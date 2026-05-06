IndiGo में पावर बैंक ब्लास्ट, आप न करें ये गलती वरना होगा नुकसान, पहले पढ़ लें फ्लाइट के नियम

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom फ्लाइट में आपात स्थिति से बचने के उपाय करें।

Indigo Power Bank Blast: सफर के दौरान अक्सर लोग अपने साथ पावर बैंक रखते हैं, ताकि मोबाइल की बैटरी खत्म होने पर तुरंत उसे चार्ज किया जा सके, लेकिन ये छोटा सा डिवाइस जितना मददगार है अगर ये खराब हो जाए तो बड़ा हादसा भी हो सकता है. अभी हाल ही में चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर मंगलवार को एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. हैदराबाद से आई इंडिगो फ्लाइट में एक यात्री के पावर बैंक में अचानक आग लग गई.

देखते ही देखते केबिन में धुआं भर गया, जिसके बाद इमरजेंसी इवैक्युएशन करना पड़ा और यात्रियों को स्लाइड के जरिए बाहर निकाला गया. इस दौरान कुछ लोगों को हल्की चोटें भी आई. एयरलाइन के मुताबिक, घटना फ्लाइट की लैंडिंग के बाद हुई और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.

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पावर बैंक कैसे काम करता है?

अगर बात करें पावर बैंक की तो यह एक पोर्टेबल बैटरी डिवाइस है, जिसमें लिथियम-आयन या लिथियम-पॉलिमर बैटरियां होती हैं. ये बिजली स्टोर करती हैं और जरूरत पड़ने पर मोबाइल या दूसरे डिवाइस चार्ज करती हैं, लेकिन अगर बैटरी का तापमान ज्यादा बढ़ जाए तो उसमें शॉर्ट सर्किट या थर्मल रनअवे की स्थिति बन सकती है, जिससे आग लगने का खतरा बढ़ जाता है.

पावर बैंक में आग लगने की मुख्य वजह क्या है?

सबसे पहले ओवरहीटींग

उसके बाद ज्यादा देर तक चार्ज करना.

लो-क्वालिटी या फिर लोकर पावर बैंक का होना.

साथ ही बैटरी का डैमेज होना.

गिरने या दबने से अंदरूनी सेल्स खराब होना.

फ्लाइट में क्यों ज्यादा खतरनाक?

फ्लाइट हर तरफ से बंद होती है, जिसके चलते धुआं तेजी से फैलता है.

साथ ही आग लगने पर घबराहट बढ़ सकती है.

इसी कारण के चलते पावर बैंक सिर्फ केबिन बैग में रखने की अनुमति है.

सुरक्षित रहने के लिए क्या करें?

आप हमेशा अच्छी कंपनी का पावर बैंक इस्तेमाल करें.

हमेशा सस्ते और अनब्रांडेड प्रोडक्ट से बचें.

अगर पावर बैंक ज्यादा गर्म हो जाता है तो उसका इस्तेमाल बंद कर दें.

डैमेज या फूली हुई बैटरी का इस्तेमाल न करें.

फ्लाइट में पावर बैंक ऐसी जगह रखें जहां नजर बनी रहे.

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