फेस्टिवल स्पेशल भी इस रूट के कई स्टेशनों पर रुकेगी. समय की बात करें तो हावड़ा से ये ट्रेन रात के 1 बजकर 40 मिनट पर रवाना होगी और अगले दिन आप रात के 2 बजकर 20 मिनट पर  नई दिल्ली पहुंच जाएंगे.

देश को मिलेगी दूसरी वंदे भारत स्लीपर, जानिए किस रूट पर दौड़ेगी और क्या होगी टाइमिंग

सफर से पहले यात्रियों के लिए जरूरी सलाह

अगर आप भी इस स्पेशल ट्रेन से सफर करने की सोच रहे हैं तो आप सबसे पहले यात्रा की तारीख तय करें और टिकट से जुड़ी जानकारी भी हासिल करें और जल्द से जल्द ही ट्रेन की टिकट बुक करें, क्योंकि त्योहारों और छुट्टियों में ट्रेन की टिकट पलक झपकते ही फुल हो जाती है. 

नई दिल्ली-दरभंगा स्पेशल ट्रेन का पूरा शेड्यूल जारी, छठ पर घर जाने वालों को तोहफा

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
Read More
Published at : 18 Sep 2026 04:32 PM (IST)
Tags :
Utility News INDIAN RAILWAYS New Delhi To Howrah
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
हेल्थ इंश्योरेंस में Zero Co-Pay क्यों है जरूरी? जानें कब नहीं देने पड़ते पैसे
हेल्थ इंश्योरेंस में Zero Co-Pay क्यों है जरूरी? जानें कब नहीं देने पड़ते पैसे
यूटिलिटी
देश को मिलेगी दूसरी वंदे भारत स्लीपर, जानिए किस रूट पर दौड़ेगी और क्या होगी टाइमिंग
देश को मिलेगी दूसरी वंदे भारत स्लीपर, जानिए किस रूट पर दौड़ेगी और क्या होगी टाइमिंग
यूटिलिटी
ESIC वाले ध्यान दें, अब आधार से कार्ड लिंक किए बिना नहीं मिलेगा फायदा? आए नए नियम
ESIC वाले ध्यान दें, अब आधार से कार्ड लिंक किए बिना नहीं मिलेगा फायदा? आए नए नियम
यूटिलिटी
नई दिल्ली-दरभंगा स्पेशल ट्रेन का पूरा शेड्यूल जारी, छठ पर घर जाने वालों को तोहफा
नई दिल्ली-दरभंगा स्पेशल ट्रेन का पूरा शेड्यूल जारी, छठ पर घर जाने वालों को तोहफा
Advertisement

वीडियोज

Bihar में एक 'मुर्दा' महिला 12 साल मिली जिंदा... लाश की मिस्ट्री से सनसनी।Sansani
Haryana के Sonipat में 6 महीने के मासूम पर झपटा खूंखार कुत्ता CCTV में कैद हुआ। Viral News
Chitra Tripathi: भारत पर ट्रंप का टैरिफ हथियार...कितना पड़ेगा असर? | Trump Tariff War Against India
Bharat Ki Baat: आम आदमी-VIP..दोनों सड़क के सताए.. यूपी के 'गड्ढों' का विकास कब ?। UP News।
Bharat Ki Baat : 'PDA रथ' से योगी को टक्कर! | UP Elections 2027 | CM Yogi | Akhilesh Yadav
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में जुमे की नमाज के दौरान सुसाइड ब्लास्ट, 16 की मौत
पाक के खैबर पख्तूनख्वा में जुमे की नमाज के दौरान सुसाइड ब्लास्ट, 16 की मौत
बिहार
बिहार में BJP नेता की हत्या, अभिजीत सिंह को घर में मारी गई गोली
बिहार में BJP नेता की हत्या, अभिजीत सिंह को घर में मारी गई गोली
इंडिया
ममता बनर्जी को EC ने दिया पार्टी नाम, फुटबॉल प्लेयर होगा चिह्न, रितब्रता को क्या मिला?
ममता बनर्जी को EC ने दिया पार्टी नाम, फुटबॉल प्लेयर होगा चिह्न, रितब्रता को क्या मिला?
बॉलीवुड
'शर्म की बात है...', गानों में क्रेडिट चोरी पर अमाल मलिक का छलका दर्द, कहा- मुझे कंट्रोवर्सी की जरुरत नहीं
'शर्म की बात है...', गानों में क्रेडिट चोरी पर अमाल मलिक का छलका दर्द, कहा- मुझे कंट्रोवर्सी की जरुरत नहीं
क्रिकेट
दक्षिण अफ्रीका को लगा तीसरा बड़ा झटका, रबाडा के बाद लुंगी एनगिडी वनडे सीरीज से बाहर
दक्षिण अफ्रीका को लगा तीसरा बड़ा झटका, रबाडा के बाद लुंगी एनगिडी वनडे सीरीज से बाहर
इंडिया
ममता, ऋतब्रत को मिला सिंबल, CJP की आई पहली प्रतिक्रिया, सौरभ दाव बोले- 'लिफाफे में...'
ममता, ऋतब्रत को मिला सिंबल, CJP की आई पहली प्रतिक्रिया, सौरभ दाव बोले- 'लिफाफे में...'
शिक्षा
PG डॉक्टरों का 2 साल राज्य में नौकरी जरूरी, उत्तराखंड में नए नियम
PG डॉक्टरों का 2 साल राज्य में नौकरी जरूरी, उत्तराखंड में नए नियम
Home Tips
Fridge Food Storage: क्या आप भी फ्रिज में कहीं भी रख देते हैं खाना? आज ही बदलें ये 1 आदत
क्या आप भी फ्रिज में कहीं भी रख देते हैं खाना? आज ही बदलें ये 1 आदत
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget