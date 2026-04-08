बुढ़ापे का पक्का सहारा! PPF से होगा 61000 रुपए महीने की पेंशन का इंतजाम; ये रहा पूरा कैलकुलेशन

Benefits of Public Provident Fund for Retirement: सरकार ने अप्रैल–जून (Q1FY27) तिमाही के लिए स्मॉल सेविंग स्कीम्स की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है. इसका मतलब है कि इन्वेस्टर्स को पहले की तरह ही रिटर्न मिलता रहेगा. ऐसे में अगर आप लंबी अवधि के लिए सुरक्षित और भरोसेमंद निवेश ऑप्शन की तलाश में हैं तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) एक बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकता है.

PPF को खास बनाता है इसका 7.1 प्रतिशत का गारंटेड ब्याज, जो पूरी तरह जोखिम मुक्त होता है. इसमें मिलने वाला ब्याज हर साल कंपाउंड होता है, यानी आपके जमा पैसे पर ब्याज मिलता है और फिर उसी ब्याज पर भी आगे ब्याज जुड़ता जाता है. यही कंपाउंडिंग की ताकत लंबे समय में बड़ा फंड तैयार करती है.

PPF से होगा 61000 रुपए महीने की पेंशन का इंतजाम

अगर आप PPF में 15+5+5 की रणनीति अपनाते हैं तो 25 साल में एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं. इस प्लान के तहत हर साल अधिकतम 1.5 लाख रुपए का निवेश करने पर कुल 37.5 लाख रुपए निवेश होते हैं, जो बढ़कर करीब 1.03 करोड़ रुपए तक पहुंच सकते हैं. इसमें लगभग 65 लाख रुपए सिर्फ ब्याज से जुड़ते हैं. इस फंड को मैच्योरिटी के बाद भी खाते में बनाए रखा जा सकता है. अगर 1.03 करोड़ रुपए पर 7.1 प्रतिशत की दर से ब्याज मिलता रहे तो सालाना करीब 7.31 लाख रुपए की कमाई होती है. इसे महीने के हिसाब से देखें तो लगभग 60-61 हजार रुपए की नियमित इनकम बन सकती है, जबकि आपका मूल पैसा सुरक्षित बना रहता है.

PPF का मूल लॉक-इन पीरियड 15 साल का होता है. इसके बाद निवेशक के पास तीन विकल्प होते हैं जैसे....

पूरा पैसा निकालना

बिना नया निवेश किए 5-5 साल के लिए खाते को बढ़ाना

या हर साल निवेश जारी रखते हुए एक्सटेंशन लेना

अगर निवेशक 15 साल के बाद भी निवेश जारी रखता है तो कंपाउंडिंग का फायदा और तेजी से बढ़ता है. इस स्कीम की एक और बड़ी खासियत इसका टैक्स लाभ है. PPF में निवेश उस पर मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम तीनों ही टैक्स-फ्री होते हैं. साथ ही, हर साल 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत छूट भी मिलती है.

500 से 1.5 लाख तक कर सकते हैं इन्वेस्ट

PPF में आप सालाना न्यूनतम 500 रुपए से निवेश शुरू कर सकते हैं और अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं. यह योजना नौकरीपेशा लोगों, गृहिणियों, छोटे व्यापारियोंहर किसी के लिए उपयुक्त है. हालांकि, इसमें 15 साल का लॉक-इन होता है और 7वें साल से आंशिक निकासी की सुविधा मिलती है.

कोई भी व्यक्ति अपने नाम से पोस्ट ऑफिस या बैंक में PPF खाता खोल सकता है. इसके अलावा नाबालिग के नाम पर भी अभिभावक के जरिए खाता खोला जा सकता है. कुल मिलाकर, PPF एक ऐसा निवेश विकल्प है जो सुरक्षा, स्थिर रिटर्न और टैक्स बचत तीनों का बेहतरीन संतुलन प्रदान करता है और लंबे समय में मजबूत रिटायरमेंट फंड बनाने में मदद करता है.