हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीPetrol Diesel Price Today: दिल्ली-मुंबई से यूपी-बिहार तक, आज कहां कितने हैं पेट्रोल-डीजल के दाम?

Petrol Diesel Price Today: दिल्ली-मुंबई से यूपी-बिहार तक, आज कहां कितने हैं पेट्रोल-डीजल के दाम?

Petrol Diesel Price Today: राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल 94.77 और डीजल 87.67 रुपये प्रति लीटर की कीमतों पर स्थिर है. वहीं मुंबई में भी कीमतें जस की तस बनी हुई हैं.

By : कविता गाडरी | Edited By: प्रांजुल श्रीवास्तव | Updated at : 09 Oct 2025 06:20 PM (IST)
Preferred Sources

Petrol Diesel Price Today: हर दिन की तरह 9 अक्टूबर को भी सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के नए रेट जारी किए हैं. इंडियन ऑयल एचपीसीएल और बीपीसीएल जैसी कंपनियां रोजाना सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमत अपडेट करती हैं. आज देश के बड़े-बड़े शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ज्यादा बदलाव नहीं देखा गया है, लेकिन कुछ राज्यों में मामूली बढ़ोतरी और गिरावट दर्ज की गई है. ऐसे में चलिए जानते हैं कि दिल्ली-मुंबई से यूपी-बिहार तक पेट्रोल और डीजल के कहां कितने दाम हैं. 

दिल्ली-मुंबई में नहीं हुआ बदलाव 

राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल 94.77 रुपये प्रति लीटर और डीजल 87.67 रुपये प्रति लीटर की कीमतों पर स्थिर है. वहीं मुंबई में भी कीमतें जस की तस बनी हुई हैं. यहां पेट्रोल 103.50 और डीजल 90.03 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है. कोलकाता में पेट्रोल 105.41 और डीजल 91.02 रुपये प्रति लीट में बिक रहा है. इनके अलावा चेन्नई में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है. चेन्नई में आज 9 अक्टूबर को पेट्रोल 10 पैसे बढ़कर 100.90 और डीजल 10 पैसे बढ़कर 92.49 रुपये प्रति लीटर हो गया है. 

देश के अन्य शहरों में कहां कितने हैं पेट्रोल-डीजल के दाम

  • बिहार- पेट्रोल 106.94 रुपये प्रति लीटर और डीजल 93.20 रुपये प्रति लीटर
  • उत्तर प्रदेश- पेट्रोल 95.11 रुपये प्रति लीटर और डीजल 88.30 रुपये प्रति लीटर
  • झारखंड- पेट्रोल 98.70 रुपये प्रति लीटर और डीजल 93.44 रुपये प्रति लीटर
  • महाराष्ट्र- पेट्रोल 105.50 रुपये प्रति लीटर और डीजल 92.03 रुपये प्रति लीटर
  • पंजाब- पेट्रोल 98.07 रुपये प्रति लीटर और डीजल 87.89 रुपये प्रति लीटर
  • राजस्थान- पेट्रोल 105.22 रुपये प्रति लीटर  और डीजल 90.66 रुपये प्रति लीटर
  • छत्तीसगढ़- पेट्रोल 100.83 रुपये प्रति लीटर और डीजल 94.76 रुपये प्रति लीटर
  • मध्यप्रदेश- पेट्रोल 106.95 रुपये प्रति लीटर और डीजल 92.27 रुपये प्रति लीटर
  • केरल- पेट्रोल 107.15 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.96 रुपये प्रति लीटर
  • पश्चिम बंगाल- पेट्रोल 105.52 रुपये प्रति लीटर और डीजल 92.11 रुपये प्रति लीटर
  • हरियाणा- पेट्रोल 95.32 रुपये प्रति लीटर और डीजल 88.15 रुपये प्रति लीटर
  • हिमाचल प्रदेश- पेट्रोल 95.69 रुपये प्रति लीटर और डीजल 86.73 रुपये प्रति लीटर

हर दिन क्यों बदलते हैं पेट्रोल और डीजल के दाम

पेट्रोल डीजल के दाम रोजाना बदलते हैं, क्योंकि यह अंतरराष्ट्रीय क्रूड ऑयल प्राइज, डॉलर-रुपया एक्सचेंज रेट, सरकारी टैक्स, रिफाइनिंग और ट्रांसपोर्टेशन लागत पर निर्भर करते हैं. इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से लगाए जाने वाले एक्साइज ड्यूटी और वेट की वजह से भी हर राज्य में कीमतें अलग-अलग होती है. वहीं बीते 24 घंटे में ब्रेंट क्रूड की कीमतों में गिरावट के कारण कुछ राज्यों में पेट्रोल डीजल के दामों में भी राहत देखने को मिली.

ये भी पढ़ें-नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 13 ट्रेनों के प्लेटफॉर्म बदले, इस दिन तक नहीं मिलेंगे प्लेटफॉर्म टिकट

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read
Published at : 09 Oct 2025 06:20 PM (IST)
Tags :
Mumbai Diesel Price Delhi Petrol Rate Fuel Price Update Government Petrol Diesel
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'सुनवाई करते हुए पूर्व CJI चंद्रचूड़ बहुत बोलते थे...', सुप्रीम कोर्ट में जूता कांड की घटना के लिए पूर्व जज काटजू ने किसको ठहराया जिम्मेदार?
'सुनवाई करते हुए पूर्व CJI चंद्रचूड़ बहुत बोलते थे...', सुप्रीम कोर्ट में जूता कांड की घटना के लिए पूर्व जज काटजू ने किसको ठहराया जिम्मेदार?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती ने की योगी सरकार की तारीफ, राहुल-अखिलेश को घेरा, BSP चीफ ने आजम खान पर भी दी सफाई
मायावती ने की योगी सरकार की तारीफ, राहुल-अखिलेश को घेरा, BSP चीफ ने आजम खान पर भी दी सफाई
इंडिया
भारत पहुंचे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्ताकी, जयशंकर से मुलाकात से पहले खड़ी हुई नई मुसीबत
भारत पहुंचे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्ताकी, जयशंकर से मुलाकात से पहले खड़ी हुई नई मुसीबत
क्रिकेट
कप्तान बनते ही शुभमन गिल ने बनाया सफलता का 'ब्लूप्रिंट', क्या है सबसे बड़ा टारगेट? बता दिया सबकुछ
कप्तान बनते ही शुभमन गिल ने बनाया सफलता का 'ब्लूप्रिंट', क्या है सबसे बड़ा टारगेट? बता दिया सबकुछ
Advertisement

वीडियोज

Deepika Padukone Hijab: 'बेशरम रंग' से 'हिजाब' तक, Deepika पर क्यों विवादों का साया?
Pakistan में सोने का rate आसमान पर; 24 Carat Gold ₹4 लाख प्रति तोला | Pakistan | Gold Rate Today
नवरात्रि में Mercedes की चमक, 9 दिन में ₹1600 करोड़ की Sales| Paisa Live
Kotak Gold Silver Passive FoF: Investment का नया तरीका| Paisa Live
COUGH SYRUP से 20 बच्चों की मौत, ताबड़तोड़ एक्शन, मालिक को धर दबोचा! |ABP LIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'सुनवाई करते हुए पूर्व CJI चंद्रचूड़ बहुत बोलते थे...', सुप्रीम कोर्ट में जूता कांड की घटना के लिए पूर्व जज काटजू ने किसको ठहराया जिम्मेदार?
'सुनवाई करते हुए पूर्व CJI चंद्रचूड़ बहुत बोलते थे...', सुप्रीम कोर्ट में जूता कांड की घटना के लिए पूर्व जज काटजू ने किसको ठहराया जिम्मेदार?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती ने की योगी सरकार की तारीफ, राहुल-अखिलेश को घेरा, BSP चीफ ने आजम खान पर भी दी सफाई
मायावती ने की योगी सरकार की तारीफ, राहुल-अखिलेश को घेरा, BSP चीफ ने आजम खान पर भी दी सफाई
इंडिया
भारत पहुंचे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्ताकी, जयशंकर से मुलाकात से पहले खड़ी हुई नई मुसीबत
भारत पहुंचे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्ताकी, जयशंकर से मुलाकात से पहले खड़ी हुई नई मुसीबत
क्रिकेट
कप्तान बनते ही शुभमन गिल ने बनाया सफलता का 'ब्लूप्रिंट', क्या है सबसे बड़ा टारगेट? बता दिया सबकुछ
कप्तान बनते ही शुभमन गिल ने बनाया सफलता का 'ब्लूप्रिंट', क्या है सबसे बड़ा टारगेट? बता दिया सबकुछ
टेलीविजन
रश्मि देसाई के एक्स-हसबैंड नंदिश संधू ने की सगाई, होने वाली दुल्हन के साथ हुए रोमांटिक, शेयर की तस्वीरें
रश्मि देसाई के एक्स-हसबैंड नंदिश संधू ने की सगाई, होने वाली दुल्हन के साथ हुए रोमांटिक
दिल्ली NCR
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बदले गए एक दर्जन ट्रेनों के प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर भी लगी रोक
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बदले गए एक दर्जन ट्रेनों के प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर भी लगी रोक
जनरल नॉलेज
70 आइटम और 10 स्वीट डिश... गौतम गंभीर जैसी फाइव स्टार डिनर पार्टी देनी हो तो कितने रुपये होंगे खर्च?
70 आइटम और 10 स्वीट डिश... गौतम गंभीर जैसी फाइव स्टार डिनर पार्टी देनी हो तो कितने रुपये होंगे खर्च?
हेल्थ
Karwa Chauth 2025: दिनभर के व्रत के बाद क्या खाएं क्या नहीं? ये हैं हेल्दी करवाचौथ थाली आइडियाज
दिनभर के व्रत के बाद क्या खाएं क्या नहीं? ये हैं हेल्दी करवाचौथ थाली आइडियाज
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
ENT LIVE
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
ENT LIVE
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
ENT LIVE
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Embed widget