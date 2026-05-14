हर रविवार बंद रहेंगे पेट्रोल पंप, PM मोदी की अपील के बाद दावा, सरकार ने दिया बयान

Fact Check: मीडिया ईस्ट युद्ध और पेट्रोल- डीजल में आ रही संकट के बीच अब एक नई पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. असल में इस पोस्ट में ये दावा किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने तेल की खपत बचाने के लिए पेट्रोल पंप को हर रविवार के दिन बंद रखने का ऐलान किया है. यहां से आप जान सकते हैं कि क्या आपके शहर में भी पेट्रोल पंप बंद रहने वाला है और नहीं तो इस खबर में आखिर कितनी सच्चाई है.

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क्या है वायरल पोस्ट का दावा

इस पोस्ट में दावा किया गया है कि पेट्रोल पंप संडे यानी हर रविवार के दिन बंद रहेगा और ऐसे में कोई भी फ्यूल नहीं भरवा सकेगा. वायरल पोस्ट में नरेंद्र मोदी की फोटो नजर आ रही है और और साथ ही एक पेट्रोल पंप भी दिखाया गया है. इस फोटो में बताया गया है कि ये नियम आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, हरियाणा समेत कई सारे राज्यों में लागु होगा.

A post is going viral on social media claiming that after PM Narendra Modi’s call to conserve fuel, petrol pumps will remain closed every Sunday in certain states.#PIBFactCheck



❌ This claim is #FAKE



🚫 NEVER share unverified messages. Stay alert and rely only on trusted… pic.twitter.com/TPEmHHSIRP — PIB Fact Check (@PIBFactCheck) May 14, 2026

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PIB से जानें क्या है सच्चाई

वायरल हो रहे फोटो को जब पीआईबी ने चेक किया तो पाया कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है. असल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा कोई ऐलान या अपील नहीं की है. ये पोस्ट फेक है. पीआईबी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा कि ये दावा झूठा है और आपको इस तरह के अनवैरिफाइड मैसेज को शेयर न करें. हमेशा अलर्ट रहें और विश्वासनीय सूत्रों से ही जानकारी लें. साथ ही पीआईबी ने अपील की है कि जब भी ऐसी कोई झूठी खबर दिखे तो ईमेल (factcheck@pib.gov.in) और व्हॉट्सअप (+91 8799711259) के जरिए पीआईबी से संपर्क करें.