Petrol Diesel Price Today: हर दिन की तरह 9 अक्टूबर को भी सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के नए रेट जारी किए हैं. इंडियन ऑयल एचपीसीएल और बीपीसीएल जैसी कंपनियां रोजाना सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमत अपडेट करती हैं. आज देश के बड़े-बड़े शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ज्यादा बदलाव नहीं देखा गया है, लेकिन कुछ राज्यों में मामूली बढ़ोतरी और गिरावट दर्ज की गई है. ऐसे में चलिए जानते हैं कि दिल्ली-मुंबई से यूपी-बिहार तक पेट्रोल और डीजल के कहां कितने दाम हैं.

दिल्ली-मुंबई में नहीं हुआ बदलाव

राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल 94.77 रुपये प्रति लीटर और डीजल 87.67 रुपये प्रति लीटर की कीमतों पर स्थिर है. वहीं मुंबई में भी कीमतें जस की तस बनी हुई हैं. यहां पेट्रोल 103.50 और डीजल 90.03 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है. कोलकाता में पेट्रोल 105.41 और डीजल 91.02 रुपये प्रति लीट में बिक रहा है. इनके अलावा चेन्नई में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है. चेन्नई में आज 9 अक्टूबर को पेट्रोल 10 पैसे बढ़कर 100.90 और डीजल 10 पैसे बढ़कर 92.49 रुपये प्रति लीटर हो गया है.

देश के अन्य शहरों में कहां कितने हैं पेट्रोल-डीजल के दाम

बिहार- पेट्रोल 106.94 रुपये प्रति लीटर और डीजल 93.20 रुपये प्रति लीटर

पेट्रोल 106.94 रुपये प्रति लीटर और डीजल 93.20 रुपये प्रति लीटर उत्तर प्रदेश- पेट्रोल 95.11 रुपये प्रति लीटर और डीजल 88.30 रुपये प्रति लीटर

पेट्रोल 95.11 रुपये प्रति लीटर और डीजल 88.30 रुपये प्रति लीटर झारखंड- पेट्रोल 98.70 रुपये प्रति लीटर और डीजल 93.44 रुपये प्रति लीटर

पेट्रोल 98.70 रुपये प्रति लीटर और डीजल 93.44 रुपये प्रति लीटर महाराष्ट्र- पेट्रोल 105.50 रुपये प्रति लीटर और डीजल 92.03 रुपये प्रति लीटर

पेट्रोल 105.50 रुपये प्रति लीटर और डीजल 92.03 रुपये प्रति लीटर पंजाब- पेट्रोल 98.07 रुपये प्रति लीटर और डीजल 87.89 रुपये प्रति लीटर

पेट्रोल 98.07 रुपये प्रति लीटर और डीजल 87.89 रुपये प्रति लीटर राजस्थान- पेट्रोल 105.22 रुपये प्रति लीटर और डीजल 90.66 रुपये प्रति लीटर

पेट्रोल 105.22 रुपये प्रति लीटर और डीजल 90.66 रुपये प्रति लीटर छत्तीसगढ़- पेट्रोल 100.83 रुपये प्रति लीटर और डीजल 94.76 रुपये प्रति लीटर

पेट्रोल 100.83 रुपये प्रति लीटर और डीजल 94.76 रुपये प्रति लीटर मध्यप्रदेश- पेट्रोल 106.95 रुपये प्रति लीटर और डीजल 92.27 रुपये प्रति लीटर

पेट्रोल 106.95 रुपये प्रति लीटर और डीजल 92.27 रुपये प्रति लीटर केरल- पेट्रोल 107.15 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.96 रुपये प्रति लीटर

पेट्रोल 107.15 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.96 रुपये प्रति लीटर पश्चिम बंगाल- पेट्रोल 105.52 रुपये प्रति लीटर और डीजल 92.11 रुपये प्रति लीटर

पेट्रोल 105.52 रुपये प्रति लीटर और डीजल 92.11 रुपये प्रति लीटर हरियाणा- पेट्रोल 95.32 रुपये प्रति लीटर और डीजल 88.15 रुपये प्रति लीटर

पेट्रोल 95.32 रुपये प्रति लीटर और डीजल 88.15 रुपये प्रति लीटर हिमाचल प्रदेश- पेट्रोल 95.69 रुपये प्रति लीटर और डीजल 86.73 रुपये प्रति लीटर

हर दिन क्यों बदलते हैं पेट्रोल और डीजल के दाम

पेट्रोल डीजल के दाम रोजाना बदलते हैं, क्योंकि यह अंतरराष्ट्रीय क्रूड ऑयल प्राइज, डॉलर-रुपया एक्सचेंज रेट, सरकारी टैक्स, रिफाइनिंग और ट्रांसपोर्टेशन लागत पर निर्भर करते हैं. इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से लगाए जाने वाले एक्साइज ड्यूटी और वेट की वजह से भी हर राज्य में कीमतें अलग-अलग होती है. वहीं बीते 24 घंटे में ब्रेंट क्रूड की कीमतों में गिरावट के कारण कुछ राज्यों में पेट्रोल डीजल के दामों में भी राहत देखने को मिली.

ये भी पढ़ें-नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 13 ट्रेनों के प्लेटफॉर्म बदले, इस दिन तक नहीं मिलेंगे प्लेटफॉर्म टिकट