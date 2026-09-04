पोस्ट ऑफिस खाताधारक की मौत के बाद जारी रहेगी पेंशन जैसी कमाई?

अक्सर लोग अपनी कमाई का कुछ हिस्सा ऐसी जगह निवेश करना चाहते हैं, जहां से उन्हें हर महीने एक तय इनकम मिलती रहे. ऐसे में निवेश के लिए कई सारे विकल्प भी मौजूद है, जिसे लोग अपनी सुविधा के हिसाब से चुनते हैं. अगर आप भी पोस्ट ऑफिस की किसी स्कीम में निवेश करने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है.

किसी स्कीम में निवेश करने से पहले क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि अगर खातधारक की मौत हो जाए तो उसके बाद इस पैसे का आखिर होगा क्या और परिवार को पैसे कैसे मिलेंगे? पोस्ट ऑफिस की MIS यानी मंथली इनकम स्कीम में निवेश करने वालों को इस बात की जानकारी होना जरूरी है.

खाताधारक की मौत के बाद आगे क्या होगा?

अगर किसी व्यक्ति ने पोस्ट ऑफिस की MIS में निवेश किया हुआ है तो कुछ जरूरी बातों के बारे में जान लीजिए. अगर खाताधारक की मौत हो जाती है तो ऐसी स्थिति में जमा राशि का भुगतान नॉमिनी या कानूनी वारिस को नियमों के आधार पर किया जाता है. लेकिन इसके लिए क्लेम से जुडा सारा प्रोसेस नियमों के मुताबिक करना जरूरी है और अगर खाताधारक की मौत हो गई है, लेकिन उसने किसी को नॉमिनी ही नहीं बनाया है तो ऐसी स्थिति में कानूनी वारिस नियमों के मुताबिक रकम का दावा कर सकता है.

क्या हर महीने पैसे मिलेंगे?

अगर कोई व्यक्ति MIS स्कीम में निवेश करता है तो उसे हर महीने ब्याज मिलता है, लेकिन अगर उसकी मौत हो जाती है तो हर महीने पैसे नहीं मिलते रहेंगे. खाताधारक की मौत के बाद भुगतान नॉमिनी या फिर कानूनी वारिस को तय नियमों के मुताबिक किया जाता है.

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कितने निवेश कर सकते हैं?

पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम में अधिकतम 9 लाख रुपये तक निवेश किए जा सकते हैं.

वहीं इस पर फिलहाल 7.4 प्रतिशत सालाना ब्याज मिल रहा है, जिसका भुगतान हर महीने किया जाता है.

इस स्कीम में आप 5 साल तक पैसे जमा कर सकते हैं.

5 साल पूरे होने पर क्या होगा?

MIS खाताधारक पूरे 5 साल तक इस स्कीम में निवेश करता है तो स्कीम मैच्योर हो जाती है. इसके बाद आपका ब्याज आना बंद हो जाएगा और आप पोस्टऑफिस में मैच्योरिटी फॉर्म भरकर अपने पूरे पैसे निकाल सकते हैं. वहीं अगर आप हर महीने पैसे पाना जारी रखना चाहते हैं तो आप अपने पैसे को निकालकर एक नया MIS अकाउंट खोल सकते हैं.

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