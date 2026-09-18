'10 साल से गिड़गिड़ा रहा हूं, पर क्रेडिट नहीं मिला', अमाल मलिक का ने कहा- शर्म की बात है

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'शर्म की बात है...', गानों में क्रेडिट चोरी पर अमाल मलिक का छलका दर्द, कहा- मुझे कंट्रोवर्सी की जरुरत नहीं

'शर्म की बात है...', गानों में क्रेडिट चोरी पर अमाल मलिक का छलका दर्द, कहा- मुझे कंट्रोवर्सी की जरुरत नहीं

अमाल मलिक ने एक बार फिर से गाने में क्रेडिट ना मिलने के मुद्दे को उठाया है. उन्होंने एक्स पर अपने अधिकारों को लेकर आवाज उठाई है और इस विवाद को लेकर उनका कहना है कि ये विवाद नहीं जवाबदेही का मामला है.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 18 Sep 2026 05:04 PM (IST)
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सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर अमाल मलिक 'मैं तेरा हीरो' गाने में क्रेडिट ना मिलने को लेकर विवादों में हैं. वो लगातार क्रेडिट ना मिलने की वजह से इसके लिए पोस्ट शेयर कर रहे हैं और इसके खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं. ऐसे में अब उन्होंने एक बार फिर से पोस्ट साझा की है, जिसमें सिंगर ने क्रेडिट ना मिलने का दर्द बयां किया है और कहा कि वो इस पर चुप नहीं रहने वाले हैं.

क्रेडिट के लिए लंबी लड़ाई लड़ेंगे अमाल मलिक

अमाल मलिक ने एक्स पर लंबी चौड़ी पोस्ट शेयर की है. इसमें उन्होंने लिखा, 'ये कॉन्ट्रोवर्सी है. ये क्रेडिट, लेखक होने का अधिकार और जवाबदेही का मामला है और मैं इन सिद्धांतों को नजरअंदाज नहीं होने दूंगा.' सिंगर ने उन लोगों को भी जवाब दिया, जो लोग सवाल उठाते हैं कि वो बार-बार विवादो में क्यों आ जाते हैं? अमाल ने लिखा, 'जो लोग ये सवाल उठाते हैं कि मैं बार-बार विवादों में क्यों आ जाता हूं. अपनी पहचान बनाने के लिए मुझे विवादों की जरूरत नहीं है.'

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अमाल ने पब्लिकली क्यों उठाई आवाज?

अमाल आगे लिखते हैं, 'पब्लिकली बोलने से पहले मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की. मैंने फोन किए, बैनर, प्रोडक्शन हाउस, एक्टर्स और अन्य उन सभी लोगों को अप्रोच करने की कोशिश की जो लोग प्राइवेटली इसमें शामिल थे. मैं उनसे क्रेडिट के लिए कहता रहा. जब एक कलाकार के तौर पर मुझे मेरा वाजिब क्रेडिट देने में नाकाम रहे तो मैंने उनके खिलाफ आवाज उठाई और पोस्ट किया. अगर आप आज भी मेरे गानों के क्रेडिट देखें तो उनमें से कई में आज भी मेरा ना शामिल नहीं है.'

अमाल मलिक ने पिता का किया जिक्र

अमाल मलिक ने एक और पोस्ट शेयर की और इसमें उन्होंने लिखा, 'मेरे पिता डबू मलिक गरिमा, सम्मान और इंडस्ट्री में अपने रिश्तों का लिहाज करते हुए 15 सालों तक चुप रहे. तो क्या आप में से किसी ने भी ये पता लगाने की कोशिश की कि उन्होंने अभी बोलने का फैसला क्यों किया? वो इसलिए आगे आए हैं क्योंकि बात अब बहुत आगे बढ़ चुकी है. मैंने पूरे करियर में अपनी पहचान कमाने के लिए संघर्ष किया है.'

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अमाल मलिक बोले- शर्म करो

'एम एस धोनी' की बायोपिक को लेकर अमाल मलिक ने आगे लिखा, 'एम एस धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी, मेरा पहला सोलो साउंडट्रैक था. मुझे मेरे उन गानों में क्रेडिट के लिए लड़ना था क्योंकि मैंने उसे कंपोज्ड किया था. ये साल 2016 था और आज हम 2026 में हैं. शर्म करो.'

गौरतलब है कि अमाल मलिक ने इसके पहले एक और एक्स पर पोस्ट शेयर की थी. इसमें उन्होंने खुद को म्यूजिक का शाहरुख खान कहा था. वहीं, गुस्से में खुद को सलमान खान और संजय दत्त जैसा बताया था. सिंगर ने ये पोस्ट खुद की आलोचना और परिवार पर ट्रोल्स के हमले पर शेयर की थी और कहा था, 'सोशल मीडिया पर मौजूद सभी दर्शकों के लिए एक जरूरी चेतावनी, मेरे परिवार के बारे में एक भी शब्द बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.'

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 18 Sep 2026 04:28 PM (IST)
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