Petrol Pump Safety Tips: आप जब भी पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने जाते होंगे तो आपने बहुत से लोगों को 100 की बजाय 99 या 500 के बजाय 495 का तेल डलवाते देखा होगा. देखादेखी आपने भी यह काम बहुत बार किया ही होगा. इसके पीछे आम धारणा यह है कि पेट्रोल पंप वाले मीटर को 100 या 500 पर सेट कर लेते हैं और जब कोई पूरे रुपये का पेट्रोल भरवाता है तो उसके साथ में धोखाधड़ी होती है. यानी पूरे पैसे देने पर भी उन्हें सही मात्रा में तेल नहीं मिलता.

अगर आप भी ऐसा सोचते हैं और यह तरीका अपनाकर खुद को होशियार समझते हैं, तो आप गलत हो सकते हैं. दरअसल, पेट्रोल पंप पर होने वाली धोखाधड़ी से बचने के लिए 99 या 98 का तेल डलवाने के बजाय आपको कुछ अन्य तरीके पता होने चाहिए. चलिए आपको बताते हैं कि आप कैसे पेट्रोल पंप पर होने वाले स्कैम से बच सकते हैं.

शक है तो मैनुअली नपवाएं तेल

अगर आपको शक है कि पूरे पैसे देने के बाद भी आपकी गाड़ी में पर्याप्त तेल नहीं डाला गया है तो आप पेट्रोल पंज कर्मचारी से इसकी शिकायत कर सकते हैं और मैनुअली तेल की मात्रा की जांच के लिए कह सकते हैं. इसके लिए पेट्रोल पंप कर्मचारी मना भी नहीं कर सकते. हर पेट्रोल पंप पर तेल की मात्रा नापने के लिए पैमाना मौजूद होता है, उससे आप मात्रा की जांच कर सकते हैं.

जरूर चेक करें ये चीज

पेट्रोल पंप पर मात्रा कम या मिलावट पकड़ने के लिए डेंसिटी की जांच जरूरी है. पेट्रोल की सामान्य डेंसिटी 730 से 800 है. अगर मशीन या मैन्युअल टेस्ट में दिखने वाले ये आंकड़े इस रेंज से बहुत अलग हों तो पेट्रोल में मिलावट या खराबी हो सकती है. नियमों के अनुसार, हर ग्राहक को फ्यूल की शुद्धता मापने का अधिकार होता है. आप मैन्युअली भी डेंसिटी चेक करवा सकते हैं. साथ ही मशीन पर शुरू में जीरो देखना न भूलें, जिससे पता चलता है कि मीटर रीसेट हुआ है. साथ ही रुपए में तेल भरवाने पर पंप स्टाफ मीटर अलग तरह से सेट कर सकता है. ऐसे में लीटर देखकर ही चेक करें कि सही मात्रा मिल रही है. मशीन भरना शुरू होने से पहले डिस्प्ले पर 0.00/0 लीटर दिखाई देनी चाहिए. इसके अलावा लीटर, दाम प्रति लीटर, कुल रकम, पंप नंबर और हॉलिडिंग फोटो या वीडियो ले लें.

