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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीVande Bharat News: क्या आप भी डॉगी के साथ ट्रेन में घूमना चाहते हैं? वंदे भारत में पेट्स ले जाने का ये है पूरा प्रोसेस

Vande Bharat News: क्या आप भी डॉगी के साथ ट्रेन में घूमना चाहते हैं? वंदे भारत में पेट्स ले जाने का ये है पूरा प्रोसेस

Vande Bharat: भारतीय रेलवे ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों में Pet Box Service शुरू की है, जिसके जरिए यात्री अपने पालतू जानवरों को सुरक्षित तरीके से ट्रेन में ले जा सकते हैं. जानिए पूरी डिटेल.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 08 May 2026 07:59 PM (IST)
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  • पशु चिकित्सक प्रमाण पत्र, टीकाकरण रिकॉर्ड, कन्फर्म टिकट आवश्यक।

Vande Bharat Pet Box Service Rule: आज के टाइम में ज्यादातर लोग पालतू जानवर पालना पसंद करते हैं. अगर वे कहीं घूमने भी जाते हैं तो अपने पेट्स को भी परिवार सदस्य की तरह साथ ले जाना चाहते हैं. ऐसे में अगर आपके पास भी पालतू जानवर है और आप उसे अपने साथ ट्रेन में ले जाना चाहते हैं तो आपके लिए एक खुशखबरी है. अब भारतीय रेलवे ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों में Pet Box Service शुरू की है. इस सुविधा की मदद से यात्री अपने पालतू जानवरों को सुरक्षित तरीके से ट्रेन में ले जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ जरूरी नियम बनाए गए हैं, जिनका पालन करना बेहद जरूरी है.

क्या है Pet Box Service?

अगर बात करें Pet Box Service की तो वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों में पालतू जानवरों को ले जाने के लिए रेलवे की तरफ से एक खास मेटल बॉक्स दिया जाता है. यह बॉक्स केवल जानवरों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए बनाया गया है. ये पेट बॉक्स ट्रेन के दोनों सिरों पर इंजन के पास लगाए जाते हैं और इन्हें यात्री कोच से अलग रखा जाता है.

इसका साफ मतलब यह है कि पालतू जानवरों को यात्रियों के केबिन या फिर सीट के पास ले जाने की अनुमुति नहीं होती है, लेकिन ध्यान रहे कि यह सुविधा फिलहाल कुछ ही वंदे भारत स्लीपर रूट्स पर ही उपलब्ध है. इसलिए यात्रा से पहले अपने डिपार्चर स्टेशन पर इसकी जानकारी जरूर कन्फर्म कर लें.

यह भी पढ़ें - Train Tips: रेल में आपके बच्चे को कोई जबरदस्ती सीट से उठाए तो क्या करें? ऐसे सिखाएं कानूनी सबक

कैसे होती है बुकिंग?

  • पेट बॉक्स सर्विस की बुकिंग ऑनलाइन नहीं होती है.
  • इसके लिए आपको स्टेशन के पार्सल या लगेज ऑफिस जाकर ऑफलाइन प्रक्रिया पूरी करनी होती है.
  • रेलवे की सलाह है कि यात्री ट्रेन रवाना होने से 3 घंटे पहले स्टेशन पहुंचे.
  • ताकि सभी औपचारिकताएं समय पर पूरी हो सकें.

किन बातों का रखना होगा ध्यान?

  • आपके पास कन्फर्म ट्रेन टिकट होना चाहिए.
  • RAC या फिर वेटिंग टिकट पर यह सुविधा नहीं मिलेगी.
  • आमतौर पर एक  PNR पर केवल पालतू जानवर ले जाने की अनुमति होती है.
  • अगर आप एक से ज्यादा पालतू जानवरों को ले जाना चाहते हैं तो पहले से योजना बनाना जरूरी है.

कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे जरूरी?

  • Pet Box Service के लिए आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स साथ रखने होंगे.
  • सफर से 24 से 48 घंटे के अंदर जारी किया गया Veterinary Fitness Certificate
  • साथ ही पालतू जानवर का वैलिड Vaccination Record

यह भी पढ़ें - IndiGo में पावर बैंक ब्लास्ट, आप न करें ये गलती वरना होगा नुकसान, पहले पढ़ लें फ्लाइट के नियम

कितना देना होगा चार्ज?

  • रेलवे के मौजूदा नियमों के मुताबिक Pet Box Service का चार्ज पालतू जानवर के वजन के हिसाब से होता है.
  • लगभग 30 रुपये प्रति किलो के हिसाब से चार्ज लिया जाता है.
  • पेमेंट के बाद यात्रियों को लगेज टिकट दिया जाता है, जो बुकिंग का प्रमाण माना जाता है.
  • लेकिन ध्यान रहे यह चार्ज नॉन-रिफंडेबल होता है. यानी ट्रेन लेट होने या फिर रद्द होने की स्थिति में भी पैसे वापस नहीं किए जाते हैं. 

Published at : 08 May 2026 07:59 PM (IST)
Tags :
Vande Bharat Utility News INDIAN RAILWAYS Pet Box Service
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