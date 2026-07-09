बंगाल में बड़ी हलचल, सुष्मिता देव समेत TMC के तीन पूर्व सांसद BJP में शामिल

राज्यसभा चुनाव से पहले बंगाल टीएमसी के तीन पूर्व सांसद बीजेपी में शामिल हुए हैं. सुष्मिता देव, सुखेंदु शेख रॉय और प्रकाश बारिक बीजेपी में शामिल हुए हैं. बीजेपी के वरिष्ठ नेता शमिक भट्टाचार्य ने तीनों नेताओं के बीजेपी जॉइन करने की आधिकारिक घोषणा की है. बीजेपी तीनों को बचे हुए टर्म के लिए राज्यसभा भेज सकती है. 14 जुलाई 2026 को नॉमिनेशन का आखिरी दिन है.

शमिक भट्टाचार्य ने कहा, 'पिछले 50 सालों से पश्चिम बंगाल में जो राजनीति चल रही थी. पहले 34 साल लेफ्ट फ्रंड और उसके बाद टीएमसी का शासन रहा. हमारे यहां डेवलपमेंट ठप पड़ गया था. ऐसे माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर आस्था रखकर भारत की राज्यसभा के तीन सांसद ने पहले टीएमसी से अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. आज वे तीनों सुष्मिता देव, सुखेंदु शेख रॉय और प्रकाश बारिक बीजेपी में शामिल हुए.'

उन्होंने कहा, 'पिछले 15 साल के दौरान पश्चिम बंगाल में सारे लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया गया. इस बार बंगाल में 90 फीसदी लोगों ने वोट किया. पीएम मोदी ने बार-बार कहा है कि बंगाल की नई पीढ़ी को एक नए दौर में शामिल होना होगा. पश्चिम बंगाल के पूरे देश के साथ चलना पड़ेगा. आज हमारा पूरा संगठन इन तीनों नेताओं को मन से, दिल से, खुशी से अपना रहा है.'

नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) के सांसद और पूर्व TMC सांसद युसूफ पठान भी पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी से मिलने नबन्ना पहुंचे. पठान के दौरे से पहले एक्टर प्रसेनजीत चटर्जी सीएम से मिलने एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफिस पहुंचे थे. बंगाल दौरे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रसेनजीत से उनके घर पर मुलाकात की थी.

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