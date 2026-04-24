हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
UP Board ResultAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटी5 साल के लिए चाहिए 5 लाख का लोन? कितना लगेगा ब्याज, हर महीने कितनी जाएगी EMI?

5 साल के लिए चाहिए 5 लाख का लोन? कितना लगेगा ब्याज, हर महीने कितनी जाएगी EMI?

Loan Tips: आज के समय में बढ़ती महंगाई के बीच लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्सनल लोन का सहारा ले रहे हैं, लेकिन लोन लेने से पहले उसकी सही जानकारी होना बेहद जरूरी है. जानिए जरूरी बातें.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 24 Apr 2026 06:02 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • लोन से पहले क्रेडिट स्कोर, बैंकों की तुलना, छिपे शुल्क जांचें।

Personal Loan Tips: आज के समय में बढ़ती महंगाई को देखते हुए लोग अपने परिवार की और खुद की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्सनल लोन का सहारा लेते हैं. पर्सलन लोन लेना भी आसान है, लेकिन उससे पहले EMI और कुल ब्याज का अंदाजा लगाना बहुत जरूरी है. आपकी EMI लोन अमाउंट, ब्याज दर और अवधि पर निर्भर करती है. आमतौर पर पर्सनल लोन की ब्याज दर 9.75 प्रतिशत से 15 प्रतिशत के बीच होती है, इसलिए पर्सनल लोन लेने से पहले सही जानकारी और प्लानिंग करना बेहद जरूरी है.

अगर आप 5 लाख का पर्सनल लोन 5 साल के लिए लेने की सोच रहे हैं तो इसमें सबसे जरूरी चीज होती है ब्याज दर यानी Interest Rate. क्योंकि ब्याज दर थोड़ी सी बढ़ने या फिर घटने ले आपकी EMI और कुल भुगतान पर सीधा असर पड़ता है.

आप अगर 5 लाख का लोन 5 साल के लिए लेते हैं तो आपकी EMI और कुल भुगतान इस तरह होगा...

6.5 प्रतिशत ब्याज दर पर EMI और कुल खर्च 

ऐसे में आपकी हर महीने की EMI लगभग 9 हजार 783 बनेगी.
यानी पूरे 5 साल में आपको कुल 5 लाख 86 हजार 984 रुपये चुकाने होंगे.
कुल ब्याज होगा- 86 हजार 984

9 प्रतिशत ब्याज दर पर क्या होगा?

ऐसे में आपकी हर महीने की EMI लगभग 10 हजार 379 बनेगी.
यानी पूरे 5 साल में आपको कुल 6 लाख 22 हजार 751 चुकाने होंगे.
कुल ब्याज होगा- 1 लाख 22 हजार 751

10 प्रतिशत ब्याज दर पर कितना बढ़ेगा बोझ?

अगर वहीं ब्याज दर बढ़कर 10 प्रतिशत हो जाता है तो EMI भी बढ़कर लगभग 10 हजार 624 रुपए हो जाएगी.
इसमें आपको कुल भुगतान 6 लाख 37 हजार 411 रुपए होगा.
कुल ब्याज- 1 लाख 37 हजार 411 रुपए

11 प्रतिशत ब्याज दर पर क्या होगा असर?

अब अगर ब्याज दर 11 प्रतिशत हो जाता है तो आपकी EMI बढ़कर 10 हजार 871 हो जाएगी.
इस पर आपको कुल मिलाकर 6 लाख 52 हजार 273 रुपए चुकाने होंगे.
कुल ब्याज- 1 लाख 52 हजार 273 रुपए

12 प्रतिशत पर क्या होगा?

ऐसे में आपकी हर महीने की EMI लगभग ₹11,122 बनेगी.
यानी पूरे 5 साल में आपको कुल 6 लाख 67 हजार 333 रुपये चुकाने होंगे.
कुल ब्याज – 1 लाख 67 हजार 333 रुपये.

13 प्रतिशत के लिए ब्याज दर जानें

ऐसे में आपकी हर महीने की EMI लगभग ₹11,377 बनेगी.
यानी पूरे 5 साल में आपको कुल 6 लाख 82 हजार 592 रुपये चुकाने होंगे.
कुल ब्याज – 1 लाख 82 हजार 592 रुपये.

लोन लेने से पहले फॉलो करें ये टिप्स

1- लोन लेने से पहले अपना अपना क्रेडिट स्कोर चेक करें. क्रेडिट स्कोर अच्छा होता तो लोन मिलने में आसानी होगी.
2- सस्ती ब्याज दरों के लिए बैंक एजेंट से मोलभाव करें.
3-  सिर्फ एक बैंक पर निर्भर न रहें. सभी बैंकों की ब्याज दरों की तुलना करें.
4- Hidden Charges, जैसे प्रोसेसिंग फीस, प्री-पेमेंट चार्जेस और लेट पेमेंट फीस पर ध्यान दें.
5- अपनी कंपनी और एम्प्लॉयमेंट का लाभ उठाएं. 
6- EMI और अपनी क्षमता का आकलन करें.

और पढ़ें
Published at : 24 Apr 2026 06:02 PM (IST)
Tags :
Interest Personal Loan Utility News MONEY
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
5 साल के लिए चाहिए 5 लाख का लोन? कितना लगेगा ब्याज, हर महीने कितनी जाएगी EMI?
5 साल के लिए चाहिए 5 लाख का लोन? कितना लगेगा ब्याज, हर महीने कितनी जाएगी EMI?
यूटिलिटी
Loan Tips: लॉन्ग टर्म लोन बन रहा टेंशन? इन टिप्स से जल्दी होगा निपटारा, चुटकियों में होगा खत्म
Loan Tips: लॉन्ग टर्म लोन बन रहा टेंशन? इन टिप्स से जल्दी होगा निपटारा, चुटकियों में होगा खत्म
यूटिलिटी
Train News: दिव्यांग ट्रेन यात्रियों के लिए बदला नियम, UDID कार्ड को लेकर रेलवे ने दिया ये अपडेट
Train News: दिव्यांग ट्रेन यात्रियों के लिए बदला नियम, UDID कार्ड को लेकर रेलवे ने दिया ये अपडेट
यूटिलिटी
Train Rules: बच्चों के टिकट को लेकर क्या हैं नियम, किसके लिए है फ्री और किसका लगता है आधा किराया?
Train Rules: बच्चों के टिकट को लेकर क्या हैं नियम, किसके लिए है फ्री और किसका लगता है आधा किराया?
Advertisement

वीडियोज

Ginny Weds Sunny 2 Review: Boring Script ने किया फिल्म का Game खराब, Medha Shankr, Avinash Tiwary
VIRAL Food से Marriage Life तक: Pratibha Soni और Vayu का First Interview | Snackin’ With Stars
Sansani: दरिंदे नौकर का 'लास्ट हॉरर'! | Delhi Crime
West Bengal 2026 Phase 1 Voting: दीदी का कमाल...या PM Modi का धमाल? | TMC Vs BJP | Breaking
Chitra Tripathi: Battle of West Bengal का Winner कौन? | Mamata Banerjee | TMC Vs BJP | Janhit |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Raghav Chadha News: देखते रहे केजरीवाल, लुट गई पार्टी, BJP में जाएंगे 7 सांसद, ये हैं टूट की 5 वजह
देखते रहे केजरीवाल, लुट गई पार्टी, BJP में जाएंगे 7 सांसद, ये हैं टूट की 5 वजह
दिल्ली NCR
बीजेपी चीफ से मिले नितिन नवीन से मिले राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, पार्टी में हुए शामिल
बीजेपी चीफ से मिले नितिन नवीन से मिले राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, पार्टी में हुए शामिल
आईपीएल 2026
शार्दुल ठाकुर के खेलने पर बवाल, न प्लेइंग-11 में थे और न इम्पैक्ट प्लेयर थे, फिर कैसे मिल गया मौका?
शार्दुल ठाकुर के खेलने पर बवाल, न प्लेइंग-11 में थे और न इम्पैक्ट प्लेयर थे, फिर कैसे मिल गया मौका?
इंडिया
'खुशी हुई', SIR के बीच बंगाल की बंपर वोटिंग पर चीफ जस्टिस का कमेंट, तुरंत बोले TMC के वकील- वोंटिग इसलिए बढ़ी क्योंकि...
'खुशी हुई', SIR के बीच बंगाल की बंपर वोटिंग पर चीफ जस्टिस का कमेंट
इंडिया
India Monsoon 2026: 'देश में जल्दी दस्तक देगा मानसून, वक्त से पहले बारिश...', IMD की बड़ी भविष्यवाणी, बता दी तारीख
'देश में जल्दी दस्तक देगा मानसून, वक्त से पहले बारिश...', IMD की बड़ी भविष्यवाणी, बता दी तारीख
इंडिया
Explained: मोदी कैबिनेट का 'तोहफा' या पंजाब बीजेपी का चेहरा होंगे राघव चड्ढा? AAP के 7 सांसदों की विदाई के साथ बने 4 सिनेरियो
मोदी कैबिनेट में जगह या पंजाब बीजेपी का चेहरा होंगे राघव चड्ढा? 7 सांसदों के जाने से 4 सिनेरियो बने
जनरल नॉलेज
7 राज्यसभा सांसदों के BJP में जाने से टूट जाएगी आप, क्या इसके खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं केजरीवाल; जानें नियम?
7 राज्यसभा सांसदों के BJP में जाने से टूट जाएगी आप, क्या इसके खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं केजरीवाल; जानें नियम?
ट्रेंडिंग
IPL Viral Video: ऐसे मजे कौन लेता है... IPL में मुंबई की हार पर CSK फैंस ने किया तगड़ा रोस्ट, स्टेडियम का वीडियो वायरल
ऐसे मजे कौन लेता है... IPL में मुंबई की हार पर CSK फैंस ने किया तगड़ा रोस्ट, स्टेडियम का वीडियो वायरल
ENT LIVE
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
Ramayana Plot Leaked: First Scene Features Ravana War Sequence | Yash, Ranbir Kapoor
ENT LIVE
Ginny Wedss Sunny 2 Review: बेहद ही बेकार और बोरिंग फिल्म | Medha Shankr | Avinash Tiwary
Ginny Wedss Sunny 2 Review: बेहद ही बेकार और बोरिंग फिल्म | Medha Shankr | Avinash Tiwary
ENT LIVE
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
ENT LIVE
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
ENT LIVE
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
Embed widget